  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Bár a hazai üzemanyagoknál a fogyasztói árakat maximalizálták, a nagykereskedelmi árak továbbra is emelkednek; igaz, holnap csak a dízel esetében, derül ki a holtankoljak adataiból.

A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad.

A piaci árak 2026.03.24-én az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 686 Ft/liter
  • Gázolaj: 769 Ft/liter

A különbség a védett árak és a piaci árak között tovább nő holnaptól, a 95-ös benzin esetében már 91 forint literenként, a gázolaj esetében pedig 166 forint/liter. 

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján 

Még több Gazdaság

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility