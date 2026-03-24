Változás az európai áramtőzsdéken: fontos szabály lépett életbe, ami Magyarországot is érinti

A német energiatőzsde, az Epex Spot bevezetett egy új, úgynevezett tartalék (fallback) eljárást a közép- és nyugat-európai nap előtti (DAM) villamosenergia-piacokon annak érdekében, hogy részleges piacszétkapcsolódás esetén elkerülhetők legyenek a szélsőséges árkülönbségek az egyes tőzsdék között - írta meg a Montel.

Az új szabályozás lényege, hogy ha a CORE régió – amely 12 közép- és nyugat-európai ország mellett Magyarországot is magában foglalja – egyes tőzsdéi leválnak a közös piacösszekapcsolásról,

akkor az érintett tőzsde a továbbra is kapcsolt piacok által meghatározott árat használja az ajánlati könyv elszámolásához.

Ennek célja, hogy minden piaci zónában egyetlen, egységes referenciaár alakuljon ki.

Az Epex Spot szerint az intézkedést minden érintett spotpiaci operátor (Nemo) és a piaci összekapcsolásban részt vevő átviteli rendszerirányító (TSO) jóváhagyta, amely új mechanizmus már múlt hét csütörtök óta működik.

A Nord Pool közlése szerint már a téli időszak óta alkalmazza ezt az eljárást. Az osztrák EXAA pedig jelezte, hogy hasonló szabályok bevezetését tervezi, amelyek jelenleg belső tesztelés alatt állnak. A cég várakozásai szerint a rendszer a sikeres tesztelést követően néhány héten belül élesedhet.

Korábbi probléma: kettős árképzés

A változtatás hátterében az a probléma áll, hogy korábban részleges szétkapcsolódás esetén az érintett tőzsdék saját helyi aukciót futtattak le. Ez gyakran két különböző ár megjelenéséhez vezetett ugyanabban a piaci zónában:

egy, a továbbra is összekapcsolt piacok által meghatározott árhoz, valamint

egy eltérő, lokális árhoz.

Erre példa a 2024. június 25-i eset, amikor technikai hiba miatt az Epex Spot nap előtti piaca levált. A német ár ekkor 492,04 EUR/MWh-ra ugrott, miközben a Nord Pool és az EXAA tőzsdék – amelyek továbbra is kapcsoltak maradtak – 103,01 EUR/MWh körüli, a piaci fundamentumokkal összhangban lévő árat jeleztek.

