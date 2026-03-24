Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket

Li Dzsemjong dél-koreai elnök a keddi kormányülésen jelentette be, hogy az állami intézmények csökkentik a személygépkocsi-használatot. Egyúttal a lakosságot is takarékosságra szólította fel.

Az energiaügyi miniszter közölte, hogy a magánszektorban egyelőre önkéntes alapon kérik a gépjárműhasználat korlátozását. A riasztási szint emelkedése esetén azonban ez kötelezővé is válhat.

A kormány tizenkét energiatakarékossági intézkedés bevezetésére buzdítja az embereket. Ezek közé tartozik a rövidebb zuhanyzás, a napközbeni telefon- és elektromosautó-töltés, valamint a hétvégére időzített mosás. Az ötven legnagyobb olajfogyasztó vállalattól szintén az energiafelhasználás csökkentését kérik.

Kim Szunghvan energiaügyi miniszter bejelentette, hogy májusig öt atomerőművi blokkot újraindítanak. Emellett enyhítik a szénerőművekre vonatkozó korlátozásokat, és bővítik a megújuló energiaforrások kapacitását. Mindezek célja, hogy hosszabb távon csökkenjen az ország függősége a cseppfolyósított földgáztól (LNG). Három, eredetileg idén bezárásra ítélt szénerőmű élettartamát is meghosszabbíthatják.

Az energiamix átalakításával napi szinten akár 14 ezer tonna LNG-t is meg lehet takarítani. Ez a villamosenergia-termelésre fordított napi átlagos 69 ezer tonnás felhasználás mintegy 20 százalékát teszi ki.

Az ország energiahelyzete aggasztó. A dél-koreai nyersolajimport 70 százaléka jön a jelenleg lezárt Hormuzi-szoroson keresztül.

Bár a stratégiai és kereskedelmi olajtartalékok összesen mintegy 190 millió hordót tesznek ki, a napi 2,9 millió hordós fogyasztás mellett elemzők szerint ez két hónapra sem elegendő. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) módszertana szerint a készlet ugyan 208 napra lenne elég, ez a számítás azonban nem veszi figyelembe például a petrolkémiai exportot. Az Egyesült Arab Emírségek 24 millió hordó kőolaj leszállítására tett ígéretet, de a szállítmányok pontos ütemezése egyelőre nem ismert.

A HD Hyundai vállalatcsoport már bevezette saját takarékossági intézkedéseit a leányvállalatainál. Ezek közé tartozik többek között az önkéntes gépjárműhasználat-korlátozás és az áramfogyasztás csökkentése is.

A szöuli vezetés emellett egy 25 ezer milliárd von (mintegy 16,6 milliárd dollár) értékű pótköltségvetést is előkészít. Ebből a keretből lakossági fogyasztást ösztönző utalványokat és vállalati támogatásokat finanszíroznának. Li elnök hangsúlyozta, hogy jelenleg nem a szigorú költségvetési fegyelem fenntartása a legfontosabb, hanem a gyors és célzott forrásfelhasználás. A dél-koreai pénzügyminisztérium március végéig tervezi benyújtani a pótköltségvetési javaslatot a parlamentnek.

