Itt az MNB közleménye, fontos mondatok változtak benne!

A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé - derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntés után megjelent közleményéből. A közleményből kikerült, hogy a jegybank "ülésről ülésre" dönt az alapkamatról. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy adatvezérelt üzemmódban vannak az alapkamat alakítását tekintve.

"A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt." Ezek az alapvetően hawkish, vagyis a szigorú kamatkondíciók fenntartására utaló mondatok olvashatók a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntés után kiadott közleményében.

A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci fejlemények inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről

– írja az MNB.

A jegybank februárban 25 bázisponttal csökkentette a kamatot. Az elemzők akkor meg voltak győződve arról, hogy ez egy ciklus kezdete. Az iráni háború kirobbanásával azonban a kamatvágási várakozások szertefoszlottak. Az MNB nem is vágott, márciusban fenntartotta a 6,25%-os kamatot. Ezt azzal indokolták, hogy "a felerősödött geopolitikai feszültségek kedvezőtlenül hatottak a világgazdaság inflációs és növekedési kilátásaira, valamint a befektetői hangulatra. Az iráni konfliktus következtében számottevően emelkedtek a világpiaci energiaárak. A Brent típusú olaj jegyzése átmenetileg megközelítette a hordónkénti 120 dolláros árat, míg az európai gázárak a háború kitörése óta több mint 70 százalékkal nőttek. Az energiaárak megugrása, valamint a kockázatkerülés növekedése érdemben emeli a globális inflációs kockázatokat".

