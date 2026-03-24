Csillagászati összegből építenek bázist égi kísérőnkön, missziók tucatjai visznek közelebb a nagy célhoz
MTI
A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre égi kísérőnk felszínén az elkövetkezendő hét évben, erre 20 milliárd dollárt terveznek költeni - közölte kedden Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.

A decemberben hivatalába beiktatott Isaacman mindezt a NASA washingtoni székhelyén jelentette be egy rendezvényen, amelyen az ügynökség Artemis nevű Hold-programjában végrehajtott változtatásokat ecsetelte.

Igazából senkit sem szabad, hogy meglepjen, hogy jelenlegi formájában szüneteltetjük a Gateway (űrállomás programot), és a Hold-felszínen tartós műveleteket lehetővé tevő infrastruktúrára összpontosítunk

- hangsúlyozta Isaacman, aki szerint a nagyrészt elkészült Gateway űrállomás alkatrészeit használnák fel a holdbázishoz.

Ez a holdbázis nem egy éjszaka alatt fog megvalósulni. Az elkövetkezendő 7 évben 20 milliárd dollárt fogunk befektetni és missziók tucatjaival fogjuk megépíteni

- tette hozzá.

Az egyelőre befagyasztott Gateway-projekt, amelyben az ESA európai űrkutatási ügynökség is részt vett, egyfajta közbenső állomásként működött volna a Holdra, illetve talán valamikor a Marsra személyzettel induló missziók számára.

Isaacman beszélt arról is, hogy

a NASA 2028-ig tervezi elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajóját.

"A NASA köteles újfent a szinte lehetetlent elérni: Trump elnök hivatali idejének lejárta előtt visszatérni a Holdra, ott holdbázist építeni, tartós jelenlétet kiépíteni és más olyan dolgokat tenni, amelyek biztosítják az amerikai vezető szerepet a világűrben" - jelentette ki Isaacman.

