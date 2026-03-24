Kirobbant a világválság - Kit sodor el az új energiakrízis?

A globális energiapiac az elmúlt hetekben olyan sokkhatást élt át, amely már a világgazdaság stabilitását is veszélyezteti: a Hormuzi-szoros lezárása miatt a tankerforgalom akadozik, az energiaszállításhoz kapcsolódó infrastruktúrát támadások érik, és a gyorsan éleződő geopolitikai feszültség tovább növeli a bizonytalanságot. De vajon mely országok függnek a leginkább a közel-keleti térségből érkező energiaforrásoktól?

Megint ugyanaz a történet

A II. világháború után több olyan esemény is bekövetkezett, amely rávilágított az energiaellátás és a globális kereskedelem sérülékenységére. A jelenlegi folyamatok kapcsán ritkán említik, pedig az 1956-ban kirobbant Szuezi-válság már megmutatta, hogy egy fontos világkereskedelmi útvonal megbénítása könnyen vezet áruszállítási fennakadásokhoz, áruhiányhoz és végül növekvő árakhoz. Ezt követte 1973-ban az OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries, magyarul Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) döntése, amikor az arab államok a nyugati világ Izrael melletti támogatására reagálva jelentősen emelték a kőolaj árát. Néhány évvel később az iráni forradalom, valamint az Irán és Irak közötti fegyveres konfliktus ismét megemelte az energiaárakat. Az ezredforduló előtt pedig az Öbölháború okozott komoly ellátási zavarokat és újabb drágulást. A közelmúltban a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán konfliktus idézett elő energiaválságot, amely főként Európát és azon belül is Magyarországot érintette a legérzékenyebben.

Ezek az események sokak számára ismerősek lehetnek, mégis fontos következtetéseket érdemes levonni belőlük. Először is, minden felsorolt esetben geopolitikai és fegyveres konfliktusok álltak a háttérben, ami világossá teszi, hogy a gazdasági elemzéseknek számolniuk kell a geopolitikai kockázatokkal, különben a kialakuló gazdaságpolitikai következtetések nem adnak valós helyzetértékeléseket és hatékony megoldásokat. Másodszor, a világ egyes térségei olyan központi szerepet töltenek be az energiaellátásban és a globális kereskedelemben, hogy egy ott kialakuló konfliktus erőteljes nemzetközi hatásokkal jár. Míg vannak olyan válságok, amelyek gazdasági következményei jóval korlátozottabbak, mert nem kulcsfontosságú területeken alakulnak ki. Harmadszor, a 20. század második felében, majd a 21. században tovább erősödő globalizáció következtében ezek a hatások gyorsabban és erőteljesebben érvényesülnek. A gazdaságok egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, a termékek előállítása egyre összetettebb és hosszabb termelési folyamatokra épül, így bármely fennakadás gyorsan továbbgyűrűzik.

A 2022-ben kirobbanó orosz-ukrán háború világosan megmutatta, hogy a túlzott függőség egyetlen beszállítótól komoly kockázatot jelent. Ha valamilyen sokkhatás (infrastruktúra megsemmisülése, szankció, környezeti katasztrófa stb.) éri a forrást vagy az ehhez kapcsolódó szállítási útvonalat, a helyzet kezelése lényegesen nehezebbé válik. Mindezek fényében nehezen érthető, hogy a világ gazdaságai miért esnek újra és újra ugyanabba a hibába. A legutóbbi hetek eseményei ismét rávilágítanak arra, hogy több ország jelentősen függ egyetlen közel-keleti energiaforrástól. Felmerül a kérdés, miért nem tanul a világ a saját múltjából.

A világ energiaütőere: Miért kritikus a Közel-Kelet szerepe?

