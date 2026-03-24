Most már tényleg jön a fordulat az agrárgép-piacon?

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A gyártók továbbra is fejlesztik a nagyteljesítményű erőgépeket, emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, digitális és elektronikai megoldások beépítésére.

A klímaváltozás és a folyamatosan növekvő munkaköltségek miatt azonban a gazdák egyre kevésbé akarnak szántani.

Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kft. tulajdonos-ügyvezetője szerint jelentősen megnövekedett az igény a forgatás nélküli talajművelés iránt.

Ennek következtében a fejlesztések a kisebb energiaigényű, de a felszántatlan területeken is hatékonyan működő munkagépek irányába is eltolódtak.

A hazai mezőgazdasági géppark jelenleg elöregedő tendenciát mutat, de 2025-ben már elindult egy enyhe fellendülés a gépbeszerzések terén. Az állattartó telepek korszerűsítésére (ÁTK), valamint a kertészeti ágazatra kiírt pályázatok hatása már érezhető a piacon. A következő hónapokban várhatóan megnő a kereslet a szálastakarmány-betakarító és a trágyaszóró gépek, valamint az univerzális eszközök iránt. Jelenleg a piac a tavaly őszi, nagyszabású ÁTK-pályázatok eredményeire vár.

Ezek sikeres elbírálása újabb komoly lendületet adhat a gépforgalomnak.

Az elöregedő géppark és a visszafogottabb beruházások miatt jelentősen megnőtt az igény az alkatrészek és a szervizszolgáltatások iránt. Bár a kisebb javításokat a termelők maguk is elvégzik, a modern, nagy értékű gépeknél elengedhetetlen a szakszerviz bevonása. A cégvezető felhívta a figyelmet egy egyre gyakoribb és veszélyes tendenciára. A nehezebb anyagi helyzetben lévő gazdálkodók hajlamosak a karbantartáson és a szervizelésen spórolni.

Ezt azonban súlyos hibának tartja, mivel az elhalasztott javítások később nagyságrendekkel nagyobb kiadásokat eredményezhetnek.

A gépbeszerzési optimizmust ugyanakkor beárnyékolja a közel-keleti helyzet. Az iráni konfliktus nyomán kialakult üzemanyag-árrobbanás már itthon is érezteti a hatását. Erre válaszul sok gazda megnövelt kapacitású tartályokkal próbál tartalékot képezni a telephelyén.

A geopolitikai feszültség emellett az inputanyagok, különösen a műtrágyák piacát is fenyegeti.

A gyártáshoz szükséges alapanyagok, például a szaúdi ammónia esetleges hiánya miatt a meglévő készletek drágulására és áruhiányra egyaránt fel kell készülni. Mindezek ellenére a fiatal gazdákat, a kertészeteket és az állattartókat célzó, hamarosan induló pályázatok várhatóan határozott fellendülést hoznak a hazai mezőgazdasági gépkereskedelemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images