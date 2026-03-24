Akár hozzánk is elérhetnek az iráni háború toxikus felhői? Évtizedekig ható környezeti károkat okoz a konfliktus

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az iráni háború az emberéletekben és az infrastruktúrában okozott óriási közvetlen károk mellett a környezet (élőhelyek, ivóvízbázisok, termőföldek) tartós mérgezését is okozza. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) már a konfliktus első napjaiban figyelmeztetett arra, hogy a lég-, víz- és talajszennyezés révén egy „toxikus örökség” alakul ki, amely évtizedekre meghatározhatja a térség életfeltételeit.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) már az Irán ellen február 28-án megindított amerikai-izraeli támadás első hetében arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus nemcsak közvetlen pusztítást, hanem egy évtizedekig ható, láthatatlan „toxikus örökséget” hagy maga után, amely alapjaiban fenyegeti az emberi egészséget és az ökoszisztémát. Kutatások szerint

a katonai műveletek során felszabaduló szennyező anyagok – mint a fehérfoszfor, a nehézfémek és a finomítótüzekből származó korom – tartósan beépülnek a táplálékláncba.

A felrobbant lőszerraktárakból származó TNT- és RDX-maradványok a talajvízbe szivárogva rákkeltő hatásúak.

A háborús zónákban a talaj nehézfém-koncentrációja (ólom, higany) helyenként a határérték 50-szerese.

Az olajszivárgások a Perzsa-öböl mentén több mint 150 tengeri fajt veszélyeztetnek; a korallzátonyok pusztulása egyes szakaszokon eléri a 70%-ot.

A konfliktus utáni újjáépítés során a romok eltakarításakor felszabaduló szálló por (benne azbeszttel) a daganatos megbetegedések számának 30-40%-os emelkedését vetíti előre a következő 20 évben.

(benne azbeszttel) a daganatos megbetegedések számának 30-40%-os emelkedését vetíti előre a következő 20 évben. A vegyi anyagok beszivárgása a mezőgazdasági területekre hosszú távú élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, mivel a mérgek a növényeken keresztül az állati és emberi szervezetben is felhalmozódhatnak.

A környezeti károk jellegének és mértékének megértése érdekében a Conflict and Environment Observatory (CEOBS) azonosította a környezetre hatással bíró eseményeket, és mindegyik esetében elvégezte az alapvető kockázatértékelést. Március 10-ig több mint 300 „incidenst” azonosítottak, amelyek közül 232 esetében értékelték a környezeti kockázatot. Az incidensek körében a messze leggyakoribb létesítménytípus a „katonai objektum” (123) volt. Ezek közül a leginkább érintett altípusnak pedig a légi támaszpontok (26) számítottak. A katonai létesítményeken kívül az incidensek számos különböző szennyezési profilú létesítménytípust érintenek, a kórházaktól a gumiabroncs-tárolókon át az olajfinomítókig. A fegyveres konfliktus előrehaladtával egyre több támadást rögzítenek a polgári és kettős felhasználású infrastruktúra ellen.

Doug Weir, a CEOBS igazgatója a mostani iráni háború kapcsán egyértelmű párhuzamot vont az 1980-as évek iráni-iraki háborújával, amikor a tartályhajók és termelési helyszínek célba vétele olyan mértékű olajszennyezést okozott, amely évtizedekre pusztította a Perzsa-öböl tengeri környezetét.

Környezeti károkkal járó katonai események (2026. február 28 - március 10.) (Forrás: ceobs.org)

Fekete eső, toxikus felhők

Ami a légszennyezettséget illeti, elmondható, hogy amikor egy olajdepó kigyullad, hatalmas mennyiségű PM2,5 és PM10 szálló por, valamint nitrogén-oxidok, kén-dioxid és ún. policiklikus aromás szénhidrogének kerülnek a légkörbe.

Egyetlen nagyobb olajfinomító-tűz során a légszennyezettség mértéke a biztonságos egészségügyi határérték – WHO szerinti – 800-1200%-át is meghaladhatja a környéken.

