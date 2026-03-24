Jön a fordulat az időjárásban: kettészakad az ország, viharos szél vet véget a tavasznak

Szerda délutánig még a napsütéses, alapvetően száraz és gomolyfelhős idő dominál. Ekkor tetőzik a hőmérséklet. A csúcsértékek elérhetik a 15-19 fokot, bár a nagy területen megélénkülő déli szél már jelzi a közeledő változást. Az esti órákban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és megérkezik a csapadék.

A fordulatot egy északról érkező hidegfront okozza. Ennek hideg levegője az Alpoknak ütközve egy mediterrán ciklont hoz létre. Emiatt csütörtökön éles kontraszt alakul ki hazánk területén. A Dunántúlra hirtelen bezúdul a hideg, a hőmérséklet 6 és 12 fok közé esik vissza, a nyugati határvidéken lesz a leghidegebb. Ezen a területen viharossá fokozódik az északi szél.

A jelentős mennyiségű esőt, különösen a magasabban fekvő tájakon, havas eső és havazás is felválthatja.

Ezzel szemben a keleti országrészben kitart a 13-19 fokos, tavaszias enyheség, bár elszórtan záporok és zivatarok ott is kialakulhatnak.

Pénteken és szombaton a ciklon hazánk felett, illetve a közvetlen közelünkben örvénylik majd. Emiatt országszerte erősen felhős vagy borult, kellemetlen időre kell készülni. Többfelé várható eső és zápor, a nyugati országrészben pedig továbbra is meghatározó lehet a havas eső és a havazás. A télies hőérzetet tovább rontja, hogy az északnyugati szél sokfelé erős marad. A Dunántúlon továbbra is viharos széllökések várhatók. Vasárnapra a jelenlegi kilátások szerint már felszakadozhat a felhőzet, de szórványosan még ekkor is számítani kell csapadékra.

