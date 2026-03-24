Évek óta nem láttunk ilyet a magyarok kedvenc sajtjánál – Mutatjuk a boltláncok árait

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A tejpiaci túlkínálat és a hazai szabályozási lépések együttes hatására látványosan csökkent a trappista sajt ára Magyarországon, amely 2026 februárjára többéves mélypontra esett. Az árrésstop, a nemzetközi kereskedelmi feszültségek – különösen a kínai vámok – és a bővülő európai kínálat egyaránt lefelé húzták az árakat, miközben a hazai piacon jelentős különbségek alakultak ki a boltláncok és terméktípusok között.

A tejárcsökkenés - amelyről korábban itt írtunk részletesen - kihatott a magyar háztartások egyik leggyakrabban vásárolt sajtjára, a trappistára is. A KSH adatai szerint egy kilogramm trappista tömbsajt 2 820 forintba került februárban, ilyen olcsón utoljára 2022 tavaszán tudtunk vásárolni.

A trappista sajt árának elmúlt 5 éves történtet hatalmas ingadozásokat hozott, amely a Covid környékéi ellátási zavarok óriási drágulásával függött össze. A magyarországi trappista sajt árának 2023 tavaszi csökkenése több, egymást erősítő tényező eredője volt:

mérséklődtek az alapanyag- és inputköltségek,

miközben a magas infláció miatt a kereslet is érezhetően visszaesett.

Egyre inkább az olcsóbb, saját márkás termékek felé fordultak és ez a környezet akciózási kényszert, készletleépítési nyomást és a gyártói márkák intenzívebb árcsökkentését hozta magával. A kiskereskedelemben közben látványos árverseny bontakozott ki, amelyet a hatósági és kormányzati kommunikáció a „túlárazás” kérdésén keresztül tovább fokozott, és több lánc tartós ármérséklést is bejelentett. 2024 végén és 2025 elején újabb áremelési hullám érte el a sajtpiacot, amely részben a nemzetközi tényezők, részben a forint gyengülése volt az oka. Ezt a folyamatot szakította meg a kormány árrésstop intézkedése és most látunk egy újabb árcsökkentést, amelyet az EU-ban javuló kínálat, gyengébb exportkereslet és az energiaárak enyhülése is támogatott.

Mindezek eredményeként a trappista nagykereskedelmi ára már a 2025 eleji árrésstop alatti szintre süllyedt.

Nagy mozgások uniós összevetésben is

Mindez jól látszik a fix bázisú adatsoron is (2025 átlagához viszonyítva, a teljes sajtválasztékra nézve), ahol szembetűnő, hogy az Európai Unió egészéhez képest mennyire volatilis volt a magyar sajtárak változása. Ebben is nagy szerepe az árrésstopnak, mert bár az az adatsor nem csak a trappistát tartalmazza, annak súlya a magyar fogyasztói kosárban jelentősebb, mint a többi sajtféleségé.

Emlékezetes, hogy év végén az is felmerült, hogy a félkemény sajtok is árrésstoposak lesznek, de ebből a kormány visszatáncolt, részben azért, mert szigorodtak a trappistákra vonatkozó szabályok itthon. Az összefüggés az, hogy ha a külföldön már legyártott, de már trappistaként már nem eladható sajtok elárasztották volna 10 százalékos árréssel a magyar piacot, az komoly csapás lett volna a magyar trappista-gyártókra.

Erről is szó volt korábban a Portfolio Checklist extrában Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával.

KÖVESS MINKET

Alacsonyabb beszerzési árak

A trappista árának csökkenése látszik az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) adatain is: a gyártói márkás trappista sajt ára 2025 februárjában kilogrammonként 2 154 forint volt, amely 2026 januárjára 2 110 forintra, majd 2026 februárjára 2 050 forintra mérséklődött. A kereskedelmi márkás termékeknél ennél is erőteljesebb visszaesés látható: 2025 februárjában kilogrammonként 2 142 forintot tett ki az ár, amely 2026 januárjára 2 043 forintra csökkent, majd 2026 februárjára már csak 1 896 forint volt.

