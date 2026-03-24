Léptek az oroszok: leállítják egy létfontosságú anyag kivitelét, egyre súlyosabb élelmiszer-drágulás jöhet

Oroszország március 21. és április 21. között korlátozza a nitrogénműtrágyák exportját. Az orosz agrárminisztérium közlése szerint ezzel a lépéssel a tavaszi vetési időszakban kívánják biztosítani a belföldi ellátást.

A tárca tájékoztatása alapján az ammónium-nitrát kivitelére korábban kiadott engedélyeket felfüggesztették. Újakat sem adnak ki, ez alól pedig csak a kormányközi szerződések keretében történő szállítások jelentenek kivételt.

A minisztérium a közleményében hangsúlyozta a hazai piac elsőbbségét a tavaszi mezőgazdasági munkák idején. Mivel a nitrogénműtrágyák iránt folyamatosan nő a nemzetközi kereslet, az exportkorlátozás szerintük elengedhetetlen a hazai igények kielégítéséhez.

Oroszország a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártója és -exportőre. Az idei évben azonban a globális kínálati válság miatt nincs lehetőségük a termelés érdemi növelésére.

Korábban már Kína is visszafogta a műtrágyakivitelét, miután a közel-keleti háború ellátási zavarokat okozott a piacon. Mivel a mezőgazdaság egyik legfontosabb anyaga, ezért a műtrágya árának alakulása közvetlenül hatással van az élelmiszerek árára,

és a drágulás nagyon gyorsan széleskörű élelmiszerinflációba csaphat át.

Forrás: Reuters

