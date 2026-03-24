Stagflációs adatok jöttek az USA-ból

A vártnál kisebb volt a termelékenység növekedése a negyedik negyedévben, miközben a bérnyomás erősödött. Ez az adat ráadásul a háború előttről származik, így a mostani háború csak ezeket a trendeket erősítheti fel.

Az amerikai gazdaság termelékenységének negyedik negyedéves növekedését 2%-ról 1,8%-ra revidiálták, miközben az egységnyi munkaerőköltség növekedése 3,5%-ről 4,4%-re nőtt.

A bejövő adatok azt mutatják, hogy már a negyedik negyedévben olyan irányba haladhatott az amerikai gazdaság, amit most az iráni háború csal felerősít.

A magasabb bérnyomás az infláció ragadóssága felé mutat, ami azt is jelenti, hogy most az energiaársokk könnyebben be tud épülni az inflációs várakozásokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images