Így forgatja fel a magyar kötvénypiacot az iráni háború

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a keddi állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnapi emelkedés után ma némi korrekciót láthattunk a 3 éves állampapírok hozamában, a 10 éves és annál hosszabb lejáratú papírok hozama viszont gyakorlatilag nem változott.

A tegnapihoz képest 11 bázisponttal került lejjebb a 3 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama eközben 16 bázisponttal emelkedett.

A mai napon így részleges korrekciót láthatunk a tegnapi durva hozamemelkedés után.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2026-03-24 3M D260722 6.45 0.16 0.44 2026-03-24 6M D261028 6.42 0.08 0.43 2026-03-24 12M D270217 6.39 0.01 0.46 2026-03-24 3Y 2029/C 7.43 -0.11 1.37 2026-03-24 5Y 2031/B 7.46 -0.06 1.31 2026-03-24 10Y 2035/A 7.47 0.01 0.99 2026-03-24 15Y 2041/A 7.44 0.01 0.73 2026-03-24 20Y 2051/G 7.44 0.01 0.56 Adatok forrása: ÁKK.

Az iráni háború kitörése óta már nagyot emelkedtek a magyar hozamok, hiszen a várhatóan magasabb infláció nyomában az elvárt hozam szintje is nőni kezdett.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama 43 bázisponttal nőtt a 3 éves lejáratú állampapír hozama 137 bázisponttal (!) nőtt.

