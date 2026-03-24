Vészjósló adatok érkeztek: autóipari csődhullám indulhat el Európában
Globális átmeneti sokk rázza meg az autóipart 2025-ben, miközben az európai gyártás és kereslet egyre inkább lemarad a piacot növekedési pályán tartó Kína mögött. A szektor európai szereplőit a szigorodó környezetvédelmi előírások, az ázsiai nyersanyagfüggőség, valamint a költségeket drasztikusan növelő vámpolitikai intézkedések egyaránt nehéz helyzetbe hozzák. A hazai gazdaság motorjának számító, erősen exportorientált magyar járműgyártás szintén rendkívül sebezhetővé vált ebben a környezetben, amit a csökkenő hazai termelési mutatók és a megugró csődkockázatok is igazolnak. Az Allianz Trade elemzése szerint a legnagyobb veszélyben Magyarországon a Tier2-es beszállítók és a kereskedelmi cégek vannak. Az adatok egyértelműen rávilágítanak arra a tényre, miszerint a mostani időszak fájdalmas alkalmazkodást követel az iparágtól az átalakuló kereskedelmi keretek, a túlméretezett termelési kapacitások és a romló jövedelmezőség közepette. Mindezekkel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Járműipar 2026 konferencián március 26-27-én Debrecenben.

Az autóipar 2025-ben egyértelműen átmeneti időszakot él meg: egyszerre zajlik a mennyiségi bővülés és a szerkezeti átalakulás. A szektor jövedelmezőségét ugyanakkor egyre erősebben szorítják a szabályozási, költség- és geopolitikai tényezők. Az év első félévének számai jól mutatják a piac kettősségét: világszinten az újautó-regisztrációk 5 százalékkal, 37,35 millió darabra nőttek, miközben az Európai Unióban 1,9 százalékos visszaesés következett be. Hasonló a kép a termelésben is: globálisan 3,5 százalékos bővülés látszik, az EU-ban viszont 2,8 százalékos csökkenés. A növekedés motorja egyértelműen Kína, ahol az év első felében a regisztrációk 12, a termelés 12,3 százalékkal emelkedett. Ennek eredményeként az ország mintegy 13 millió autót gyártott le, és 29,5 százalékos globális piaci részesedést ért el.

A globális trendek nem Európának kedveznek

A globális üzleti környezetet jelenleg három, egymást erősítő trend határozza meg. Az első a kereskedelempolitikai lépések, különösen az amerikai vámpolitika hatása. Ezek a döntések már rövid távon is érezhetően növelik a költségeket, átrendezik az ellátási láncokat, és szűkítik a vállalatok ártranszfer-képességét és forrásdiverzifikációs mozgásterét. A második kulcsfolyamat a szigorodó környezetvédelmi normákhoz és a belső égésű motorok 2035-re tervezett európai kivezetéséhez kapcsolódik, ami felgyorsítja az elektromos átállást.

A kereslet és a töltőinfrastruktúra azonban sok piacon nem tud lépést tartani ezzel az ütemmel.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

Ennek ellenére 2025 első felében az EU-ban a tisztán elektromos autók részesedése már 15,6 százalékra, a hibrideké 34,8 százalékra nőtt, így a benzines és dízel járművek aránya 37,8 százalékra zsugorodott. A harmadik meghatározó tényező a lítiumhoz, a grafithoz és a ritkaföldfémekhez hasonló kulcsnyersanyagok Ázsiához kötött, rendkívül koncentrált ellátása. Ez erősen kiszolgáltatottá teszi az európai piacokat, ahol

Még több Gazdaság

Akár hozzánk is elérhetnek az iráni háború toxikus felhői? Évtizedekig ható környezeti károkat okoz a konfliktus

Varga Mihály: sok a bizonytalanság, de a magyar gazdaság erősebb, mint 2022-ben

Paks II. után a francia atomprogram is brüsszeli célkeresztben: indul a vizsgálat, Ausztria már feni a fogát

bármilyen korlátozás azonnal komoly termelési kieséseket okozhat.

Feltörőben a nem hagyományos autóipari szereplők

A piaci versenyt tovább élesítik az informatikai és szoftveriparból érkező új szereplők. A hálózatba kapcsolt, szoftveralapú járművek és az autonóm funkciók iránti növekvő kereslet kifejezetten azoknak a cégeknek kedvez, amelyek magas technológiai színvonalat és erős készpénzpozíciót tudnak felmutatni. Emiatt a 2025 és 2026 közötti időszak az átalakuló kereskedelmi keretek, a túlméretezett termelési kapacitások és a romló jövedelmezőség közepette fájdalmas alkalmazkodást követel az iparágtól.

A globális adatok azt is mutatják, hogy az Európai Unió egyre nagyobb nyomás alá kerül.

A Kínából érkező autóimport az első félévben több mint egyharmaddal, 465 ezer darabra nőtt, ami már a teljes uniós import 26,6 százalékát adja. Ezzel szemben az EU-ból Kínába irányuló kivitel gyakorlatilag összeomlott: darabszámban 42,8, értékben 42,2 százalékos visszaesés történt, ami különösen fájdalmas az európai gyártók számára egy korábban stabil felvevőpiacon.

