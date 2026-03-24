Luxussá vált mára a stabil működés? Mutatjuk a receptet, hogyan erősödhetnek meg a hazai kkv-k

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kkv-szektor szerepét és súlyát a hazai gazdasági-társadalmi környezetben: a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, évi 50 millió eurónál kisebb árbevételt elérő, illetve ennél kisebb vállalatok alkotják a hazai gazdaság gerincét. Ez a szektor adja a teljes foglalkoztatás több mint kétharmadát, és a nemzeti össztermék körülbelül felét. Nem mellékes az sem, hogy a kkv‑knál a hazai tulajdon aránya jóval magasabb, mint a nagyvállalatoknál. A kis‑ és középvállalkozások teljesítménye ezért közvetlenül hat a teljes nemzetgazdaságra.

SIKERÜK HOSSZAN TARTÓ, STABIL FEJLŐDÉST HOZ AZ ORSZÁG SZÁMÁRA, HA VISZONT NEM BÍRJÁK A VERSENYT, MUNKAHELYEK KERÜLNEK VESZÉLYBE.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt!

A szektor előtt álló legkomolyabb kihívás egyértelműen a versenyképesség megtartása és növelése, illetve a termelékenység javítása. A munkaerő szűkös, a költségek növekednek, az ázsiai versenytársak pedig már nem csak az ajtón kopogtatnak, hanem be is léptek a szobába. A megoldás kizárólag technológiai beruházásokban, szervezeti átalakításokban és humánerőforrás-fejlesztésben rejlik,

a digitalizáció és mesterséges intelligencia használata pedig nemcsak üres szólam, hanem valódi lehetőség a vállalatok számára, ehhez azonban megfelelő finanszírozásra van szüksége a cégeknek.

Finanszírozás van, csak szándék kell hozzá

Miközben a vállalatvezetőknek igyekeznie kell költséget csökkentenie, a beruházásokra is gondolnia kell. A két cél látszólag szembe megy egymással, kedvező finanszírozással azonban a működési költségek racionalizálása mellett is marad tér a fejlesztésre. A KAVOSZ Széchenyi Kártya Programja évtizedek óta a hazai vállalkozások egyik legkedvezőbb finanszírozási opciója, ráadásul folyamatosan újabb termékek és finanszírozási célok jelennek meg a lehetőségek között.

Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből értesüljenek az újdonságokról, a KAVOSZ és a Portfolio „Széchenyi Kártya Roadshow 2026” néven közös országos rendezvénysorozatot szervez.

Az állomásokon a résztvevők átfogó képet kapnak a gazdasági környezetről, a vállalkozásfejlesztéshez elérhető forrásokról, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, valamint a régió üzleti kilátásairól. A rendezvénysorozat állomásain cégvezetők, szakértők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozói szereplők osztják meg tapasztalataikat, és adnak átfogó képet a helyi vállalkozások lehetőségeiről, valamint a régió gazdasági kilátásairól.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓINKNAK KÖSZÖNHETŐEN INGYENES, DE A RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. ELSŐ ÁLLOMÁS: 2026. MÁRCIUS 30, BALATONFÜRED – LUA RESORT

Kiemelt témák:

Gazdasági kilátások Magyarországon

Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára

Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség

Munkaerőpiaci változások

Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában

Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből

Előadók:

Következő állomások:

Sopron - április 1.

Székesfehérvár - április 7.

Kecskemét - április 9.