Minél kisebb, annál drágább

Az online árfigyelőben külön csoportot alkotnak a tömb, a darabolt, a szeletelt és a laktózmentes sajtok (függetlenül azok formájától). Az egységárakat vizsgálva - nem meglepő módon - a tömbsajt bizonyult a legolcsóbbnak, és ebben a kategóriában volt a legnagyobb mértékű árcsökkenés is az elmúlt időszakban, ezt sorrendben a darabolt, majd a szeletelt és végül a laktózmentes termékek követték. (Az elemzés során az árfigyelő adatbázisából azt a 115 sajtot vettük figyelembe, amelyek esetében tavaly október eleje óta folyamatosan rendelkezésre álltak az árak.)

Mi a helyzet a tömbsajtokkal?

A legnagyobb csoportot a trappista tömbsajtok adják, 60 termék adatait szűrtük le az Online Árfigyelőből.

Az átlagárak alapján egyértelműen az Auchan volt a legdrágább szereplő, ahol jellemzően jóval 3400–3800 forint között alakult a kilogrammonkénti árszint, miközben a Spar és a Tesco is inkább a magasabb tartományban mozgott,

ez azonban annak tulajdonítható, hogy a szupermarketekben sokkal nagyobb a választék és a magasabb minőségű termékek felfelé húzzák az átlagot.

Minimálárak

Éppen ezért megnéztük az egyes láncok minimálárait, vagyis, hogy milyen kilogrammonkénti áron juthatott hozzá valaki egy a trappistához, ha a legolcsóbb alternatívát kereste. A legtöbb láncnál hosszabb ideig stabil árszintek figyelhetők meg, amelyeket időről időre hirtelen, akár több száz forintos elmozdulások törnek meg – ezek jellemzően promóciókhoz vagy azok lezárásához köthetők.

Összességében a Tesco kínálta a legalacsonyabb árakat szinte végig, többnyire 1900 forint alatti kilogrammonkénti szinten, míg a Spar jellemzően a magasabb árkategóriában maradt, tartósan 2191 forint körüli szinten. A diszkontláncok közül a Penny és időszakosan az Aldi tudott kedvezőbb árakat kínálni, különösen akciók idején, míg a Lidl ára hosszabb ideig viszonylag stabilan a magasabb, 2600–2700 forint közötti sávban mozgott, majd később csökkent. Az Auchan árai sokáig a felső tartományban ragadtak, de időnként itt is megjelentek látványos áresések.

Miért csökkent a tej ára?

A tej árának csökkenése mögött több, egymást erősítő tényező áll. Egyrészt az Egyesült Államok és partnerei közötti vámháború következtében több tej és tejtermék marad az európai piacon, ami lefelé nyomja az árakat, miközben szezonális hatások is érvényesülnek: a tejtermelés biológiai ciklusai bizonyos időszakokban természetes kínálatnövekedést hoznak.

Az elmúlt évek jövedelmezősége miatt ráadásul számos gazdaság bővítette az állományát, több tehenet állított termelésbe, ami tovább növelte a kínálatot. A legjelentősebb hatást ugyanakkor Kína lépése gyakorolta, amely még karácsony előtt vámokat vetett ki az európai tejtermékekre:

ezt hivatalosan az uniós dömpinggel indokolták, valójában azonban inkább válaszlépés volt az európai, kínai autóipart érintő intézkedésekre.

Mindez különösen érzékenyen érinti az európai tejágazatot, mivel Kína az egyik legnagyobb felvevőpiac, ahol nemcsak a tejtermékek, hanem különösen a sovány tejpor – és részben a teljes tejpor – iránt is jelentős a kereslet. A magas kínai vámok miatt ezek a termékek nagyobb arányban az európai piacon maradnak, ami többletkészleteket és tartós lefelé mutató árnyomást eredményez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images