Az elemzést érdemes azzal kezdeni, hogy az energiahordozók a globális kereskedelem legfontosabb termékei közé tartoznak. A nyers kőolaj a vizsgált több mint ezer termék közül a legnagyobb összértéket képviseli. 2024-ben több mint 1300 milliárd dollár értékben zajlott országok közötti kereskedelem ehhez a termékhez kapcsolódva, ami a teljes világkereskedelem közel 6%-át adta. Ehhez társul a feldolgozott kőolaj, amely további 800 milliárd dolláros értéket és csaknem 4%-os részesedést képviselt. A két adat együtt azt mutatja, hogy a globális termékkereskedelem nagyjából egy tizede a kőolajhoz kötődik. A földgáz forgalma valamivel alacsonyabb, de még így is közel 500 milliárd dollár volt 2024-ben, ami több mint 2%-os arányt jelent, és ezzel a nyolcadik legfontosabb terméknek számít a világon.

Ezek alapján jól látható, hogy az energiahordozók központi szerepet játszanak a globális kereskedelemben és a gazdaságok működésében.

A történelmi példákból is kitűnik, hogy az elmúlt évtizedekben a közel-keleti országok gyakran kerültek a figyelem középpontjába. Ezek az események sokszor geopolitikai vagy vallási feszültségekből indultak ki, és később világgazdasági hatásokat idéztek elő. Az idősebb generációk több ilyen válságot is átélhettek, a fiatalabbak pedig már tanulmányaik során találkozhattak azzal, hogy a közel-keleti országok meghatározó szerepet töltenek be a világ energiaellátásában a jelentős kőolaj- és gázlelőhelyek miatt.

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy három energiahordozó esetében (a HS22 4 számjegyű klasszifikációját használva: nyers kőolaj - 2709; finomított kőolaj - 2710; földgáz - 2711) milyen szerepet töltenek be az érintett közel-keleti országok az exportpiacon. Érdekesség, hogy

Irán egyetlen kategóriában sem tartozik a 20 legnagyobb exportőr közé, ami azt mutatja, hogy globális szinten nem tekinthető meghatározó szereplőnek.

A nyers kőolaj esetében viszont Szaúd-Arábia a legnagyobb exportőr 187 milliárd dollárral, az Egyesült Arab Emírségek a 4. helyen állnak 114 milliárd dollárral, Irak a 6. helyen van 98 milliárddal, Omán és Kuvait a 13. és 14. helyen 29-29 milliárddal, Katar 21 milliárddal pedig a 18. Ez a hat gazdaság együtt a teljes világpiaci export kb. 37 %-át adja. A földgáz és a feldolgozott kőolaj esetében már kisebb az érintett országok részesedése. A földgáz világpiacán Katar a 4. helyen áll 45 milliárd dollárral, az Egyesült Arab Emírségek pedig 15 milliárddal a 9. helyen. A feldolgozott kőolaj esetében az Egyesült Arab Emírségek a 6. helyen szerepelnek 46 milliárd dollárral, Szaúd-Arábia a 11. helyen 30 milliárddal, Kuvait pedig a 12. helyen 24 milliárddal.

A közel-keleti országok szerepe az energiahordozók exportjában (2024). Forrás: saját számítás / BACI CEPII, 2024.

Összességében ezek az adatok azt mutatják, hogy a közel-keleti térség több kulcsfontosságú energiahordozó esetében is meghatározó exportőr, és a világ energiapiacának folyamatos működése nagymértékben függ attól, hogy ezekben az országokban fennmaradjon a stabil termelés és a zavartalan szállítás.

Kik kerülnek először bajba?

