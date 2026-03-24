Luxussá vált mára a stabil működés? Mutatjuk a receptet, hogyan erősödhetnek meg a hazai kkv-k
Bár tavaly a legtöbb vállalatvezető kiszámíthatóságot és stabil(abb) piaci környezetet kívánt 2026-ra, az új év első negyedéve sem hozta meg számukra a megnyugvást. Új globális kihívások, kibontakozó energiakrízis, vámok, a költségek elszállása és az ellátási láncok akadozása egyaránt nehezítik a kkv-k helyzetét. A megoldás ugyanakkor mit sem változott: a kiadások racionalizálása, hatékonyságnövelés, digitalizáció, termelékenység javítása, amelyek finanszírozása azonban nem gyerekjáték, kedvező feltételek nélkül – jelen helyzetben – alig lehetséges. Erre a kihívásra ad gyakorlati válaszokat a KAVOSZ és a Portfolio közös országos rendezvénysorozata a vármegyei kamarai és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szoros szakmai támogatása mellett, ahol a cégvezetők mindent megtudhatnak a Széchenyi Kártya Program lehetőségeiről és új finanszírozási termékekről. Első állomás: 2026. március 30., Balatonfüred – LUA Resort. Ön se maradjon le, regisztráljon még ma az eseményre!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kkv-szektor szerepét és súlyát a hazai gazdasági-társadalmi környezetben: a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, évi 50 millió eurónál kisebb árbevételt elérő, illetve ennél kisebb vállalatok alkotják a hazai gazdaság gerincét. Ez a szektor adja a teljes foglalkoztatás több mint kétharmadát, és a nemzeti össztermék körülbelül felét. Nem mellékes az sem, hogy a kkv‑knál a hazai tulajdon aránya jóval magasabb, mint a nagyvállalatoknál. A kis‑ és középvállalkozások teljesítménye ezért közvetlenül hat a teljes nemzetgazdaságra.

SIKERÜK HOSSZAN TARTÓ, STABIL FEJLŐDÉST HOZ AZ ORSZÁG SZÁMÁRA, HA VISZONT NEM BÍRJÁK A VERSENYT, MUNKAHELYEK KERÜLNEK VESZÉLYBE.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026
Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!
Információ és jelentkezés

A szektor előtt álló legkomolyabb kihívás egyértelműen a versenyképesség megtartása és növelése, illetve a termelékenység javítása. A munkaerő szűkös, a költségek növekednek, az ázsiai versenytársak pedig már nem csak az ajtón kopogtatnak, hanem be is léptek a szobába. A megoldás kizárólag technológiai beruházásokban, szervezeti átalakításokban és humánerőforrás-fejlesztésben rejlik,

a digitalizáció és mesterséges intelligencia használata pedig nemcsak üres szólam, hanem valódi lehetőség a vállalatok számára, ehhez azonban megfelelő finanszírozásra van szüksége a cégeknek.

Finanszírozás van, csak szándék kell hozzá

Miközben a vállalatvezetőknek igyekeznie kell költséget csökkentenie, a beruházásokra is gondolnia kell. A két cél látszólag szembe megy egymással, kedvező finanszírozással azonban a működési költségek racionalizálása mellett is marad tér a fejlesztésre. A KAVOSZ Széchenyi Kártya Programja évtizedek óta a hazai vállalkozások egyik legkedvezőbb finanszírozási opciója, ráadásul folyamatosan újabb termékek és finanszírozási célok jelennek meg a lehetőségek között.

Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből értesüljenek az újdonságokról, a KAVOSZ és a Portfolio „Széchenyi Kártya Roadshow 2026” néven közös országos rendezvénysorozatot szervez.

Az állomásokon a résztvevők átfogó képet kapnak a gazdasági környezetről, a vállalkozásfejlesztéshez elérhető forrásokról, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, valamint a régió üzleti kilátásairól. A rendezvénysorozat állomásain cégvezetők, szakértők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozói szereplők osztják meg tapasztalataikat, és adnak átfogó képet a helyi vállalkozások lehetőségeiről, valamint a régió gazdasági kilátásairól.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓINKNAK KÖSZÖNHETŐEN INGYENES, DE A RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. ELSŐ ÁLLOMÁS: 2026. MÁRCIUS 30, BALATONFÜRED – LUA RESORT

Kiemelt témák:

  • Gazdasági kilátások Magyarországon
  • Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
  • Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
  • Munkaerőpiaci változások
  • Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
  • Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből

Előadók:

  • Lukács Zsuzsanna, vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkár
  • Nagy Elek, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
  • Eppel János, elnök, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
  • Simon Attila, vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., elnök, VKIK 
  • Gazsi Attila, elnökhelyettes, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 
  • Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ 
  • Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport 
  • Balog Ádám, alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a KAVOSZ igazgatóságának elnöke
  • Fehérvölgyi Beáta, egyetemi docens, dékán, Pannon Egyetem 

Ne maradjon le, regisztráljon még ma!

Következő állomások:

  • Sopron - április 1.
  • Székesfehérvár - április 7.
  • Kecskemét - április 9.

Járműipar 2026

2026. március 26.

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

