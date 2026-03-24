Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

A vállalat európai hálózata ezzel valamivel 4000 darab fölé zsugorodik. Ebből Németországban körülbelül 2200 bolt marad, mivel csak a német piacon mintegy 135 egység szűnik meg. A bezárások egy része már megtörtént,

a hátralévő üzletek felszámolása pedig az elkövetkező hónapokban várható.

Christian Kümmel vezérigazgató a Handelsblatt üzleti lapnak elmondta, hogy a lépés célja az üzlethálózat racionalizálása a jövedelmezőség javítása érdekében.

Az a képlet, hogy nyitunk öt új üzletet, és ötször annyi vásárlónk lesz, nem vált be százszázalékosan

- fogalmazott a cégvezető. A korábbi terjeszkedés túl sűrűre sikeredett, aminek következtében egyes boltok kevesebb mint egy kilométerre voltak egymástól. A vezérigazgató szerint a megmaradó egységek stabilan nyereségesek.

A bezárandó üzletek listáját a vállalat egyelőre nem hozta nyilvánosságra, és sok érintett dolgozót sem tájékoztattak még a fejleményekről. Kümmel ugyanakkor hangsúlyozta, hogy létszámleépítést nem terveznek. Az érintett boltok munkatársait más egységekbe irányítják át, vagy egyéb megoldást keresnek számukra. A KiK összesen mintegy 32 ezer embert foglalkoztat, amelyből 19 ezren Németországban dolgoznak.

A láncnak Magyarországon több mint 120 üzlete van.

