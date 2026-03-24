Vészhelyzetet hirdetett a kormány, összeomolhat az energiaellátás egy százmilliós országban

Ifjabb Ferdinand Marcos elnök rendeletben jelentette be a vészhelyzetet. A dokumentum szerint "a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusra, valamint az ország energiaellátásának biztonságát és stabilitását fenyegető közvetlen veszélyre tekintettel" döntött a lépésről. A bejelentés annak ellenére történt, hogy a kormány az áramárak féken tartása érdekében korábban már intézkedéseket hozott a széntüzelésű erőművek termelésének növelésére.
Az energiaválság az üzemanyag-ellátáson túl a légi közlekedés megbénításával is fenyeget. Marcos a Bloombergnek nyilatkozva elárulta, hogy több ország is jelezte: nem tudja biztosítani a Fülöp-szigeteki repülőgépek kerozinellátását. A helyi légitársaságok ezért kénytelenek már induláskor az oda-vissza útra elegendő üzemanyagot feltankolni. Ez a kényszermegoldás azonban jelentősen csökkenti a gépek hasznos teherbírását és hatótávolságát.
A probléma már regionális méreteket ölt.
Vietnám légitársaságai április elejétől üzemanyag-pótdíjat vezetnek be a nemzetközi járatokon, hogy ellensúlyozzák a megnövekedett költségeket. A kelet-ázsiai térség országainak üzemanyag-szállítmányai szinte teljesen elapadtak a Hormuzi-szoros lezárása óta.
A globális légi közlekedés a háború kitörése óta súlyos fennakadásokkal küzd. A legfőbb közel-keleti légi csomópontok – Dubaj, Doha és Abu-Dzabi – lezárása miatt utasok tízezrei rekedtek a földön, miközben a nemzetközi légiforgalom útvonalai teljesen átrendeződtek. A kerozinellátási láncok megszakadása most már a délkelet-ázsiai országokat is egyre súlyosabban érinti.
Újlakáspiac: árkonszolidációt vár a Cordia, rekordévet zárt a lakásfejlesztő
Lassulhat a drágulás, de áresésre nem érdemes számítani
Akár hozzánk is elérhetnek az iráni háború toxikus felhői? Évtizedekig ható környezeti károkat okoz a konfliktus
Fokozódhat a térségben a vízhiány is.
Megdöbbentő számok láttak napvilágot: így alakul át Európa autópiaca
Zajlik az elektromos átállás, de van egy csavar a történetben.
Mérföldkőhöz érkezett Moszkva üzlete: Szu-30-asokkal erősödött a rezsim, de a legfontosabb kimaradt
Nyolc évet kellett várni a megvalósulásig.
Történelmi megállapodást kötött a Pentagon: elképesztő szuperrendszer fogja össze a katonai eszközöket
Ekkora megállapodásra még soha nem volt példa.
Kiderült: a háború folytatására tüzeli Trumpot a kelet egyik legerősebb katonai hatalma - Irán végleges pusztulását akarják elérni
Addig nincs értelme megállni, amíg a rezsim be nem dől - erről próbálják meggyőzni Trumpot.
Fontos megállapodást kötött a Magyar Telekom
Frekvenciahasználatról.
Eltűnt az EU napirendjéről az orosz olaj teljes tilalma, Ursula von der Leyen stábja tiszta vizet öntött a pohárba
A magyar választások után három nappal tárgyalták volna a terveket.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.