A lebombázott betonépületek porfelhője azbesztet, ólmot és egyéb nehézfémeket juttat a levegőbe, amelyek a tüdő mélyére hatolva krónikus obstruktív tüdőbetegséget (COPD) és rákos megbetegedéseket okoznak. Kutatások szerint a konfliktus sújtotta régiókban a légzőszervi megbetegedések gyakorisága 45%-kal magasabb, mint a békésebb területeken.

A toxikus felhők nem ismernek határokat: a szél akár 500-1000 kilométeres távolságba is elszállíthatja a szennyező anyagokat, savas esőket okozva, amelyek a talaj pH-értékét is tartósan módosítják, ellehetetlenítve a mezőgazdasági termelést. Ez a toxikus örökség generációkon át növeli a születési rendellenességek és a szív- és érrendszeri halálozások számát, ami a háború utáni újjáépítés egyik legköltségesebb és legnehezebb egészségügyi kihívása marad.

Szennyezés határok nélkül

Hogy mennyire nincsenek határok a szennyezések előtt, elég abba belegondolni, hogy Európát, sokszor Magyarországot is el szokta érni egy-egy afrikai homokkal szennyezett légtömeg, többször „sáros” esőt okozva, így megvan annak az esélye (még ha ez csekély is), hogy Délkelet-Európát, esetleg Magyarországot is elérhet nyomokban az iráni háború nyomán felszabadult szennyezőanyagokat tartalmazó egy-egy légtömeg, ha kellően magasba (legalább 5-6000 méterre) jutnak a szennyeződések, és területileg az eddigieknél sokkal kiterjedtebbek. Ehhez egy tartós, erős délkeleti szél (pl. egy Oroszország feletti anticiklon és a Földközi-tenger feletti ciklon közös áramlási rendszere) kell, ami átnyomja a légtömegeket a Kaukázuson és a Fekete-tengeren keresztül.

A teheráni és karadzsi olajdepók elleni március 7-i támadások után a helyiek „fekete esőről” számoltak be, amely olajos, kormos réteggel vonta be az utcákat. Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a szénhidrogének tökéletlen égése során keletkező korom és PM2,5 részecskék összekapcsolódnak a csapadékkal. Az iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet figyelmeztetése szerint ez a csapadék rendkívül savas (akár 4,0 pH értékű), ami közvetlen kémiai égést okozhat a bőrön, és belélegezve súlyos tüdőkárosodást válthat ki.

Sokkoló egészségügyi statisztikákról számoltak be: alig egy hét alatt több mint 170 ezer ember fordult sürgősségi ellátáshoz szív- és légzőszervi panaszokkal, ami 20-25%-os növekedést jelent az átlagos szinthez képest. A levegőben kimutatták a rákkeltő benzolt, acetont, metilén-kloridot, valamint policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH). Teherán földrajzi fekvése (Alborz-hegység) miatt a szennyező anyagok megrekednek a város felett, így a 10 milliós lakosság folyamatosan koncentrált mérgeket lélegez be.

Többmillió hordónyi olaj égett el

Egy, a The Guardian birtokába jutott elemzés szerint

az iráni háború a globális szén-dioxid-kibocsátási keretet gyorsabban meríti ki, mint 84 ország együttvéve.

A megsemmisült épületek teszik ki a becsült szén-dioxid-kibocsátás legnagyobb részét. A Vörös Félhold jelentései alapján, amelyek szerint a konfliktus során mintegy 20 000 polgári épület megrongálódott, az elemzés e szektor teljes kibocsátását 2,4 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre (tCO2e) becsüli.

A második legnagyobb tételt az üzemanyag jelenti, mivel az amerikai nehézbombázók egészen Anglia nyugati részéről repülnek át, hogy támadásokat hajtsanak végre Irán felett. Az elemzés szerint az első 14 napban a repülőgépek, a támogató hajók és járművek 150–270 millió liter üzemanyagot fogyasztottak, ami összesen 529 ezer tCO2e kibocsátását okozta.

