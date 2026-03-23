  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is
Gazdaság

Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is

Portfolio
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerint az EU monetáris stabilitását fenyegeti a magyar terrorelhárítás akciója, amelyet az ukrán Oscsadbank pénzszállítói ellen hajtottak végre. Mindez Lagarde írásbeli válaszából derül ki, amelyet Andrij Pisnijnek, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) elnökének a levelére küldött - erősítette meg a Portfolionak az EKB szóvivője.

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) a Jevropejszka Pravda hírportál megkeresése után hozta nyilvánosságra a Pisnij leveleire érkezett egyik választ, amelyet az EKB elnökétől kaptak. Julija Jevtusenko, az NBU kommunikációs igazgatója elmondta, hogy Lagarde egyetért az ukrán érvekkel. Az EKB elnöke levelében kiemelte azt is, hogy

a helyzet kockázatot jelent az euró nemzetközi valutaszerepére nézve.

Az ügy előzménye, hogy március 5-ről 6-ra virradó éjjel a magyar hatóságok őrizetbe vették két ukrán pénzszállító autó utasait, az akció során pedig lefoglaltak egy jelentős összegű valutaszállítmányt. Az NBU ezt követően ismertette, hogy pontosan milyen lépéseket vár el az uniós intézményektől az incidens kapcsán.

Kapcsolódó cikkünk

Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

Videón a TEK bevetése: megjöttek a felvételek az ukrán pénzszállító elleni rajtaütésről

Szabadon engedték az ukrán pénzszállítókat, már át is lépték a határt

Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Eljárást indít az ukrán bank, amelynek lefoglalták a pénzszállítmányát a magyar hatóságok

Szijjártó Péter: jogszabályt módosít Magyarország, hogy kivizsgálhassa az elfogott ukrán pénzszállítmány hátterét

Ukrán pénzszállítók: zöld lámpát kapott a NAV, hogy titkos információgyűjtést végezzen

Megszólalt Zelenszkij az aranykonvojról – Egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak és Európának

Visszaadja a NAV a lefoglalt ukrán pénzszállító autókat

Lagarde állásfoglalása mellett írásbeli biztosítékot is adott Ukrajnának arról, hogy a kérdést Brüsszelben és a Budapesttel folytatott párbeszéd során egyaránt napirendre kívánja tűzni.

Még több Gazdaság

Benzinár-ugrást jelentettek be: kígyózó sorok a benzinkutakon, pánik söpör végig - Rögtön lépett a hatóság Kínában

Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

Kiderült, hány jelölt indulhat az országgyűlési választáson

Az NBU képviselője szerint az EKB elnöke megígérte, hogy felhívja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének figyelmét az ukrán jegybank levelére. Emellett megosztja vele a saját aggályait, és személyesen is egyeztet a magyar féllel.

A többi címzett válaszáról egyelőre nincs információ. Az Európai Bizottság már megkapta Pisnij levelét a magyar hatóságok fellépésével kapcsolatban, de a testület nyilvánosan még nem reagált arra.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Rossz hírt kaptak a magyar előfizetők: jócskán megemeli az árait a népszerű streamingóriás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility