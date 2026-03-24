Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés indoklásáról és a friss piaci-gazdasági események értelmezéséről sajtótájékoztatón számol be Varga Mihály jegybankelnök.
Az energiaimport mellett is elegendő a devizatartalék

A Monetáris Tanács május 10-i döntése turbulens időszakban is biztosítja az energiaimporthoz szükséges devizát, emellett is fennmarad a tartalékmegfelelést meghaladó devizatartalék - mondja Varga Mihály.

Miért más a helyzet most, mint 2022-ben?

2022 elején a világgazdaság épp túl volt a koronavírus-válság kezelésén, az infláció elleni küzdelem váltotta fel az élénkítést, ebben a környezetben érte az energiaválság. Ezzel szemben jelenleg a kamatpolitika a legtöbb országban szigorúbb, az infláció alacsonyabb szintről indul.

A magyar gazdaság fundamentumai erősebbek, mint 2022 elején, a fizetési mérleg többletet mutat, tavaly a forint folyamatos erősödését láttuk, illetve a hazai gázimport árfolyammal való fedezettsége erősebb és a háztartási gázfogyasztás alacsonyabb - sorolja az MNB elnöke. További különbség, hogy jelenleg pozitív a reálkamat és historikusan magasak a devizatartalékok.

Miért gyengült nagyobbat a forint?

A nemzetközi pénzügyi piacokon romló befektetői hangulat általánosan erősödött az elmúlt hetekben, a közép-kelet-európai piacok is érzékenyen reagáltak.

Régiós összevetésben nagyobb mértékben gyengült a forint, amihez nagymértékben hozzájárult a magyar gazdaság jelentős energiaintenzitása és energiaimportja.

A jelenlegi környezetben a stabil forintárfolyam kulcsfontosságú az inflációs várakozások horgonyzásához és az inflációs cél eléréséhez - mondja Varga.

Fontos a piaci stabilitás

A geopolitikai fejlemények jelentős bizonytalanságot okoznak, ugyanakkor a magyar gazdaság lényegesen erősebb, mint a 2022-es energiaválság kezdetén - mondta Varga Mihály. Az elmúlt hetekben a piaci kockázatkerülés volt megfigyelhető a magyar és a nemzetközi piacokon is,

számunkra a pénzpiaci stabilitás kulcsfontosságú.

A friss előrejelzésünk szerint az inflációs cél változatlanul 2027 második felében érhető el fenntartható módon. A prognózist ugyanakkor felfelé mutató kockázatok övezik - teszi hozzá az elnök.

Hamarosan megszólal Varga Mihály a friss döntésről

A februári 25 bázispontos kamatcsökkentés után ezúttal

6,25%-on tartotta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa.

A Portfolio által előzetesen megkérdezett szakemberek kivétel nélkül számítottak erre, így a lépés nem okozott meglepetést.

A jegybanknak a kedvezővé váló inflációs folyamatok és az elmúlt hetek piaci feszültségei között kellett egyensúlyoznia. A februári infláció 1,4%-ra csökkent, ami már mélyen a jegybanki célsáv alatt van, ugyanakkor a közel-keleti háború érdemben fokozta az inflációs kockázatokat, illetve a forint is gyengült az elmúlt hetekben, ami szintén kulcsfontosságú a jegybank számára.

A mai ülésen a Monetáris Tanács tárgyalta a friss Inflációs Jelentés előrejelzéseit is, melyek közül a GDP- és inflációs prognózis három órakor a közleménnyel egyidőben megjelenik. A további fejleményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio folyamatosan tudósít.

Járműipar 2026

