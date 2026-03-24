Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB

Az S&P Global által összeállított kompozit beszerzésimenedzser-index (PMI) márciusban 50,5 pontra csökkent az előző havi 51,9-ről. Ez a tavaly májusi szint óta mért leggyengébb érték. A mutató ugyan az 50 pontos, a növekedést a zsugorodástól elválasztó küszöb felett maradt, azonban az elemzők által várt 51 pontot nem érte el. Az ehhez felhasznált adatokat március 12. és 20. között gyűjtötték.
- Németországban a kompozit index 53,2-ről 51,9-re esett vissza, ami a várt 52,2 pontos értéknél is nagyobb csökkenést jelent.
- Franciaországban eközben immár harmadik hónapja 50 pont alatt stagnál az aktivitás, miután a mutató 49,3-ról 48,3-ra zuhant.
Mindkét országban a szolgáltatószektor bizonyult a gyenge pontnak, míg a feldolgozóipar viszonylag jól teljesített. Németországban a feldolgozóipari mutató kifejezetten javult. Ez részben annak köszönhető, hogy a vállalatok az ellátásilánc-fennakadások miatt elkezdték felhalmozni a készleteiket, bár az S&P Global szerint ez a lendület valószínűleg rövid életű lesz.
A PMI-adatok stagflációs riadót fújnak, miközben a közel-keleti háború meredeken felhajtja az árakat, és fojtogatja a növekedést
– fogalmazott Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető gazdasági elemzője. A vállalatok költségei több mint hároméves csúcsra emelkedtek az energia-, az üzemanyag-, a szállítási és a nyersanyagárak ugrásszerű drágulása nyomán. A beszerzési árak növekedési üteme 2023 februárja óta a leggyorsabb, a jövőbeli termelésre vonatkozó várakozások pedig a négy évvel ezelőtti orosz–ukrán invázió óta nem estek ekkorát.
Az Európai Központi Bank kivár, mivel tisztában van azzal, hogy Donald Trump bármikor változtathat a politikai irányvonalán. A bennfentesek szerint azonban a döntéshozók az áprilisi ülésükön sem zárják ki a kamatemelést. A pénzpiacok év végéig már mintegy 70 bázispontos monetáris szigorítást áraznak be. A német tízéves államkötvény hozama 3 százalék körül stagnált a makrogazdasági adatok közzététele után, az euró pedig 0,2 százalékot gyengült, így 1,1593 dolláros szintre esett.
Franciaországban az instabil kormányokat és az államháztartási bizonytalanságot eddig sikeresen átvészelő gazdaság most olyan külső fenyegetéssel néz szembe, amelyet nemigen tud befolyásolni. "Franciaország kibontakozó fellendülése egyelőre jégre került" – értékelte a helyzetet Joe Hayes, az S&P Global elemzője. Németország számára is újabb visszaesést hozhat a konfliktus, miután az ország éppen egy kormányzati kiadások által vezérelt fordulatra készülődött.
A beszerzésimenedzser-indexek összességében azt mutatják, hogy az EKB a gazdasági növekedés és az infláció szempontjából egyaránt nehéz helyzetbe került. A stagflációs kockázatok emelkedése miatt a jegybank különösen óvatos kamatpolitikára kényszerülhet a következő hónapokban.
Címlapkép forrása: Getty Images
Ennyit ért Trump ígérete? – Ott csaphattak le Iránban, ahol nem kellett volna
Továbbra is tűz alatt az energetikai létesítmények?
Rekordnyereség a Revolutnál, félmillió ügyfelet szereztek Magyarországon
Leleplezték a friss számokat.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Nagy a baj: befagyasztotta a kifizetéseket az óriási befektetési alap, máris zuhannak a részvények
Sokasodnak a sötét felhők.
Gyorsan pörögnek az igénylések, de még mindig pályázható az Energetikai Otthonfelújítási Program
Átlépte a 75 milliárd forintot az igénylések összege.
Újabb kémvádat fogalmaztak meg: bizalmas dokumentumok ezrei landolhatnak Oroszországnál az EU-csúcsokról
A magyar szál mellett egy németországi sérülékenység is felszínre bukott.
Barátság vezeték: Ukrajna már Brüsszelben is túlfeszíti a húrt, valami rejtélyes dolog történik
Kijev egyelőre halogatásba kezdett a magyar kormánnyal szembeni vitáját eldöntő ügyben.
Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet
Mesterségesintelligencia-vezetőt neveztek ki az HSBC-nél.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?