Újra fellángolt az autósok nagy vitája: egyre nő az érdeklődés a kérdéssel kapcsolatban

Rendkívül megosztó kérdésnek számít az autósok körében a négy évszakos, vagy az évszaknak megfelelő gumi használata. A négy évszakos ellenzői általában úgy érvelnek, hogy nem biztonságos télen-nyáron ugyanolyan abroncsot használni az utakon, míg a másik tábor arra esküszik, hogy teljesen felesleges évente kétszer gumit cserélni. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mennyiben befolyásolja az internetes kereséseket az autósok örök vitája.

Az örök vita: gumicsere, vagy négy évszakos?

Az autós társadalom egyik visszatérő vitája, hogy

érdemes-e évente kátszer, az évszaknak megfelelően télire vagy nyárira cserélni az autók gumiabroncsait.

A tavaszi felmelegedés időszakában évről-évre felmerül, hogy mikor érdemes, és érdemes-e egyáltalán lecserélni az abroncsokat, vagy célravezetőbb négyévszakos gumit használni, hiszen az abroncs összetétele, mintázata és hőmérsékleti üzemi tartománya érdemben befolyásolja a tapadási jellemzőket, a fékutat és a jármű irányíthatóságát.

A szezonális abroncshasználat hívei amellett érvelnek, hogy a nyári gumi melegebb körülmények között stabilabb viselkedést és kiszámíthatóbb kezelhetőséget biztosít, míg a négy évszakos megoldást választók a rugalmasságot, a logisztikai egyszerűséget és az egyetlen garnitúrával lefedhető éves üzemeltetést tartják elsődlegesnek.

Az eladási adatokat nézve elmondható, hogy a négy évszakos gumik eladásai folyamatos emelkedés után a Covid-járvány idején, 2020-ban nőttek nagy mértékben. Ugyan a járványhelyzet alatt a gumiabroncsok eladási számai - várt módon - összességében csökkentek, arányaiban nagy emelkedés mutatkozott a négy évszakos abroncsok eladásaiban:

2020 első háromnegyed évében ez a kategória 19,8%-kal nőtt a hazai eladási volumenekben

Az interneten is kemény a verseny a két tábor közt

A Google Trends adatai alapján nemrég megnéztük, hogy a Magyarországon szokatlanul korán berobbant allergiaszezon milyen hullámokat vettet az interneten, legutóbbi cikkünkben pedig azzal foglalkoztunk, milyen hatással volt a keresésekre az Apple nemrég megjelent alacsonyabb árfekvésű iPhone és MacBook modellje.

Az elmúlt 90 nap adatai alapján látható, hogy

a tavaszi jóidő beköszöntével párhuzamosan a "nyári gumi" keresések is megugrottak az elmúlt hetekben.

Ezzel szemben a "négyévszakos" keresési kifejezéssel kapcsolatban ugyan március elején hirtelen megugrott az érdeklődés, a későbbiekben a . Bár a helyesírás szabályai szerint az négy évszakos kifejezés esetén az egybeírás nem indokolt, az ilyen keresések elsöprő fölényben vannak, így jobban látható lesz az internetezők valós érdeklődése, ezzel az írásmoddal vizsgálva.

Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve országszerte a két keresési kifejezéssel kapcsolatos érdeklődés megoszlását, láthatóan minden vármegyében a nyári gumi vezette az érdeklődést.

A négy évszakos gumiabroncs iránt arányaiban Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt a legmagasabb az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt öt év adatai alapján egyértelműen látszik a gumicsere témájának ciklikussága. A leginkább ősszel felpörgő, "téli gumi" keresési kifejezés minden évben lekörözi a nyári, illetve négy évszakos abroncsok iránt érdeklődést.

Hosszabb távon nézve azonban megfigyelhető, hogy a "négyévszakos" kifejezés iránti érdeklődés növekvő trendet mutat.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio