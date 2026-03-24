Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az inflációs adatok akár indokolnák is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.

A februári 25 bázispontos kamatcsökkentés után a keddi ülésen változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot a Monetáris Tanács. A döntéshozóknak egyrészt a kedvezőbbé váló inflációs fejlemények (a februári áremelkedési ütem 1,4%-ra lassult), másrészt a közel-keleti háború pénzpiaci és inflációs kockázatai között kellett navigálni.

A döntés nem okozott meglepetést, a Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül erre számítottak. Az viszont érdekes lehet, hogyan értékeli a jegybank az inflációs alapfolyamatok és az utóbbi hetek piaci folyamatainak fenti kettősségét. Délután három órakor megjelenik a közlemény a kamatdöntés indoklásával, illetve az MNB közzéteszi a friss GDP- és inflációs prognózisát, mely a teljes egészében csütörtökön megjelenő Inflációs Jelentés alapja. Szintén délután háromkor kezdődik Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója, mely tartogathat izgalmakat.

A sűrű előzményekről

Februárban közel másfél év után csökkentette 6,25%-ra az alapkamatot a Monetáris Tanács, ami megfelelt az előzetes várakozásoknak. Sőt, az 1,4%-os februári inflációs adattal

bőven a jegybanki célsáv alá esett az áremelkedési ütem,

és az egész évre előretekintve alacsonyabb inflációs pályát vetített előre.

Emiatt három héttel ezelőtt a piac és a szakértők egyértelműen további kamatcsökkentéseket vártak az év során. Sőt, már márciusra, tehát mára várták a következő lazítást, és csak óvatosságnak tartották Varga Mihály szavait, hogy a jegybank nem kötelezi el magát egy kamatcsökkentési ciklus mellett.

Azóta viszont a közel-keleti háború miatt nagyot fordult a világ. Az energiaárak emelkedése ugyanis fokozódó inflációs nyomást jelent, illetve a forint is érezhetően gyengült az elmúlt hetekben. A helyzetre reagálva két hete már döntött arról a Monetáris Tanács, hogy a devizatartalékot is rendelkezésre bocsátják az energiaimport kiegyenlítésére, hogy ezzel is tehermentesítsék a piacot. A lépés érezhetően mérsékelte a forint kilengéseit, de a devizánk összességében így is volatilis maradt.

A magyar deviza az euróval szemben az utóbbi egy hónapban majdnem 3%-kal gyengült a forint, a dollárral szemben pedig 4,5%-kal értékelődött le. Emellett a nemzetközi turbulencia a magyar pénzpiacokra is kihatott. Az állampapírhozamok jelentősen emelkedtek, sőt, a bankközi határidős kamatmegállapodásokban is

megjelentek az első kamatemelésre vonatkozó várakozások a horizonton, bár ezek inkább piaci zavart tükröznek, mintsem valós kamatemelési várakozást.

A fentiek miatt a keddi ülés előtt már egyértelmű volt, hogy ebben a hazai és nemzetközi piaci környezetben nem tudja tovább csökkenteni a kamatot az MNB. A nemzetközi fejlemények is ebbe az irányba mutatnak, hiszen az EKB esetében már szóba került akár egy áprilisi kamatemelés esélye. A háború első napjaiban ugyan a lengyel jegybank még csökkentette a kamatot, de ez inkább egy korai, egyedi kivételnek számít, a szakértők nem számítanak további lazításokra.

A fő kérdés most az, hogyan értékeli az inflációs és pénzpiaci kockázatokat a jegybank, erre is választ kaphatunk a hamarosan megjelenő közleményből és Varga Mihály elnök délutáni sajtótájékoztatójáról.

