Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad.

A piaci árak 2026.03.24-én az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 686 Ft/liter

Gázolaj: 769 Ft/liter

A különbség a védett árak és a piaci árak között tovább nő holnaptól, a 95-ös benzin esetében már 91 forint literenként, a gázolaj esetében pedig 166 forint/liter.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

