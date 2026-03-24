Kiderült, hányan kapnak milliós nyugdíjakat Magyarországon – mutatjuk a hihetetlen számokat!

A HVG által megszerzett, a KSH szokásos közlésénél részletesebb adatsorból kiderül, hogy kétezer fő kapott 1-1,5 millió forintot tavaly januárban, 188 fő pedig 1,5-2 millió forint közti összeget. Sőt,
69-en voltak azok a nyugdíjasok, akiknek a havi 2 millió forintot is meghaladta (!) a juttatásuk összege.
Farkas András nyugdíjszakértő kiemelte: hosszú szolgálati idő és tartósan magas kereset szükséges ahhoz, hogy valakinek milliós nyugdíja legyen. Az ilyen magas összegek kialakulása egyáltalán azért lehetséges, mert 2013-tól nincs járulékplafon, azaz minden kereset után teljes egészében be kell fizetni a járulékot. A jövőben egyre több hasonló összegű nyugdíj létrejötte várható – figyelmeztet Farkas András.
Természetesen a milliós nyugdíjak mellé is jár a 13. havi nyugdíj, sőt újabban a 14. havi is.
- Aki például 2026 januárjában 1 millió forintot kapott nyugdíjként, ő februárban a 13. havi juttatásnak köszönhetően +1 millió forinttal lett gazdagabb, a 14. havi nyugdíj első negyedrészének köszönhetően pedig további +250 ezer forintban részesült. Ezáltal az összes juttatása a múlt hónapban 2,25 millió forintra rúgott.
- Hasonlóképpen, 2 millió forintos nyugdíj mellé a 13. havinak köszönhetően +2 millió forint, a 14. havinak köszönhetően pedig +500 ezer forint érkezett idén februárban, ezzel az összes juttatás ezen a nyugdíjszinten elérte a 4,5 millió forintot.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: 2026-ban február végéig nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra 1922,4 milliárd forintot fordított a költségvetés, ebből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot tettek ki, a 14. havi nyugdíj és ellátások "egy heti" része pedig 144,8 milliárd forintban teljesült.
Az átlagnyugdíj 2026. januárban 260 993 forint volt, a mediánnyugdíj pedig 230 045 forint. Öregségi nyugdíjban 2,02 millió fő részesült, a további nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásokban részesülőkkel együtt az ellátottak száma összesen 2,42 millió főre tehető.
