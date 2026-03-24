Itt a bejelentés: kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután légicsapás végzett az előzővel

Az IRNA iráni hírügynökség az elnöki hivatal közlése alapján azt írta, Mohammad Bagher Zolghadr lett a Legfőbb Nemzetbiztonsági Tanács új titkára, vagyis Irán új biztonsági vezetője.

Az előző vezető, Ali Laridzsáni, aki Ali Hámenei legfőbb vezető február 28-i halála után Irán egyik legfontosabb vezetője lett,

egy hete, március 27-én vesztette életét egy izraeli légitámadásban.

Mohammad Bagher Zolghadr nyugalmazott katonai parancsnok, az iráni Forradalmi Gárdában töltött be fontos pozíciókat.

Címlapkép forrása: Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images