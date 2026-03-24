Gyökeres változás közeleg az időjárásban: pokoli hőhullámok jöhetnek Magyarországon

Az előrejelzések szerint a Csendes-óceánon idén gyors átmenet várható. A jelenlegi, hűvösebb óceáni vízfelszínt eredményező La Niña állapotból az általában globális szinten felmelegedést hozó El Niño fázisba lépünk majd át.

Az Másfélfok cikkének magyarázata szerint az El Niño-La Niña oszcilláció egy nagy kiterjedésű éghajlati folyamat, amelynek legjelentősebb hatása a felszínközeli vízrétegek hőmérsékletében mutatkozik meg: a Csendes-óceán középső, trópusi területein a vízfelszín a szokásosnál néhány fokkal melegebb (El Niño idején) vagy hidegebb (La Niña idején) lehet a jelenségnek köszönhetően, mely a Csendes-óceán keleti medencéje felől nyugati irányba terjed. Ez kihat a globális légköri cirkulációra is, illetve a melegebb óceán nagyobb párolgásán keresztül a légkörben található összes vízpára mennyiségére is.

A világ vezető klímakutató központjainak modelljei alapján nyártól szinte biztosan kialakul majd az oszcilláció melegedést előrevetítő állapota, az El Niño jelenség. Ez augusztustól akár a legutóbb 2016-ban tapasztalt "szuper El Niño" kategóriát is elérheti. Bár ez egy természetes éghajlati ingadozás, és nem azonos a hosszú távú klímaváltozással, a hatása rendkívül jelentős. Egy erősebb fázis akár 0,2 Celsius-fokkal is növelheti a Föld átlaghőmérsékletét. Ha ez a forgatókönyv megvalósul,

a 2027-es év nagy valószínűséggel a valaha mért legmelegebb lesz a bolygó történetében.

A felmelegedő óceán és légkör több energiát, illetve vízgőzt képes tárolni, ami globálisan felerősíti a klímaváltozás hatásait.

Emiatt az elkövetkező években világszerte egyre nagyobb eséllyel kell számítanunk pusztító hőhullámokra és aszályokra.

Ahogy azt mi is megírtuk a Másfélfok korábbi tanulmánya alapján, az egyre inkább szélsőségessé váló időjárás Magyarországon is a globális felmelegedés egyik legfontosabb hatását jelenti. Erre pedig az olyan globális légköri jelenségek is ráerősíthetnek, mint az ENSO állapotok.

A szakemberek szerint ez a tendencia kiemelten 2027 környékén csúcsosodhat ki. Szintén gyakoribbá válhatnak a hirtelen lezúduló, szélsőséges csapadékesemények és az árvizek.

Felmerül a kérdés, hogy mindez hogyan érinti Magyarországot. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói megvizsgálták a jelenség hazai vonatkozásait. A szakemberek rámutattak, hogy hazánk túlságosan messze fekszik a trópusi Csendes-óceántól, így a kövelen kapcsolat helyett leginkább a meteorológiai távrendszereken keresztül gyakorolhat gyenge hatást a jelenség hazánkban.

A mostanihoz hasonló helyzetekben, amikor a La Niñát El Niño követi, a hazai telek az átlagosnál némileg enyhébbek és csapadékosabbak szoktak lenni.

A nyári időjárásra gyakorolt hatás viszont annyira elhanyagolható, hogy a hazai hosszú távú előrejelzésekben nincs is értelme számolni ezzel a távoli anomáliával.

A szakértők szerint Magyarország időjárását valójában az európai légköri mozgások határozzák meg. Ide tartoznak az Atlanti-óceán és a mediterrán térség felől érkező ciklonok, valamint a kontinens felett kialakuló anticiklonok. Hazánk klímáját a távoli óceáni hőmérséklet-ingadozások helyett egyre inkább a tartósan fennmaradó időjárási helyzetek alakítják. Ilyenek például a napokig felettünk veszteglő frontok, a hőhullámok, vagy a nyugati légáramlást gátló blokkoló anticiklonok.

