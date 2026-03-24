Itt a bejelentés, amit sokan nem akartak hallani: hosszú évekre leáll a gázszállítás a pusztító támadás után
MTI
A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgáz-szállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben.
Saad Sherida Al-Kaabi energiaügyi miniszter, a vállalat vezérigazgatója közölte:

a károk helyreállítása várhatóan három-öt évet vesz igénybe.

Ennek következtében a társaság akár öt évre is vis maiort hirdethet bizonyos hosszú távú szerződések esetében. Az érintett országok között Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína szerepel.

A vis maior jogi kategória alkalmazása lehetővé teszi a szerződéses kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését rendkívüli, a felek ellenőrzésén kívül eső események - jelen esetben a támadás - miatt.

A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot, és nyomást gyakorolhat az energiaárakra, különösen Európában, amely az orosz szállítások visszaesése óta fokozottan támaszkodik a cseppfolyósított földgázra.

Irán is leállította a Törökországba irányuló földgázexportot, miután Izrael a múlt héten csapást mért a világ legnagyobb önálló földgázmezőjére. Ankara egyelőre a tartalékaiból és más LNG-forrásokból pótolja a kiesést:

