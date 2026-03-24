Léptek az oroszok: leállítják egy létfontosságú anyag kivitelét, egyre súlyosabb élelmiszer-drágulás jöhet

A tárca tájékoztatása alapján az ammónium-nitrát kivitelére korábban kiadott engedélyeket felfüggesztették. Újakat sem adnak ki, ez alól pedig csak a kormányközi szerződések keretében történő szállítások jelentenek kivételt.
A minisztérium a közleményében hangsúlyozta a hazai piac elsőbbségét a tavaszi mezőgazdasági munkák idején. Mivel a nitrogénműtrágyák iránt folyamatosan nő a nemzetközi kereslet, az exportkorlátozás szerintük elengedhetetlen a hazai igények kielégítéséhez.
Oroszország a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártója és -exportőre. Az idei évben azonban a globális kínálati válság miatt nincs lehetőségük a termelés érdemi növelésére.
Korábban már Kína is visszafogta a műtrágyakivitelét, miután a közel-keleti háború ellátási zavarokat okozott a piacon. Mivel a mezőgazdaság egyik legfontosabb anyaga, ezért a műtrágya árának alakulása közvetlenül hatással van az élelmiszerek árára,
és a drágulás nagyon gyorsan széleskörű élelmiszerinflációba csaphat át.
Forrás: Reuters
Szivárognak az adatok: az Egyesült Államok több tucat pusztító rakétával teszi a földdel egyenlővé a megerősített iráni bázisokat
Ezt a fajta stratégiát élesben eddig nem próbálták ki.
Robbanás történt egy amerikai olajfinomítóban: a legrosszabbkor jött, megszólaltak a hatóságok
A robbanást követően sűrű, fekete füst borította be a környéket.
Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni
Még egy hitelminősítő szólalt meg.
Esik a magyar tőzsde
Rosszul indul a nap.
Jön a fordulat az időjárásban: kettészakad az ország, viharos szél vet véget a tavasznak
Szerdáig tart a jó idő.
Ennyit ért Trump ígérete? – Ott csaphattak le Iránban, ahol nem kellett volna
Továbbra is tűz alatt az energetikai létesítmények?
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?