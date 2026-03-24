Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt

Utazásszervezési kihívások, hosszabb repülés, egyelőre még nem dráguló utazások – ilyen kihívásokkal szembesülhetnek jelenleg a külföldi nyaralásaikat foglaló magyar turisták. Az Irán elleni háború miatt nincsenek tömeges lemondások, de ha április végéig nem lesz béke, akkor drágulhatnak az utak, mert a tartósan 100 dollár feletti kőolajár előbb-utóbb megjelenik a kerozinköltségekben, közvetve pedig ezáltal a repülőjegyárakban.

„Ha május végéig rendeződne az iráni helyzet, akkor gyors visszarendeződésre lehetne számítani a turizmusban” – mondta a Portfolo.hu-nak Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a török turisztikai hivatal kiadott egy nyilatkozatot, miszerint biztonságos ott nyaralni. A konzuli tájékoztatás szerint Törökország mellett Egyiptom turisztikai területei is biztonságosnak számítanak, ahogy Ciprus is.

A Perzsa-öböl menti, Dubajt, Abu-Dhabit, Katart érintő hajóutakat azonban törölték. Izraeli utazásokat pedig az izraeli-palesztin háború kitörése óta nem is szerveznek az irodák.

Molnár Judit a hajóutak kapcsán azt is elmondta, hogy azok Görögországtól nyugatra rendben mennek: Málta, Olaszország és a Baleár-szigetek elérhetők a nyaralók számára.

Az iráni háború miatt felértékelődhetnek újra az egyiptomi és tunéziai nyaralások, illetve a marokkói utak is. Ráadásul ezek olcsóbbak is lehetnek

– mondta Molnár Judit. Hozzátette: sokan Európa felé fogják venni az irányt; Horvátország, Görögország, Spanyolország és Olaszország nagyon népszerű volt eddig is, és még felkapottabbak lehetnek az ottani úti célok.

A kínai, japán, délkelet-ázsiai úti célok kapcsán kihangsúlyozta: azok változatlanul indulnak. „Akik egyénileg utaztak, azok vannak nehezebb helyzetben, mivel maguknak kell megoldaniuk a repülőjegyeik átfoglalását a közel-keleti térséget elkerülő alternatív járatokra. Az utazási irodák az általuk szervezett utak esetében ezeket az átfoglalásokat intézik a saját költségeik terhére is”.

Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketing igazgatója arról számolt be, hogy az elmúlt két hétben valamelyest mérséklődött a foglalási kedv a magyar utasok részéről.

Átmenetinek tartjuk ezt a megtorpanást. Sok utas most inkább árajánlatokat kér, és még kivár a döntéssel. Mindenki abban bízik, hogy a közel-keleti konfliktus mielőbb rendeződik

– hangsúlyozta Termes Nóra.

Az IBUSZ azt a tájékoztatást kapta a török turisztikai hivataltól, hogy

a török Riviérán készülnek a nyári szezonra, és a helyzet nyugodt.

Ciprusra azonban mérséklődött a foglalások száma

– közölte Termes Nóra.

Az IBUSZ két hete a közel-keleti helyzet miatt kénytelen volt leállítani a tavaszi szünetig teltházas ománi charterjáratait. A járatok tavasszal már nem is indulnak újra, de az őszi újrakezdésben már bíznak, és hamarosan megkezdik az értékesítést.

„Néhány, egyébként szintén nagy érdeklődés mellett futó, tavaszra meghirdetett egyesült arab emírségekbeli utat kellett eddig törölnünk. Az Arab-öbölbeli hajóutakat pedig a hajótársaságok törölték az elkövetkezendő hónapokra” – mondta Termes Nóra.

Tarnóczi Barna, a Tensi Holiday egyik alapító-tulajdonosa azt mondta, hogy egyelőre rövidtávon okoz problémákat számukra a háború. „Megoldandó feladat, hogy új repülőjáratokat keressünk az Ázsiában nyaraló utasaink számára. Korábban három csoportunk volt kint az egyik délkelet-ázsiai országban. Mindenkit hazahoztunk, de időbe telt, amíg az Emirates helyett új járatokat találtunk, emiatt 6 nappal többet voltak kint az utasok.”

A közel-keleti átszállások helyett volt, aki Indián keresztül repült haza, de jórészt Afrika és a kaukázusi országok felett repülnek most a nagyobb légitársaságok. Jelenleg általában Pozsonyban vagy Bécsben landolnak ezek a gépek, de olyan is akadt, hogy valakit Párizsba kellett elreptetni, és Air France-KLM géppel végül onnan jött haza.

„A Lufthansa, az Air-France KLM és a Turkish Airlines járatai nem érintettek a háború miatt. Ugyanakkor most nem csak a megemelkedett jegyárak jelentik a problémát, hanem az idő is, mert egy-egy utazás az ázsiai célpontokra így elhúzódhat” – mondta Tarnóczi Barna.

A Tensi Holiday a jordániai utakat nem szervezi meg, egyébként is nehézségekbe ütközött volna, mert a Wizz Air nem repül most az országba.

A magyarok ugyanakkor vállalkozó szelleműek. Ha eldöntötték, akkor utaznak, nem nagyon mondják le a nyaralásokat

– jegyezte meg Tarnóczi Barna.

A nagy ázsiai körutak, Japán, Kína, Vietnám, Srí Lanka, illetve az Azori-szigetek vagy Madagaszkár továbbra is elérhetőek. Tarnóczi Barna szerint újra felkapott lehet a karibi térség, Afrika, valamint Közép-Amerika.

