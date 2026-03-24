Luxussá vált mára a stabil működés? Mutatjuk a receptet, hogyan erősödhetnek meg a hazai kkv-k

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kkv-szektor szerepét és súlyát a hazai gazdasági-társadalmi környezetben: a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, évi 50 millió eurónál kisebb árbevételt elérő, illetve ennél kisebb vállalatok alkotják a hazai gazdaság gerincét. Ez a szektor adja a teljes foglalkoztatás több mint kétharmadát, és a nemzeti össztermék körülbelül felét. Nem mellékes az sem, hogy a kkv‑knál a hazai tulajdon aránya jóval magasabb, mint a nagyvállalatoknál. A kis‑ és középvállalkozások teljesítménye ezért közvetlenül hat a teljes nemzetgazdaságra.
SIKERÜK HOSSZAN TARTÓ, STABIL FEJLŐDÉST HOZ AZ ORSZÁG SZÁMÁRA, HA VISZONT NEM BÍRJÁK A VERSENYT, MUNKAHELYEK KERÜLNEK VESZÉLYBE.
A szektor előtt álló legkomolyabb kihívás egyértelműen a versenyképesség megtartása és növelése, illetve a termelékenység javítása. A munkaerő szűkös, a költségek növekednek, az ázsiai versenytársak pedig már nem csak az ajtón kopogtatnak, hanem be is léptek a szobába. A megoldás kizárólag technológiai beruházásokban, szervezeti átalakításokban és humánerőforrás-fejlesztésben rejlik,
a digitalizáció és mesterséges intelligencia használata pedig nemcsak üres szólam, hanem valódi lehetőség a vállalatok számára, ehhez azonban megfelelő finanszírozásra van szüksége a cégeknek.
Finanszírozás van, csak szándék kell hozzá
Miközben a vállalatvezetőknek igyekeznie kell költséget csökkentenie, a beruházásokra is gondolnia kell. A két cél látszólag szembe megy egymással, kedvező finanszírozással azonban a működési költségek racionalizálása mellett is marad tér a fejlesztésre. A KAVOSZ Széchenyi Kártya Programja évtizedek óta a hazai vállalkozások egyik legkedvezőbb finanszírozási opciója, ráadásul folyamatosan újabb termékek és finanszírozási célok jelennek meg a lehetőségek között.
Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből értesüljenek az újdonságokról, a KAVOSZ és a Portfolio „Széchenyi Kártya Roadshow 2026” néven közös országos rendezvénysorozatot szervez.
Az állomásokon a résztvevők átfogó képet kapnak a gazdasági környezetről, a vállalkozásfejlesztéshez elérhető forrásokról, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, valamint a régió üzleti kilátásairól. A rendezvénysorozat állomásain cégvezetők, szakértők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozói szereplők osztják meg tapasztalataikat, és adnak átfogó képet a helyi vállalkozások lehetőségeiről, valamint a régió gazdasági kilátásairól.
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓINKNAK KÖSZÖNHETŐEN INGYENES, DE A RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. ELSŐ ÁLLOMÁS: 2026. MÁRCIUS 30, BALATONFÜRED – LUA RESORT
Kiemelt témák:
- Gazdasági kilátások Magyarországon
- Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
- Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
- Munkaerőpiaci változások
- Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
- Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből
Előadók:
- Lukács Zsuzsanna, vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkár
- Nagy Elek, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
- Eppel János, elnök, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
- Simon Attila, vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., elnök, VKIK
- Gazsi Attila, elnökhelyettes, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
- Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Balog Ádám, alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a KAVOSZ igazgatóságának elnöke
- Fehérvölgyi Beáta, egyetemi docens, dékán, Pannon Egyetem
Ne maradjon le, regisztráljon még ma!
Következő állomások:
- Sopron - április 1.
- Székesfehérvár - április 7.
- Kecskemét - április 9.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pluszba fordult a magyar tőzsde
Kis emelkedést látunk féltávnál.
Vizsgálódik az európai jegybank, most nagyon résen kell lenni a sokasodó banki kockázatok miatt
Meg kell találni a "csótányokat" a pénzügyi rendszerben.
Kiderült az igazság a gigantikus európai energiaárakról: egészen más vár a gazdaságra, mint amivel eddig riogattak
Az energiaátmenet valódi tétje nem a költsége, hanem az, hogy hogyan költik el a karbonbevételeket.
Kiderült: gigantikus aranytartalékához nyúlhat ez az ország a háború miatt
Fokozódik a pénzügyi feszültség.
Itt a bejelentés: kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután légicsapás végzett az előzővel
Ali Laridzsáni helyére Mohammad Bagher Zolghadr lép.
Megjött a figyelmeztetés: vihart és havat hoz magával a Magyarországra betörő ciklon
Térképen, hogy hol várható csapadék.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Évek óta nem láttunk ilyet a magyarok kedvenc sajtjánál – Mutatjuk a boltláncok árait
Több éves mélyponton a trappista ára.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?