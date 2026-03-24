Megjött a figyelmeztetés: vihart és havat hoz magával a Magyarországra betörő ciklon

A hét második felében egy mediterrán ciklon hatására drasztikus időjárás-változás várható. Jelentős lehűlés, kiadós esőzés és viharos szél éri el az országot. A nyugati országrészben a csapadék havas esőbe, majd havazásba megy át, így ott átmenetileg már télies arcát mutatja az időjárás – tájékoztatott a HungaroMet.

Az időjárást a napokban egy hullámzó frontrendszer és a tőlünk délnyugatra kialakuló, Deborah névre keresztelt mediterrán ciklon alakítja. Csütörtökre virradóan nyugat felől egyre többfelé elered az eső, a csapadékzóna napközben fokozatosan kelet felé helyeződik át. A Dunától keletre még előfordulhat néhány zivatar, és a nap első felében errefelé a nap is kisüthet. Ezzel szemben a Dunántúlon északira fordul a szél. A légmozgást akár 80-90 km/órás viharos lökések is kísérhetik. Ennek hatására nyugaton már a délelőtt folyamán, keleten pedig a nap második felében veszi kezdetét a lehűlés.

A beáramló hideg levegő miatt

csütörtök délutántól a Nyugat-Dunántúlon az esőt havas eső, majd havazás válthatja fel.

Pénteken az északkeleti megyék kivételével országszerte borult, csapadékos időre van kilátás. Estére a nyugati hegyekben vastagabb hótakaró is kialakulhat. A csapadék intenzitásától függően átmenetileg a sík területeken is megmaradhat néhány centiméternyi vizes, tapadó hó. Péntek délutántól a csapadék fokozatosan gyengül, ezzel együtt nyugaton a havazás ismét esőbe vált át.

A tartós esőzés mellett a szél is komoly kihívást jelent majd. Csütörtöktől egyre nagyobb területen, különösen a Dunántúlon és északkeleten kell viharos északi szélre készülni. A csütörtöki és pénteki 80-90 km/órás maximumok után a hétvégére a széllökések ereje 60-75 km/órára mérséklődik.

A hőmérsékletben éles kontraszt alakul ki az ország két fele között. Csütörtökön a Dunántúlon már csak 5-12, keleten viszont még 12-20 fok várható. Pénteken délnyugaton mindössze 2-9 fokot mérhetünk, miközben az ország más részein 10-19 fok is lehet. Szombaton 8 és 17 fok között alakulnak a csúcsértékek. Bár a levegő jelentősen lehűl, az élénk légmozgásnak köszönhetően éjszakai fagyokra egyelőre nem kell számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio