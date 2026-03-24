Simon Johnson: valójában Irán szankcionálja az USA-t, ami még sokba fájhat Trumpnak

A nemzetközi szankciók célja, hogy gazdasági károkat okozzanak egy ellenséges országnak. Az Egyesült Államok ezt úgy teszi, hogy lefoglal vagyontárgyakat, vagy megtiltja a tranzakciókat bizonyos országokkal, gyakran a szankcionált rezsimhez közel álló konkrét személyeket vagy entitásokat megcélozva. A dollárrendszer globális kiterjedtsége miatt az amerikai szankcióktól általában széles körben tartanak. De most az USA lett a szankcionált ország. Valójában Irán súlyos szankciót rótt ki az Egyesült Államokra azzal, hogy elzárta a Hormuzi-szorost az USA-barát Perzsa-öbölbeli országokból származó olaj előtt, miközben továbbra is jelentős mennyiségű saját olajat szállít Kínába. Ha ezek a de facto iráni szankciók tartósak maradnak, súlyos gazdasági költségeket rónak sok amerikaira, beleértve Donald Trump támogatóit is, ami súlyos következményekkel járhat a novemberi félidős választásokon.

Az USA általában nem vásárol sok olajat a Perzsa-öbölbeli országoktól. A régió termelésének nagy része tankerhajókon Ázsiába, illetve – Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta – Európába kerül. A globális olajpiac azonban olyannyira összekapcsolt, hogy a Brent típusú nyersolaj árának változásai azonnal hatással vannak az energiaárakra mindenhol, beleértve a kiskereskedelmi benzin- és dízelárakat Észak-Amerika minden szegletében.

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint a dízel ára több mint egy dollárral, öt dollár fölé emelkedett gallononként február 28. óta, amikor megkezdődtek az amerikai-izraeli támadások Irán ellen.

A magasabb üzemanyagárak közvetlen hatással vannak mindenkire, aki autóval jár – beleértve Trump sok elkötelezett támogatóját is, akik a felmérések szerint nagyobb valószínűséggel vezetnek nagyméretű pickupokat.

A magasabb dízel- és műtrágyaárak pedig a gazdáknak okoznak gondokat.

A repülőgépek üzemanyagának ára is meredeken emelkedett minden piacon, ami közvetlen hatással van a légiközlekedés árára (és további negatív hatással a szállítási költségekre).

Ezek a magasabb árak pedig általánosságban csökkentik az életszínvonalat, mivel a szállítási költségek erősen befolyásolják az élelmiszerek és az összes termék árát.

És akkor még beszélni kell a pénzpiacra átgyűrűző hatásokról is.