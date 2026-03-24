Vészhelyzetet hirdetett a kormány, összeomolhat az energiaellátás egy százmilliós országban
A Fülöp-szigetek nemzeti energia-vészhelyzetet hirdetett az iráni háború miatt kialakult üzemanyag- és energiaellátási válság következtében. Az országot más kelet-ázsiai államokhoz hasonlóan súlyosan érinti, hogy Irán gyakorlatilag elzárta a Hormuzi-szorost a nemzetközi hajóforgalom elől - közölte a Sky News.

Ifjabb Ferdinand Marcos elnök rendeletben jelentette be a vészhelyzetet. A dokumentum szerint "a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktusra, valamint az ország energiaellátásának biztonságát és stabilitását fenyegető közvetlen veszélyre tekintettel" döntött a lépésről. A bejelentés annak ellenére történt, hogy a kormány az áramárak féken tartása érdekében korábban már intézkedéseket hozott a széntüzelésű erőművek termelésének növelésére.

Az energiaválság az üzemanyag-ellátáson túl a légi közlekedés megbénításával is fenyeget. Marcos a Bloombergnek nyilatkozva elárulta, hogy több ország is jelezte: nem tudja biztosítani a Fülöp-szigeteki repülőgépek kerozinellátását. A helyi légitársaságok ezért kénytelenek már induláskor az oda-vissza útra elegendő üzemanyagot feltankolni. Ez a kényszermegoldás azonban jelentősen csökkenti a gépek hasznos teherbírását és hatótávolságát.

Vietnám légitársaságai április elejétől üzemanyag-pótdíjat vezetnek be a nemzetközi járatokon, hogy ellensúlyozzák a megnövekedett költségeket. A kelet-ázsiai térség országainak üzemanyag-szállítmányai szinte teljesen elapadtak a Hormuzi-szoros lezárása óta.

A globális légi közlekedés a háború kitörése óta súlyos fennakadásokkal küzd. A legfőbb közel-keleti légi csomópontok – Dubaj, Doha és Abu-Dzabi – lezárása miatt utasok tízezrei rekedtek a földön, miközben a nemzetközi légiforgalom útvonalai teljesen átrendeződtek. A kerozinellátási láncok megszakadása most már a délkelet-ázsiai országokat is egyre súlyosabban érinti.

