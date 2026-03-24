Újra fellángolt az autósok nagy vitája: egyre nő az érdeklődés a kérdéssel kapcsolatban

Az örök vita: gumicsere, vagy négy évszakos?
Az autós társadalom egyik visszatérő vitája, hogy
érdemes-e évente kátszer, az évszaknak megfelelően télire vagy nyárira cserélni az autók gumiabroncsait.
A tavaszi felmelegedés időszakában évről-évre felmerül, hogy mikor érdemes, és érdemes-e egyáltalán lecserélni az abroncsokat, vagy célravezetőbb négyévszakos gumit használni, hiszen az abroncs összetétele, mintázata és hőmérsékleti üzemi tartománya érdemben befolyásolja a tapadási jellemzőket, a fékutat és a jármű irányíthatóságát.
A szezonális abroncshasználat hívei amellett érvelnek, hogy a nyári gumi melegebb körülmények között stabilabb viselkedést és kiszámíthatóbb kezelhetőséget biztosít, míg a négy évszakos megoldást választók a rugalmasságot, a logisztikai egyszerűséget és az egyetlen garnitúrával lefedhető éves üzemeltetést tartják elsődlegesnek.
Az eladási adatokat nézve elmondható, hogy a négy évszakos gumik eladásai folyamatos emelkedés után a Covid-járvány idején, 2020-ban nőttek nagy mértékben. Ugyan a járványhelyzet alatt a gumiabroncsok eladási számai - várt módon - összességében csökkentek, arányaiban nagy emelkedés mutatkozott a négy évszakos abroncsok eladásaiban:
2020 első háromnegyed évében ez a kategória 19,8%-kal nőtt a hazai eladási volumenekben
Az interneten is kemény a verseny a két tábor közt
A Google Trends adatai alapján nemrég megnéztük, hogy a Magyarországon szokatlanul korán berobbant allergiaszezon milyen hullámokat vettet az interneten, legutóbbi cikkünkben pedig azzal foglalkoztunk, milyen hatással volt a keresésekre az Apple nemrég megjelent alacsonyabb árfekvésű iPhone és MacBook modellje.
Az elmúlt 90 nap adatai alapján látható, hogy
a tavaszi jóidő beköszöntével párhuzamosan a "nyári gumi" keresések is megugrottak az elmúlt hetekben.
Ezzel szemben a "négyévszakos" keresési kifejezéssel kapcsolatban ugyan március elején hirtelen megugrott az érdeklődés, a későbbiekben a . Bár a helyesírás szabályai szerint az négy évszakos kifejezés esetén az egybeírás nem indokolt, az ilyen keresések elsöprő fölényben vannak, így jobban látható lesz az internetezők valós érdeklődése, ezzel az írásmoddal vizsgálva.
Térképen nézve országszerte a két keresési kifejezéssel kapcsolatos érdeklődés megoszlását, láthatóan minden vármegyében a nyári gumi vezette az érdeklődést.
A négy évszakos gumiabroncs iránt arányaiban Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt a legmagasabb az érdeklődés.
Az elmúlt öt év adatai alapján egyértelműen látszik a gumicsere témájának ciklikussága. A leginkább ősszel felpörgő, "téli gumi" keresési kifejezés minden évben lekörözi a nyári, illetve négy évszakos abroncsok iránt érdeklődést.
Hosszabb távon nézve azonban megfigyelhető, hogy a "négyévszakos" kifejezés iránti érdeklődés növekvő trendet mutat.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Újlakáspiac: árkonszolidációt vár a Cordia, rekordévet zárt a lakásfejlesztő
Lassulhat a drágulás, de áresésre nem érdemes számítani
Akár hozzánk is elérhetnek az iráni háború toxikus felhői? Évtizedekig ható környezeti károkat okoz a konfliktus
Fokozódhat a térségben a vízhiány is.
Megdöbbentő számok láttak napvilágot: így alakul át Európa autópiaca
Zajlik az elektromos átállás, de van egy csavar a történetben.
Mérföldkőhöz érkezett Moszkva üzlete: Szu-30-asokkal erősödött a rezsim, de a legfontosabb kimaradt
Nyolc évet kellett várni a megvalósulásig.
Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket
Ekkora megállapodásra még soha nem volt példa.
Kiderült: a háború folytatására tüzeli Trumpot a kelet egyik legerősebb katonai hatalma - Irán végleges pusztulását akarják elérni
Addig nincs értelme megállni, amíg a rezsim be nem dől - erről próbálják meggyőzni Trumpot.
Fontos megállapodást kötött a Magyar Telekom
Frekvenciahasználatról.
Eltűnt az EU napirendjéről az orosz olaj teljes tilalma, Ursula von der Leyen stábja tiszta vizet öntött a pohárba
A magyar választások után három nappal tárgyalták volna a terveket.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.