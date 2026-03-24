Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank

Jelentősen változtak a magyar gazdasági kilátások a közel-keleti háború miatt - ez körvonalazódik a Magyar Nemzeti Bank által közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén a korábbinál jóval kisebb, mindössze 1,7 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció pedig az energiaár-emelkedés hatására egészen 3,8 százalékig gyorsulhat.

A Magyar Nemzeti Bank március 26-án csütörtökön mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó gazdasági értékelését. Azonban a mai kamatdöntés után már (a szokásoknak megfelelően) megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.

A frissített előrejelzések a közel-keleti háború által okozott energiaellátási zavarok és energiaárak elszállása miatt most különösen fontos, ugyanis ez az első gazdaságpolitikai elemzés a háború gazdasági hatásairól.

3,8 százalékig gyorsulhat idén az infláció

A friss jegybanki prognózisok szerint a fogyasztói árindex 2026-ban átlagosan 3,8 százalék lesz, ami komoly emelkedés a 2025 decemberében előrejelzett 3,2 százalékhoz képest.

Az adatot most a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság övezi, mivel

az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárásának időtartamától függ, amelyet egyelőre még becsülni is rendkívül nehéz, másrészt pedig az előrejelzés a kiskereskedelmi árrésstop május 31-i kivezetésével számol, ami a választások és az inflációs helyzet függvényében változhat.

A magasabb energiaárak inflációs hatása várhatóan még 2027-ben is érezhető marad, akkor az MNB stábja szerint 3,7 százalék körül alakulhat az átlagos infláció.

A fogyasztói áremelkedés üteme az előrejelzések szerint 2027 második felében térhet vissza a jegybanki toleranciasávba.

Az MNB 2025 decemberi és 2026 márciusi előrejelzései (éves átlag, %) 2026-ra 2027-re 2028-ra dec. márc. dec. márc. dec. márc. Fogyasztóiár-index * 3,2 3,8 3,3 3,7 3,0 3,0 GDP-növekedés 2,4 1,7 3,1 3,0 2,7 2,9 * Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a 3%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio

A GDP-növekedés jóval alacsonyabb lehet a decemberben vártnál

Jelentősen csökkentette növekedési várakozásait az MNB: 2026-ban átlagosan 1,7 százalékkal, míg 2027-ben 3,0 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság.

2025 decemberében még 2,4, illetve 3,1 százalékos növekedést várt a magyar jegybank. A stáb értékelése szerint a változások legfőbb oka itt is az energiaár-emelkedés, valamint a külkereslet várható csökkenése.

Az MNB friss inflációs előrejelzését tartalmazó legyezőábrája. Forrás: MNB Inflációs jelentés 2026. március.

Az MNB GDP-növekedésre vonatkozó friss előrejelzése. Forrás: MNB Inflációs jelentés 2026.