Az elemzés szerint a Teherán környékén található üzemanyag-tárolók elleni bombázások, valamint a Perzsa-öbölbeli szomszédai elleni iráni megtorló támadások során 5–6 millió hordó olaj égett el , ami becslések szerint 1,88 millió tonna szén-dioxid-egyenértékű kibocsátást eredményezett.

Az éghajlati költségekről készült első elemzés szerint

a konfliktus első 14 napja 5 millió tonna üvegházhatású gáz kibocsátását okozta.

A szakértők arra számítanak, hogy a kibocsátások a konfliktus előrehaladtával gyorsan növekedni fognak, elsősorban azért, mert a harcban álló felek riasztó ütemben támadják meg az olajipari létesítményeket.

Több évtizedig tarthat az ökológiai helyreállítás

Az 1991-es Öböl-háború a történelem legnagyobb olajszennyezését okozta – 4 és 11 millió hordó közötti mennyiség került a Perzsa-öbölbe –, valamint tíz hónapig égő olajtüzeket eredményezett. A mostani konfliktus még nem érte el a szándékos környezeti pusztítás ezen mértékét, de tizenegy országra kiterjedve szélesebb földrajzi területet érint, és több ország kőolajipari infrastruktúrája elleni egyidejű támadásokat foglal magában. A különféle szennyező források száma – beleértve a sérült tartályhajókat, az égő olajfinomítókat és a Perzsa-öböl teljes hosszán elsüllyedt hajókat – olyan elosztott szennyeződési mintázatot hoz létre, amelynek

kármentesítése és helyreállítása nehezebbnek bizonyulhat, mint a koncentrált kuvaiti katasztrófa esetében.

A környezeti helyreállítás és a tisztítási munkálatok a Perzsa-öböl térségében addig nem kezdődhetnek meg, amíg nem szűnik meg a háborús konfliktus. A konfliktus minden egyes napja meghosszabbítja a helyreállítási időtartamot, amely évtizedekben, nem pedig években lesz mérhető. Az 1991-es Öböl-háború utáni környezeti tisztítási munkálatok még mindig nem fejeződtek be. Az 1991-es háborúban történt olajszennyezéssel kapcsolatos kutatások során tizenkét évvel az esemény után is kimutattak kőolaj-maradványokat a szaúdi partmenti üledékekben, és egyes tudósok szerint a teljes ökológiai helyreállítás több évtizedet is igénybe vehet.

A Perzsa-öbölben az olajszennyezés sokkal hosszabb ideig fennmarad, mint a nyílt tengeri környezetben, mivel a medence átlagos mélysége mindössze 35 méter, és a vízcserélődés a szűk Hormuzi-szoroson keresztül rendkívül lassú: a teljes megújulás 2-5 évet vesz igénybe.

Fokozódhat a vízhiány

A Carbon Brief elemzése rávilágít, hogy az Iránban zajló háborús konfliktus és a klímaváltozás egymást erősítve sodorják az országot vízügyi katasztrófa felé. Irán már a háború előtt is krónikus vízhiánnyal küzdött az évtizedes aszályok és a rossz vízgazdálkodás miatt, ám a katonai műveletek kritikus szintre emelték a kockázatokat.

A bombázások szisztematikusan rombolják a gátakat, a csatornahálózatot és a sótalanító üzemeket, ami miatt milliók maradnak ivóvíz nélkül.

A harcok során a talajvízbe szivárgó nehézfémek és vegyi anyagok hosszú távra mérgezik meg a készleteket, miközben a mezőgazdaság összeomlása élelmezési válságot idéz elő.