A következő lépésben azt mutatjuk be, hogy mely országok függnek leginkább a közel-keleti térségből származó energiahordozóktól. A függőség mérése összetett feladat, mivel a bonyolult termelési láncok miatt rendkívül nehéz pontosan követni a hatások útját. A kitettségek értékelését korábban megjelent tanulmányunk módszertanára építjük. Ennek első lépése, hogy egy ország teljes importján belül megnézzük, mekkora a közvetlen beszerzés aránya az érintett közel-keleti országoktól. Önmagában azonban ez nem ad teljes képet, mert a beszerzések jelentős része közvetítőkön keresztül történik, ezért a közvetett hatásokat is figyelembe kell venni. Fontos továbbá az is, hogy ha egy ország nagy mennyiséget importál ugyan, de azt túlnyomórészt tovább is értékesíti, akkor a tényleges függősége valójában alacsony, mivel a kieső importot részben az export csökkentésével pótolni tudja (helyettesíthetőség). A közvetlen és közvetett függőségek növelik, míg a magasabb helyettesíthetőség csökkenti a teljes kitettség mértékét, a teljes kitettséget pedig a három alindikátor összege adja meg. Minél nagyobb a teljes kitettség, annál valószínűbb, hogy egy ország áruhiánnyal néz szembe és alternatív beszállítókat kell keresnie. Az alábbiakban a három vizsgált termék esetében ismertetjük a függőségeket a három legfontosabb közel-keleti exportőr függvényében.

A nyers kőolaj esetében a közel-keleti térség szerepe a legerősebb, különösen az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Irak esetében.

A számítások alapján a függőségek mintázata jelentősen eltér országonként. A legnagyobb függőséget Srí Lanka mutatja, ugyanis az ország a teljes nyers kőolaj szükségletét az Egyesült Arab Emírségekből szerzi be, közvetlen módon, és mivel exportra szinte egyáltalán nem kerül sor, a helyettesítésre sincs lehetősége. Ez a kombináció az elméletileg maximális kitettséget eredményezi. Az Egyesült Arab Emírségek irányába ugyanakkor több más gazdaság is erősen kitett. Ebbe a csoportba tartozik Thaiföld, Japán, Pakisztán, a Fülöp-szigetek és Szingapúr is.

A térség egyik legérdekesebb esete Kambodzsa, amely nem közvetlenül vásárol a régióból. Az ország a teljes nyers kőolajat Malajzián keresztül szerzi be. Ez jól mutatja, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen közvetítők szerepelnek a kereskedelemben, mivel a közvetett hatások is jelentősen növelhetik a tényleges függőséget. Malajzia példája pedig arra világít rá, hogy a magas importvolumen önmagában nem jelent magas kitettséget. Bár Malajzia nagy mennyiségű nyers kőolajat vásárol az Egyesült Arab Emírségektől és Szaúd-Arábiától, az import túlnyomó részét továbbadja, így a belső gazdaság valójában kevéssé érzékeny ezekre a szállítókra.

A három legfontosabb közel-keleti országtól való függőség a nyers kőolaj esetében. Forrás: saját számítás / BACI CEPII, 2024. Megjegyzés: A Helyettesíthetőség mértéke bizonyos esetben nagyobb, mint 0,5, azonban az ábra azon részeit a jobb értelmezhetőség miatt levágtuk.

Irak esetében a függőségi szerkezet némileg eltér az előzőektől. A legnagyobb kitettséggel Szerbia, Görögország és Bulgária rendelkezik, de India is ebbe a körbe tartozik. Emellett több nyugat-európai ország, köztük Németország, Franciaország, Olaszország és Belgium is számottevően támaszkodik Irakra. Az is jól látható, hogy Hollandia jelentős mennyiségű olajat vásárol ugyan Irakból, de ezt a mennyiséget főként tovább értékesíti, például Belgium felé, amely így döntően közvetett módon függ az iraki kőolajtól.

Szaúd-Arábia esetében Lengyelország kitettsége emelkedik ki az ázsiai országok mellett. Érdekes továbbá, hogy Egyiptom igen nagy mennyiséget vásárol innen, de mivel az import nagy részét más országok felé tovább értékesítik, az ország tényleges függősége rendkívül alacsony. Egyiptom esete rámutat, hogy egy kiemelkedő importőr státusz nem jelenti automatikusan a gazdasági függőség fennállását, ha az érkező mennyiséget nem a belső fogyasztás fedezésére használják.

