Így forgatja fel a magyar kötvénypiacot az iráni háború
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a keddi állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnapi emelkedés után ma némi korrekciót láthattunk a 3 éves állampapírok hozamában, a 10 éves és annál hosszabb lejáratú papírok hozama viszont gyakorlatilag nem változott.

A tegnapihoz képest 11 bázisponttal került lejjebb a 3 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama eközben 16 bázisponttal emelkedett.

A mai napon így részleges korrekciót láthatunk a tegnapi durva hozamemelkedés után.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-03-24 3M D260722 6.45 0.16 0.44
2026-03-24 6M D261028 6.42 0.08 0.43
2026-03-24 12M D270217 6.39 0.01 0.46
2026-03-24 3Y 2029/C 7.43 -0.11 1.37
2026-03-24 5Y 2031/B 7.46 -0.06 1.31
2026-03-24 10Y 2035/A 7.47 0.01 0.99
2026-03-24 15Y 2041/A 7.44 0.01 0.73
2026-03-24 20Y 2051/G 7.44 0.01 0.56
Adatok forrása: ÁKK.
Az iráni háború kitörése óta már nagyot emelkedtek a magyar hozamok, hiszen a várhatóan magasabb infláció nyomában az elvárt hozam szintje is nőni kezdett.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama 43 bázisponttal nőtt a 3 éves lejáratú állampapír hozama 137 bázisponttal (!) nőtt.

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