Ha tartósan 100 dollár felett marad a kőolaj világpiaci ára, akkor hosszabb távon lesz áremelkedés, ami akár 10-15%-os is lehet az utazások végső árában

– emelte ki a Tensi Holiday tulajdonosa.

Zakar Jozef, az INVIA Magyarország és Szlovákia országigazgatója azt emelte ki, azáltal, hogy az Öböl-menti országok jelenleg nem érhetők el, átrendeződött a turistaforgalom. Az utazók egy része alternatív úti célokat keres, amelyek hasonló élményt kínálnak. Ebben az időszakban a Kanári-szigetek és Marokkó, valamint a Zöld-foki-szigetek továbbra is erős alternatívának számítanak, elsősorban kedvező éghajlatuk és Magyarországról is jól elérhető repülési távolságuk miatt.

Az INVIA országigazgatója szerint az európai utazók többsége a mediterrán térséget vagy a Balkánt választja, és az ázsiai utakat őszre vagy télre halasztja. Az ázsiai utazások ugyanakkor továbbra is megvalósíthatók, elsősorban megfelelő, alternatív repülési útvonalakat tartalmazó ajánlatokkal. Ez vonatkozik a charter és a menetrend szerinti járatokra egyaránt.

„A szezon várhatóan hosszabb is lesz, mivel azok az utazók, akik korábban március–áprilisban az Öböl-térséget választották, most inkább a Kanári-szigeteket, Marokkót vagy Tunéziát részesítik előnyben. Budapesti indulással közvetlen charterjárattal a Zöld-foki-szigetek, míg pozsonyi indulással közvetlen charterjárattal Vietnám és a Dominikai Köztársaság is opciók” – mondta Zakar Jozef.

Drágábbak lesznek az utak?

Azzal kapcsolatban, hogy mennyivel nőhet meg az utak ára az iráni háború okozta olajáremelkedés miatt, Termes Nóra elmondta:

A 100 dollár környéki olajár egyelőre sem az európai, sem pedig a tengerentúli befizetett utak költségeit nem emelte meg. A csomagtúrákhoz kapcsolódó csoportos repülőjegyeket ugyanis már hónapokkal ezelőtt lefoglalták.

A nyári kikapcsolódások árait pedig csak az utazási szerződésekben foglaltak szerint emelhetik az utazási irodák. Ez legkorábban akkor történhet meg, ha még a májusi kerozinárak is magasak maradnak, előbb nem – szögezte le Termes Nóra.

Az IBUSZ árfolyam- és árgaranciát is nyújt az utazóinak. Az aktuális utazási szerződése szerint amennyiben az utazó a május 20-a és október 15-e között induló külföldi utazásra vonatkozóan március 31-ig utazási szerződést kötött, és a szerződéskötéssel egyidejűleg, egy összegben a teljes díj 40%-át kitevő előleget megfizette, akkor az utazásszervező nem emelhet díjat.

Egyben azt is elmondta az IBUSZ igazgatója, hogy egyik partnerünk részéről sem érkezett a közel-keleti konfliktus hatásai miatt áremelési szándék. „Azt sem érzékeljük még, hogy a közel-keleti helyzet miatt esetleg alternatív országok iránt kezdtek volna el érdeklődni az utasaink” – mondta Termes Nóra.

Zakar Jozef az árakkal kapcsolatban kiemelte, az utazási csomagok (különösen az előfoglalások esetében) fix árazásúak, így az utasok előre pontosan tudják a teljes költséget. Ezzel szemben az egyénileg foglalt repülőjegyeknél, különösen rövidtávon, áremelkedésre lehet számítani. „Ebben a helyzetben a szervezett utazások továbbra is kiszámíthatóbbak és sok esetben kedvezőbb árú megoldást jelentenek”.

Az utazók nem számíthatnak olcsóbb last minute ajánlatokra. A konfliktus hatására a kereslet az európai és észak-afrikai desztinációk felé tolódik, a megnövekedett kereslet pedig nem indokol árcsökkenést

– hangsúlyozta az INVIA országigazgatója. Szerinte ez a trend nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában megfigyelhető, így idén a megszokottnál többen nyaralhatnak a mediterrán térségben, Észak-Afrikában vagy a Balkánon.

Zakar József hozzátette: a charter járatok esetében az árakat jóval előre rögzítik, így az utazásszervezők már előre kalkulálnak az üzemeltetési költségekkel. A légitársaságok emellett pénzügyi eszközökkel, például fedezeti ügyletekkel, is védekeznek az üzemanyagár-ingadozás ellen, így az árhatás nem egyértelmű, ajánlatonként eltérő lehet.

Változás még így is bekövetkezhet, de jóval mérsékeltebb és kiszámíthatóbb, mint az egyénileg szervezett utazásoknál, ott ugyanis nagyobb a kockázat.

A repülőjegyek ára emelkedhet, miközben a népszerű szállások elérhetősége csökkenhet, ami összességében drágább utazást eredményezhet. Ráadásul a szállásárak gyakran devizából kerülnek átváltásra, így az árfolyamváltozások is befolyásolhatják a végső költséget.

Az utazási csomagok ezzel szemben kiszámíthatóbb árakat és nagyobb pénzügyi biztonságot kínálnak, mondta Zakar Jozef.

Az utazási irodák egyébként a magasabb kerozinárak vagy más emelkedő költségek miatt maximum 20 nappal az utazás megkezdése előtt emelhetik az eredeti árat, legfeljebb 8%-kal. Ennél nagyobb áremelési szándék esetén az utas kötbérfizetés nélkül elállhat az úttól, és a teljes vételárat vissza kell téríteni a számára.

