  • Megjelenítés
Paks II. után a francia atomprogram is brüsszeli célkeresztben: indul a vizsgálat, Ausztria már feni a fogát
Gazdaság

Az Európai Bizottság várhatóan átfogó vizsgálatot indít az EDF francia állami energiavállalat atomerőmű építéseihez nyújtott, több tízmilliárd eurós állami támogatási csomag ügyében. A csomag hat új atomerőmű építését finanszírozná. Az uniós versenyhatóság attól tart, hogy a támogatás tovább erősíti a vállalat piaci erőfölényét - számolt be a Reuters.

A Reuters értesülései szerint a Bizottság már áprilisban megindíthatja az eljárást.

Az Európai Bizottság, a francia energiaügyi minisztérium és az EDF sem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Franciaország tavaly év végén nyújtotta be a jóváhagyási kérelmet Brüsszelnek az állami támogatásról. A csomag többek között kedvezményes kamatozású hitelt biztosítana a hat reaktor építési költségeinek legalább felére.

A 2022-ben bejelentett projekt becsült költsége 2020-as árakon számolva 72,8 milliárd euró. Az első reaktor üzembe helyezését 2038-ra tervezik, azonban egy elhúzódó uniós vizsgálat ezt az ütemtervet is veszélyeztetheti. A hat új erőmű mintegy 10 gigawattnyi kapacitással bővítené a francia atomerőmű-parkot.

Még több Gazdaság

Meglépte a szomszédos ország: változatos módszerrel törnék le az üzemanyagárakat

Ilyen még sosem volt a magyar agráriumban: nagy áttörést értek el itthon

Meglépték, amire senki sem számított: mindent bevetnek a pusztító kór megfékezésére

Brüsszel aggodalma elsősorban az EDF piaci erőfölényéhez kapcsolódik. Az állami tulajdonú vállalat jelenleg is Franciaország nettó villamosenergia-termelésének több mint 75 százalékát adja. A Bizottság szerint a hat új erőmű tovább növelné ezt az arányt, ami torzíthatja a versenyt, és megnehezítheti az új szereplők piacra lépését.

A hírügynökség forrásai szerint a részletes vizsgálatnak van egy másik célja is: a Bizottság egy jogilag kikezdhetetlen döntést kíván hozni arra az esetre, ha az atomenergiát következetesen ellenző Ausztria megtámadná a jóváhagyást az Európai Unió Bíróságán. Bécs korábban már indított hasonló eljárást Magyarország és az Egyesült Királyság nukleáris projektjeinek állami támogatása ellen is.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb csúszás jöhet a paksi atomprojektben - Hidegzuhanyként jött a Roszatom bejelentése

Új fejezet Paks II. nukleáris tündérmeséjében – most dől el, álom vagy rémálom lesz belőle

Megint lesújtott Brüsszel, újabb európai atomprojekt került vizsgálat alá

Kezdődhet minden elölről? Brüsszel újabb szigorú vizsgálata fenyegeti Paks II. projektet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé
Rendkívül gyorsan ereszkedett egy Wizz Air-gép Magyarország felett: kényszerleszállást hajtottak végre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility