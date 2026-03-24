Új előrejelzés érkezett az MNB-ből, jelentősen lehúzta az idei növekedési kilátásokat a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank március 26-án csütörtökön mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó gazdasági értékelését. Azonban a mai kamatdöntés után már (a szokásoknak megfelelően) megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.
A frissített előrejelzések a közel-keleti háború által okozott energiaellátási zavarok és energiaárak elszállása miatt most különösen fontos, ugyanis ez az első gazdaságpolitikai elemzés a háború gazdasági hatásairól.
3,8 százalékig gyorsulhat idén az infláció
A friss jegybanki prognózisok szerint a fogyasztói árindex 2026-ban átlagosan 3,8 százalék lesz, ami komoly emelkedés a 2025 decemberében előrejelzett 3,2 százalékhoz képest.
Az adatot most a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság övezi, mivel
- az energiaárak várható alakulása az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárásának időtartamától függ, amelyet egyelőre még becsülni is rendkívül nehéz,
- másrészt pedig az előrejelzés a kiskereskedelmi árrésstop május 31-i kivezetésével számol, ami a választások és az inflációs helyzet függvényében változhat.
A magasabb energiaárak inflációs hatása várhatóan még 2027-ben is érezhető marad, akkor az MNB stábja szerint 3,7 százalék körül alakulhat az átlagos infláció.
A fogyasztói áremelkedés üteme az előrejelzések szerint 2027 második felében térhet vissza a jegybanki toleranciasávba.
|Az MNB 2025 decemberi és 2026 márciusi előrejelzései (éves átlag, %)
|2026-ra
|2027-re
|2028-ra
|dec.
|márc.
|dec.
|márc.
|dec.
|márc.
|Fogyasztóiár-index *
|3,2
|3,8
|3,3
|3,7
|3,0
|3,0
|GDP-növekedés
|2,4
|1,7
|3,1
|3,0
|2,7
|2,9
|* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a 3%-os inflációs célra "zár".
|Forrás: MNB, Portfolio
A GDP-növekedés jóval alacsonyabb lehet a decemberben vártnál
Jelentősen csökkentette növekedési várakozásait az MNB: 2026-ban átlagosan 1,7 százalékkal, míg 2027-ben 3,0 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság.
2025 decemberében még 2,4, illetve 3,1 százalékos növekedést várt a magyar jegybank. A stáb értékelése szerint a változások legfőbb oka itt is az energiaár-emelkedés, valamint a külkereslet várható csökkenése.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az MNB közleménye, fontos mondatok változtak benne!
Óvatosak lesznek.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Kiszivárogtak a fotók: lecserélték az amerikai bombázók fegyverzetét, valami nagyon durva dologra készülnek Iránban
Ezek szerint a légvédelemtől már nem kell tartani.
Húsvétkor Magyarországra látogathat az amerikai alelnök
Panyi Szabolcs értesülései szerint.
Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe
Az Európai Bizottság a szőnyeg szélére állítaná a magyar külügyminisztert.
Videón a kínai csoda: robotok vették át az egyik legveszélyesebb szakmát
Már a mindennapok része.
Így forgatja fel a magyar kötvénypiacot az iráni háború
Friss adatokat közölt az ÁKK.
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?