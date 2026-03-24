Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB

Az S&P Global által összeállított kompozit beszerzésimenedzser-index (PMI) márciusban 50,5 pontra csökkent az előző havi 51,9-ről. Ez a tavaly májusi szint óta mért leggyengébb érték. A mutató ugyan az 50 pontos, a növekedést a zsugorodástól elválasztó küszöb felett maradt, azonban az elemzők által várt 51 pontot nem érte el. Az ehhez felhasznált adatokat március 12. és 20. között gyűjtötték.

Franciaországban eközben immár harmadik hónapja 50 pont alatt stagnál az aktivitás, miután a mutató 49,3-ról 48,3-ra zuhant.

Mindkét országban a szolgáltatószektor bizonyult a gyenge pontnak, míg a feldolgozóipar viszonylag jól teljesített. Németországban a feldolgozóipari mutató kifejezetten javult. Ez részben annak köszönhető, hogy a vállalatok az ellátásilánc-fennakadások miatt elkezdték felhalmozni a készleteiket, bár az S&P Global szerint ez a lendület valószínűleg rövid életű lesz.

A PMI-adatok stagflációs riadót fújnak, miközben a közel-keleti háború meredeken felhajtja az árakat, és fojtogatja a növekedést

– fogalmazott Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető gazdasági elemzője. A vállalatok költségei több mint hároméves csúcsra emelkedtek az energia-, az üzemanyag-, a szállítási és a nyersanyagárak ugrásszerű drágulása nyomán. A beszerzési árak növekedési üteme 2023 februárja óta a leggyorsabb, a jövőbeli termelésre vonatkozó várakozások pedig a négy évvel ezelőtti orosz–ukrán invázió óta nem estek ekkorát.

Az Európai Központi Bank kivár, mivel tisztában van azzal, hogy Donald Trump bármikor változtathat a politikai irányvonalán. A bennfentesek szerint azonban a döntéshozók az áprilisi ülésükön sem zárják ki a kamatemelést. A pénzpiacok év végéig már mintegy 70 bázispontos monetáris szigorítást áraznak be. A német tízéves államkötvény hozama 3 százalék körül stagnált a makrogazdasági adatok közzététele után, az euró pedig 0,2 százalékot gyengült, így 1,1593 dolláros szintre esett.

Franciaországban az instabil kormányokat és az államháztartási bizonytalanságot eddig sikeresen átvészelő gazdaság most olyan külső fenyegetéssel néz szembe, amelyet nemigen tud befolyásolni. "Franciaország kibontakozó fellendülése egyelőre jégre került" – értékelte a helyzetet Joe Hayes, az S&P Global elemzője. Németország számára is újabb visszaesést hozhat a konfliktus, miután az ország éppen egy kormányzati kiadások által vezérelt fordulatra készülődött.

A beszerzésimenedzser-indexek összességében azt mutatják, hogy az EKB a gazdasági növekedés és az infláció szempontjából egyaránt nehéz helyzetbe került. A stagflációs kockázatok emelkedése miatt a jegybank különösen óvatos kamatpolitikára kényszerülhet a következő hónapokban.

