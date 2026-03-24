Megjött a figyelmeztetés: vihart és havat hoz magával a Magyarországra betörő ciklon

Az időjárást a napokban egy hullámzó frontrendszer és a tőlünk délnyugatra kialakuló, Deborah névre keresztelt mediterrán ciklon alakítja. Csütörtökre virradóan nyugat felől egyre többfelé elered az eső, a csapadékzóna napközben fokozatosan kelet felé helyeződik át. A Dunától keletre még előfordulhat néhány zivatar, és a nap első felében errefelé a nap is kisüthet. Ezzel szemben a Dunántúlon északira fordul a szél. A légmozgást akár 80-90 km/órás viharos lökések is kísérhetik. Ennek hatására nyugaton már a délelőtt folyamán, keleten pedig a nap második felében veszi kezdetét a lehűlés.
A beáramló hideg levegő miatt
csütörtök délutántól a Nyugat-Dunántúlon az esőt havas eső, majd havazás válthatja fel.
Pénteken az északkeleti megyék kivételével országszerte borult, csapadékos időre van kilátás. Estére a nyugati hegyekben vastagabb hótakaró is kialakulhat. A csapadék intenzitásától függően átmenetileg a sík területeken is megmaradhat néhány centiméternyi vizes, tapadó hó. Péntek délutántól a csapadék fokozatosan gyengül, ezzel együtt nyugaton a havazás ismét esőbe vált át.
A tartós esőzés mellett a szél is komoly kihívást jelent majd. Csütörtöktől egyre nagyobb területen, különösen a Dunántúlon és északkeleten kell viharos északi szélre készülni. A csütörtöki és pénteki 80-90 km/órás maximumok után a hétvégére a széllökések ereje 60-75 km/órára mérséklődik.
A hőmérsékletben éles kontraszt alakul ki az ország két fele között. Csütörtökön a Dunántúlon már csak 5-12, keleten viszont még 12-20 fok várható. Pénteken délnyugaton mindössze 2-9 fokot mérhetünk, miközben az ország más részein 10-19 fok is lehet. Szombaton 8 és 17 fok között alakulnak a csúcsértékek. Bár a levegő jelentősen lehűl, az élénk légmozgásnak köszönhetően éjszakai fagyokra egyelőre nem kell számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt
Japán három lépéses terve.
Dörgedelmesen szólt a szakma: ítéletet mondtak a brüsszeli nyugdíjreformcsomagról
Nem minden ötletet támogatnak.
Megdöbbentő fordulat: a vidéki nagyvárosok lakásárai egyre közelebb a fővárosihoz
Nő a családi házak népszerűsége.
Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB
Friss adatok érkeztek.
Ursula von der Leyen éjjel még egy szövetségest láncolt az EU-hoz
Alvégeken kötötte meg újabb alkuját az Európai Bizottság vezetője Ursula von der Leyen
Videón a történelmi pillanat Ukrajnában: olyasmivel szedték le a rettegett orosz harci helikoptert, amire még nem volt példa
Hasonló találatot is csak nagyon ritkán láthattunk eddig.
Kirobbant a világválság - Kit sodor el az új energiakrízis?
Nagy bajban a Közel-Kelet.
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.