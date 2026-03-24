Simon Johnson: valójában Irán szankcionálja az USA-t, ami még sokba fájhat Trumpnak

Az USA általában nem vásárol sok olajat a Perzsa-öbölbeli országoktól. A régió termelésének nagy része tankerhajókon Ázsiába, illetve – Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta – Európába kerül. A globális olajpiac azonban olyannyira összekapcsolt, hogy a Brent típusú nyersolaj árának változásai azonnal hatással vannak az energiaárakra mindenhol, beleértve a kiskereskedelmi benzin- és dízelárakat Észak-Amerika minden szegletében.
Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint a dízel ára több mint egy dollárral, öt dollár fölé emelkedett gallononként február 28. óta, amikor megkezdődtek az amerikai-izraeli támadások Irán ellen.
- A magasabb üzemanyagárak közvetlen hatással vannak mindenkire, aki autóval jár – beleértve Trump sok elkötelezett támogatóját is, akik a felmérések szerint nagyobb valószínűséggel vezetnek nagyméretű pickupokat.
- A magasabb dízel- és műtrágyaárak pedig a gazdáknak okoznak gondokat.
- A repülőgépek üzemanyagának ára is meredeken emelkedett minden piacon, ami közvetlen hatással van a légiközlekedés árára (és további negatív hatással a szállítási költségekre).
- Ezek a magasabb árak pedig általánosságban csökkentik az életszínvonalat, mivel a szállítási költségek erősen befolyásolják az élelmiszerek és az összes termék árát.
És akkor még beszélni kell a pénzpiacra átgyűrűző hatásokról is.