A földgáz esetében szintén hasonló mintázatok figyelhetők meg. India kiemelkedő mértékben függ az Egyesült Arab Emírségektől és Katartól, mivel a közvetlen vásárlások aránya mindkét irányban jelentős. Pakisztán és Tajvan elsősorban Katartól függ, míg Sri Lanka, Dél-Korea és Banglades főként Omántól. Banglades esete azért is figyelemre méltó, mert az ország a közel-keleti földgázt elsősorban közvetítő országokon (Malajzia, Sri Lanka) keresztül szerzi be, így a függőség nem közvetlen módon, hanem áttételesen jelenik meg. Sri Lanka esetében a közvetlen beszerzés nagyobb kitettséget jelez, ugyanakkor az export visszafogásán keresztül megvalósítható helyettesítés a függőség szintjét gyakorlatilag megfelezi. A számítások azt is megmutatják, hogy Indonézia és Szaúd-Arábia a legfontosabb közvetítők közé tartoznak. Bár mindkét ország jelentős mennyiséget vásárol közvetlenül, a beérkező földgázt nagyrészt továbbadják (előbbi Kína, Japán, Szingapúr, utóbbi Kína és India felé), ezért tényleges kitettségük ezekkel az energiaforrásokkal szemben nem tapasztalható.

A három legfontosabb közel-keleti országtól való függőség a földgáz esetében. Forrás: saját számítás / BACI CEPII, 2024. Megjegyzés: A Helyettesíthetőség mértéke bizonyos esetben nagyobb, mint 0,5, azonban az ábra azon részeit a jobb értelmezhetőség miatt levágtuk.

A finomított kőolaj esetében több ország függősége is meghatározó a közel-keleti térséggel szemben. Kenya, Pakisztán és Tanzánia elsősorban az Egyesült Arab Emirátusoktól vásárolnak nagy arányban, míg Pakisztán és Írország esetében Kuvait a legfontosabb szállító. Marokkó, Gibraltár és Libanon ezzel szemben Szaúd-Arábiától függ jelentősebb mértékben. A mintázatok azt mutatják, hogy

számos ország esetében a közvetett függőség jóval nagyobb szerepet játszik, mint amennyi a közvetlen beszerzési adatok alapján feltételezni lehetne.

A közvetítő országokon keresztül történő beszerzések gyakran elrejtik a valódi kitettséget, és több esetben éppen a közvetítői szerep az oka annak, hogy a tényleges függőség alacsonyabb, mint amit a közvetlen import aránya sugall.

A három legfontosabb közel-keleti országtól való függőség a finomított kőolaj esetében. Forrás: saját számítás / BACI CEPII, 2024. Megjegyzés: A Helyettesíthetőség mértéke bizonyos esetben nagyobb, mint 0,5, azonban az ábra azon részeit a jobb értelmezhetőség miatt levágtuk.

A finomított kőolaj esetében fontos megjegyezni, hogy a függőségek értékelését módosíthatja a nyers kőolaj beszerzési összetétele is, hiszen a finomított termékek előállítása ezen alapul. A világgazdaság egészére azonban nem állnak rendelkezésre közvetlenül olyan részletes információk, amelyek lehetővé tennék ennek pontos nyomon követését. Ezeknek a tényezőknek a figyelembevétele tehát jóval bonyolultabb, ami miatt jelen elemzésben ezeket az összefüggéseket nem vettük figyelembe.

Végül fontos megjegyezni, hogy az ország szintű kereskedelmi adatok nem teszik lehetővé a teljesen pontos kép kialakítását, ugyanakkor nagyságrendileg jól kirajzolják, mely gazdaságok rendelkeznek a legnagyobb kitettséggel és melyek a legfontosabb kereskedelmi kapcsolatok. Emellett a kínálat visszaesése és a bizonytalan helyzet megjelenése gyorsan átszűrődik az energiahordozók világpiaci áraiba, amelyek végső soron minden országot érintenek, függetlenül attól, hogy milyen arányban vásárolnak energiahordozót a közel-keleti térségből.

Az elemzés során felhasznált módszertanról részletesebb tájékoztatást nyújtanak Braun és szerzőtársainak 2023-as, valamint Iloskics és szerzőtársainak 2025-ös tanulmányai.

