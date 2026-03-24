Paks II. után a francia atomprogram is brüsszeli célkeresztben: indul a vizsgálat, Ausztria már feni a fogát

A Reuters értesülései szerint a Bizottság már áprilisban megindíthatja az eljárást.

Az Európai Bizottság, a francia energiaügyi minisztérium és az EDF sem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Franciaország tavaly év végén nyújtotta be a jóváhagyási kérelmet Brüsszelnek az állami támogatásról. A csomag többek között kedvezményes kamatozású hitelt biztosítana a hat reaktor építési költségeinek legalább felére.

A 2022-ben bejelentett projekt becsült költsége 2020-as árakon számolva 72,8 milliárd euró. Az első reaktor üzembe helyezését 2038-ra tervezik, azonban egy elhúzódó uniós vizsgálat ezt az ütemtervet is veszélyeztetheti. A hat új erőmű mintegy 10 gigawattnyi kapacitással bővítené a francia atomerőmű-parkot.

Brüsszel aggodalma elsősorban az EDF piaci erőfölényéhez kapcsolódik. Az állami tulajdonú vállalat jelenleg is Franciaország nettó villamosenergia-termelésének több mint 75 százalékát adja. A Bizottság szerint a hat új erőmű tovább növelné ezt az arányt, ami torzíthatja a versenyt, és megnehezítheti az új szereplők piacra lépését.

A hírügynökség forrásai szerint a részletes vizsgálatnak van egy másik célja is: a Bizottság egy jogilag kikezdhetetlen döntést kíván hozni arra az esetre, ha az atomenergiát következetesen ellenző Ausztria megtámadná a jóváhagyást az Európai Unió Bíróságán. Bécs korábban már indított hasonló eljárást Magyarország és az Egyesült Királyság nukleáris projektjeinek állami támogatása ellen is.