Az ivóvíz mindig is szűkös természeti erőforrás volt az Öböl-térségben. A Közel-Keleten az esőzések csekélyek és rendkívül változékonyak, és a legtöbb országban nincsenek nagy, állandó folyók, amelyek kielégítenék a lakosság és a gazdaság növekvő vízszükségletét. Történelmileg a régió egyszerűen megoldotta a problémát azzal, hogy a rendelkezésre álló korlátozott talajvízkészletekből merített. Az 1950-es évektől kezdődő olajipari növekedéssel azonban a kereslet hamarosan meghaladta a kínálatot, a víztartó rétegek kimerültek, és a régió gyorsan fejlődő országai kénytelenek voltak a sótalanításra – a tengervíz ivóvízzé alakítására – támaszkodni növekvő vízigényük kielégítésére.

A legfrissebb adatok szerint

Szaúd-Arábia ivóvízének 70%-a sótalanító üzemekből származik; Ománban ez az arány 86%, az Egyesült Arab Emírségekben 42%, Kuvaitban pedig 90%.

Még Izrael is, amelynek hozzáférése van a Jordán folyóhoz, ivóvízének felét öt nagy partmenti sótalanító üzemtől szerzi be. Összességében a Közel-Kelet a globális sótalanított víztermelés mintegy 40%-át adja, napi 28,96 millió köbméter víz sótalanítási kapacitással.

Számos város ellátása néhány nagy partmenti sótalanító telepre támaszkodik, ami azt jelenti, hogy egy sikeres támadás napok alatt megzavarhatja az ivóvízellátást. Szakemberek szerint az olajipari létesítményekkel ellentétben ezeket a telepeket nem lehet könnyen pótolni vagy gyorsan helyreállítani. Szélsőséges esetekben a kormányok kénytelenek lehetnek a városi lakosság számára az ivóvíz adagolását bevezetni.

Egy 2008-ban nyilvánosságra hozott amerikai diplomáciai irat arra figyelmeztetett, hogy Rijádnak (kb.7 millió lakos) egy héten belül evakuálni kell a lakosságot, ha a dzsúbaili sótalanító komplexum súlyosan megsérül, kiemelve e függőség egzisztenciális jellegét az egész Öböl-térségben.

Világörökség-helyszínek is pusztulnak

Az Egyesült Államok és Izrael bombázásai során Irán-szerte megrongálódtak az ősi örökségi helyszínek. Március elején a teheráni Golesztán-palota – amely az UNESCO világörökség része –megrongálódott az Arag térre mért légitámadás nyomán keletkezett törmelékek és lökéshullám miatt (az Arag tér az iráni fővárosban található világörökségi helyszín védőövezetében helyezkedik el). A teheráni Golesztán-palota mellett az iszfaháni Chehel Sotoun-palota is károsodott, annak ellenére, hogy az UNESCO megküldte a támadó országoknak a pontos földrajzi koordinátákat.

Az UNESCO emlékeztet arra, hogy a kulturális javakat a nemzetközi jog védi, nevezetesen az 1954-es, a fegyveres konfliktusok esetén a kulturális javak védelméről szóló hágai egyezmény – beleértve annak fokozott védelmi mechanizmusát is –, valamint az 1972-es, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény.

Az Egyesült Államok 2025 júliusában értesítette az UNESCO vezetését, hogy ismét kilép a szervezetből. ( A kilépés 2026. december 31-én lép hatályba.) A hivatalos indoklás szerint az UNESCO-ban való további részvétel nem áll összhangban az USA nemzeti érdekével. Az amerikai álláspont szerint az UNESCO olyan társadalmi és kulturális ügyeket támogat, amelyek megosztottságot szülnek, és a szervezet túlzott hangsúlyt fektet az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira, egy "globalista, ideológiai nemzetközi fejlesztési programra".

Izrael már korábban, 2019. január 1-én formálisan is távozott a UNESCO-ból. Ugyanekkor a Trump-adminisztráció is jelezte kilépését a szervezetből, Izrael elleni elfogultsággal vádolva az UNESCO-t, miután Hebron városát, amely az Izrael által megszállt palesztin területen található, palesztin világörökségi helyszínnek nyilvánította.

Címlapkép forrása: Getty Images