Az európai autóipari termelés földrajzi szerkezete is látványosan átrendeződik. Németország továbbra is a legnagyobb gyártó, 35,2 százalékos részaránnyal, őt követi Spanyolország 15,6, majd Csehország 12,3 százalékkal. Magyarország a hetedik helyen áll, 3,7 százalékos európai részesedéssel. Világszinten Európa a globális autóipari termelés 20, Észak-Amerika 15 százalékát adja. A szektor dominanciája ugyanakkor egyértelműen Ázsiáé, amely a teljes világtermelés 60 százalékát uralja. Ezen belül Kína részesedése 34, Japáné 9,5, Indiáé 7 százalék.

A trendforduló csődhullámot indíthat el

A gyengülő gazdasági környezetet jól tükrözi, hogy az Allainz Trade elemzése szerint a fizetésképtelenségi eljárások száma nemzetközi és hazai szinten is magas szinten állapodott meg. Világszerte 2025-ben 475 olyan nagyméretű csődöt regisztráltak, ahol a vállalat árbevétele legalább 25 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 469 esettel. Ágazati bontásban a szolgáltatások, az építőipar és a kiskereskedelem áll az élen, míg az autóipar 7 százalékos aránnyal az ötödik leginkább érintett szektor. Regionálisan a fizetésképtelenségi ügyek 72 százaléka Nyugat-Európában, 15 százaléka Észak-Amerikában, 10 százaléka pedig Ázsiában jelentkezett.

Az Allianz Trade szektorkockázati besorolása szerint az autóipar a négyfokozatú skálán globálisan és Magyarországon is a hármas, kiemelten sérülékeny kategóriába tartozik.

Ez a minősítés a szektor strukturális törékenységét, a magas csőd- és fizetési kockázatot, a profitmarzsokra nehezedő erős versenyt, valamint az ellátási láncok megszakadásának folyamatos veszélyét jelzi, amit a geopolitikai környezetből fakadó vis maior kockázatok tovább súlyosbítanak.

Magyarországon a felszámolási eljárások aránya szorosan követi a nemzetközi trendeket. A járműipari cégek – beleértve a gyártással, kereskedelemmel és alkatrész-forgalmazással foglalkozó vállalkozásokat – felszámolásai az összes hazai eljárás 7–8 százalékát teszik ki, miközben továbbra is az építőipar dominál mintegy 26 százalékos részesedéssel. A hazai cégállományban az autóipari vállalkozások aránya nagyjából 3 százalék, számuk pedig 2023 óta évről évre 1 és 5 százalék közötti mértékben csökken. Az Allianz Trade elemzése szerint a fizetésképtelenségi esetek elsősorban az úgynevezett Tier2 beszállítói körben, valamint a kereskedőknél koncentrálódnak. Ezekben a szegmensekben a kisebb profitmarzs és a gyengébb ártranszfer-képesség miatt a készletek és a vevőkövetelések finanszírozása jóval nagyobb terhet ró a vállalatok pénzügyi folyamataira.

Nagy baj lehet

A jelenlegi környezetben a magyar autóipar helyzete egyszerre kiszolgáltatott és sérülékeny, jóllehet a szektor gazdasági jelentősége vitathatatlan. A feldolgozóiparon belül – amely az ipari termelés mintegy 80 százalékát adja – a járműgyártás 25 százalékos súlyt képvisel, és a teljes ipari kibocsátás 20 százalékát adja. A hazai járműgyártás önmagában a GDP mintegy 6 százalékát állítja elő, a beszállítói hálózattal együtt számolva pedig 12–14 százalékos hozzájárulással bír.

A termelési adatok ugyanakkor jelentős volatilitásra és romló trendre utalnak.

Míg 2023-ban még 12 százalékos növekedést mértek a hazai járműgyártásban, 2024-re ez 5 százalékra lassult, 2025-ben pedig már 2 százalékos visszaesés következett be. Mivel az ágazat rendkívül exportorientált, és az értékesítés 90 százaléka külföldi piacokra irányul, a teljesítmény erősen függ az európai konjunktúrától. Ezzel párhuzamosan a bérek, az energiaárak és az alapanyagok drágulása szűkíti a vállalatok fedezetét, miközben a technológiai átállás költségei is nőnek, amelyek megtérülése a lassan bővülő kereslet mellett erősen bizonytalan.

A nemzetközi összehasonlítások a régiós gyengeségekre is rávilágítanak. Az Allianz Trade negyedéves elemzése szerint Kína és India autóipara mind a beszállítói, mind a gyártói oldalon kedvezőbb, kettes kockázati kategóriába tartozik.

Ezzel szemben Mexikó, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság autóipara már a nagyon magas kockázatot jelző négyes kategóriába sorolódott.

Nem kell még temetni Európát, de nem árt az óvatosság

Az iparág kilátásait ugyanakkor számos erősség is támogatja. Idetartozik a mérséklődő infláció és kamatszint, az ágazat gazdasági súlyából fakadó jelentős politikai befolyás, az Európában és Kínában alkalmazott fiskális ösztönzők, a csökkenő akkumulátorárak, a járművek egyre kifejezettebb csúcstechnológiás jellege, valamint a technológia-megosztást és a költségek csökkentését segítő nemzetközi közös vállalatok. Ezzel szemben komoly gyengeséget jelent a ritkaföldfémek kínai dominanciája, az európai piacot is nyomás alá helyező amerikai vámpolitika, a világszerte eltérő szén-dioxid-kibocsátási szabályozások miatt nehezedő tervezési bizonytalanság, a fogyasztók elektromos járművek hatótávolságával és töltőhálózatával kapcsolatos kételyei, valamint a gyakori technológiai visszahívások okozta bizalomvesztés.

Diagramok: Allianz Trade

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility