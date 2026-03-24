Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni

Az S&P Global hitelminősítő szerint az április 12-i országgyűlési választás győztesének pártállástól függetlenül költségvetési konszolidációba kell kezdenie. Az állami szociális kiadások jelenlegi pályája ugyanis fenntarthatatlan, a globális energiaár-sokk pedig tovább rontja a kilátásokat.

Magyarország költségvetési hiánya az év első két hónapjában már elérte az éves célkitűzés közel 40 százalékát. Ez nagyrészt az Orbán Viktor miniszterelnök által a választások előtt felpörgetett kiadásoknak tudható be. A kormányfő 16 éves kormányzásának legsúlyosabb kihívásával néz szembe a közelgő szavazáson.

Az S&P figyelmeztetett: ha a választások után nem történik érdemi, középtávú költségvetési kiigazítás, az a növekvő külső nyomással párosulva leminősítést válthat ki.

A hitelminősítő a Reuters hírügynökségnek küldött válaszában hangsúlyozta, hogy bármilyen összetételű kormány alakul is, elkerülhetetlen lesz a szociális kiadások visszafogása.

Orbán Viktor szerint a választások után nem lesz szükség megszorításokra. Ennek ellenére a deficit az elmúlt években rendre meghaladta a kormányzati előrejelzéseket, és idén is a GDP mintegy 5 százaléka körül alakulhat. A jobbközép kihívó, Magyar Péter ezzel szemben az uniós források gyors lehívására, a korrupció elleni fellépésre és egy vagyonadó bevezetésére épít.

A globális gazdasági kihívások az S&P 2,5 százalékos növekedési becslését is lefelé húzzák, miután a magyar gazdaság három éven át gyakorlatilag stagnált. A Goldman Sachs hétfőn az energiaár-sokk miatt 1,9-ről 1,6 százalékra csökkentette a magyarországi növekedésre vonatkozó előrejelzését.

Az S&P "BBB-" besoroláshoz rendelt negatív kilátása azt a kockázatot tükrözi, hogy a költségvetési teljesítmény lényegesen gyengébb lehet a vártnál.

A hitelminősítő szerint az energiaár-sokk a gazdaság magas energiaintenzitása miatt az inflációt és a költségvetési terheket egyaránt növelheti. Az uniós helyreállítási forrásokra az időszűke miatt az intézmény már nem számít. A hónap elején a Fitch Ratings is hasonló értékelést adott. Szerintük a gyenge növekedés megfordítása, valamint az államháztartás egyensúlyának és a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása lesz a következő kormány legfőbb feladata.

A fő probléma, hogy az S&P-nél Magyarország egy lépésre van a befektetésre nem ajánlott úgynevezett bóvli kategóriától, vagyis egy esetleges leminősítésnek fájdalmas következményei lehetnek. Az előzetesen közzétett naptár szerint legközelebb május 29-én publikálhatják friss véleményüket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images