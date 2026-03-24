Újabb figyelmeztetés érkezett: fenntarthatatlan a magyar szociális rendszer, azonnal hozzá kell nyúlni

Magyarország költségvetési hiánya az év első két hónapjában már elérte az éves célkitűzés közel 40 százalékát. Ez nagyrészt az Orbán Viktor miniszterelnök által a választások előtt felpörgetett kiadásoknak tudható be. A kormányfő 16 éves kormányzásának legsúlyosabb kihívásával néz szembe a közelgő szavazáson.
Az S&P figyelmeztetett: ha a választások után nem történik érdemi, középtávú költségvetési kiigazítás, az a növekvő külső nyomással párosulva leminősítést válthat ki.
A hitelminősítő a Reuters hírügynökségnek küldött válaszában hangsúlyozta, hogy bármilyen összetételű kormány alakul is, elkerülhetetlen lesz a szociális kiadások visszafogása.
Orbán Viktor szerint a választások után nem lesz szükség megszorításokra. Ennek ellenére a deficit az elmúlt években rendre meghaladta a kormányzati előrejelzéseket, és idén is a GDP mintegy 5 százaléka körül alakulhat. A jobbközép kihívó, Magyar Péter ezzel szemben az uniós források gyors lehívására, a korrupció elleni fellépésre és egy vagyonadó bevezetésére épít.
A globális gazdasági kihívások az S&P 2,5 százalékos növekedési becslését is lefelé húzzák, miután a magyar gazdaság három éven át gyakorlatilag stagnált. A Goldman Sachs hétfőn az energiaár-sokk miatt 1,9-ről 1,6 százalékra csökkentette a magyarországi növekedésre vonatkozó előrejelzését.
Az S&P "BBB-" besoroláshoz rendelt negatív kilátása azt a kockázatot tükrözi, hogy a költségvetési teljesítmény lényegesen gyengébb lehet a vártnál.
A hitelminősítő szerint az energiaár-sokk a gazdaság magas energiaintenzitása miatt az inflációt és a költségvetési terheket egyaránt növelheti. Az uniós helyreállítási forrásokra az időszűke miatt az intézmény már nem számít. A hónap elején a Fitch Ratings is hasonló értékelést adott. Szerintük a gyenge növekedés megfordítása, valamint az államháztartás egyensúlyának és a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása lesz a következő kormány legfőbb feladata.
A fő probléma, hogy az S&P-nél Magyarország egy lépésre van a befektetésre nem ajánlott úgynevezett bóvli kategóriától, vagyis egy esetleges leminősítésnek fájdalmas következményei lehetnek. Az előzetesen közzétett naptár szerint legközelebb május 29-én publikálhatják friss véleményüket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Négymilliárdos eladás hoz váratlan fordulatot: évtizedeket lépünk vissza az időben egy fontos magyar vasútvonalon
Több vasútállomásra visszatérnek az integető vasutasok.
A gigaberuházások diktálják a tempót a kaputechnológiában – a 35 éves Hörmann szerint már teljesen más a piac
Szujó Lászlót, a Hörmann Magyarország ügyvezetőjét kérdeztük.
Ezért nem csökken a csokinyuszi ára a kakaóbab árának bezuhanásakor sem
Prés alatt az édességipar a piaci bizonytalanságok közepette.
Megérkezett az előrejelzés: errefelé kezdődik a havazás Magyarországon
Ciklon csap le az országra.
Nagy a baj a háttérben: lángolnak az orosz olajlétesítmények, a támadások miatt megbénult az export
Pusztító csapást mértek az ukránok.
Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma
Alternatív megoldást javasolnak.
Hírszerzési jelentés: Putyin titokban felfegyverzi a rezsimet, egyetlen célja van ezzel
Ez az első ilyen jelentés.
Figyelmeztette a világot a Goldman Sachs korábbi vezére: tartós károkat okoz az iráni háború
Lloyd Blankfein szerit a piac egy része túl könnyelműen veszi az eseményeket.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.