Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerint az EU monetáris stabilitását fenyegeti a magyar terrorelhárítás akciója, amelyet az ukrán Oscsadbank pénzszállítói ellen hajtottak végre. Mindez Lagarde írásbeli válaszából derül ki, amelyet Andrij Pisnijnek, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) elnökének a levelére küldött - erősítette meg a Portfolionak az EKB szóvivője.

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) a Jevropejszka Pravda hírportál megkeresése után hozta nyilvánosságra a Pisnij leveleire érkezett egyik választ, amelyet az EKB elnökétől kaptak. Julija Jevtusenko, az NBU kommunikációs igazgatója elmondta, hogy Lagarde egyetért az ukrán érvekkel. Az EKB elnöke levelében kiemelte azt is, hogy

a helyzet kockázatot jelent az euró nemzetközi valutaszerepére nézve.

Az ügy előzménye, hogy március 5-ről 6-ra virradó éjjel a magyar hatóságok őrizetbe vették két ukrán pénzszállító autó utasait, az akció során pedig lefoglaltak egy jelentős összegű valutaszállítmányt. Az NBU ezt követően ismertette, hogy pontosan milyen lépéseket vár el az uniós intézményektől az incidens kapcsán.

Lagarde állásfoglalása mellett írásbeli biztosítékot is adott Ukrajnának arról, hogy a kérdést Brüsszelben és a Budapesttel folytatott párbeszéd során egyaránt napirendre kívánja tűzni.

Az NBU képviselője szerint az EKB elnöke megígérte, hogy felhívja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének figyelmét az ukrán jegybank levelére. Emellett megosztja vele a saját aggályait, és személyesen is egyeztet a magyar féllel.

A többi címzett válaszáról egyelőre nincs információ. Az Európai Bizottság már megkapta Pisnij levelét a magyar hatóságok fellépésével kapcsolatban, de a testület nyilvánosan még nem reagált arra.

