Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

A vállalat európai hálózata ezzel valamivel 4000 darab fölé zsugorodik. Ebből Németországban körülbelül 2200 bolt marad, mivel csak a német piacon mintegy 135 egység szűnik meg. A bezárások egy része már megtörtént,
a hátralévő üzletek felszámolása pedig az elkövetkező hónapokban várható.
Christian Kümmel vezérigazgató a Handelsblatt üzleti lapnak elmondta, hogy a lépés célja az üzlethálózat racionalizálása a jövedelmezőség javítása érdekében.
Az a képlet, hogy nyitunk öt új üzletet, és ötször annyi vásárlónk lesz, nem vált be százszázalékosan
- fogalmazott a cégvezető. A korábbi terjeszkedés túl sűrűre sikeredett, aminek következtében egyes boltok kevesebb mint egy kilométerre voltak egymástól. A vezérigazgató szerint a megmaradó egységek stabilan nyereségesek.
A bezárandó üzletek listáját a vállalat egyelőre nem hozta nyilvánosságra, és sok érintett dolgozót sem tájékoztattak még a fejleményekről. Kümmel ugyanakkor hangsúlyozta, hogy létszámleépítést nem terveznek. Az érintett boltok munkatársait más egységekbe irányítják át, vagy egyéb megoldást keresnek számukra. A KiK összesen mintegy 32 ezer embert foglalkoztat, amelyből 19 ezren Németországban dolgoznak.
A láncnak Magyarországon több mint 120 üzlete van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
