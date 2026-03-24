Vészjósló adatok érkeztek: autóipari csődhullám indulhat el Európában

Az autóipar 2025-ben egyértelműen átmeneti időszakot él meg: egyszerre zajlik a mennyiségi bővülés és a szerkezeti átalakulás. A szektor jövedelmezőségét ugyanakkor egyre erősebben szorítják a szabályozási, költség- és geopolitikai tényezők. Az év első félévének számai jól mutatják a piac kettősségét: világszinten az újautó-regisztrációk 5 százalékkal, 37,35 millió darabra nőttek, miközben az Európai Unióban 1,9 százalékos visszaesés következett be. Hasonló a kép a termelésben is: globálisan 3,5 százalékos bővülés látszik, az EU-ban viszont 2,8 százalékos csökkenés. A növekedés motorja egyértelműen Kína, ahol az év első felében a regisztrációk 12, a termelés 12,3 százalékkal emelkedett. Ennek eredményeként az ország mintegy 13 millió autót gyártott le, és 29,5 százalékos globális piaci részesedést ért el.

A globális trendek nem Európának kedveznek

A globális üzleti környezetet jelenleg három, egymást erősítő trend határozza meg. Az első a kereskedelempolitikai lépések, különösen az amerikai vámpolitika hatása. Ezek a döntések már rövid távon is érezhetően növelik a költségeket, átrendezik az ellátási láncokat, és szűkítik a vállalatok ártranszfer-képességét és forrásdiverzifikációs mozgásterét. A második kulcsfolyamat a szigorodó környezetvédelmi normákhoz és a belső égésű motorok 2035-re tervezett európai kivezetéséhez kapcsolódik, ami felgyorsítja az elektromos átállást.

A kereslet és a töltőinfrastruktúra azonban sok piacon nem tud lépést tartani ezzel az ütemmel.

Ennek ellenére 2025 első felében az EU-ban a tisztán elektromos autók részesedése már 15,6 százalékra, a hibrideké 34,8 százalékra nőtt, így a benzines és dízel járművek aránya 37,8 százalékra zsugorodott. A harmadik meghatározó tényező a lítiumhoz, a grafithoz és a ritkaföldfémekhez hasonló kulcsnyersanyagok Ázsiához kötött, rendkívül koncentrált ellátása. Ez erősen kiszolgáltatottá teszi az európai piacokat, ahol

bármilyen korlátozás azonnal komoly termelési kieséseket okozhat.

Feltörőben a nem hagyományos autóipari szereplők

A piaci versenyt tovább élesítik az informatikai és szoftveriparból érkező új szereplők. A hálózatba kapcsolt, szoftveralapú járművek és az autonóm funkciók iránti növekvő kereslet kifejezetten azoknak a cégeknek kedvez, amelyek magas technológiai színvonalat és erős készpénzpozíciót tudnak felmutatni. Emiatt a 2025 és 2026 közötti időszak az átalakuló kereskedelmi keretek, a túlméretezett termelési kapacitások és a romló jövedelmezőség közepette fájdalmas alkalmazkodást követel az iparágtól.

A globális adatok azt is mutatják, hogy az Európai Unió egyre nagyobb nyomás alá kerül.

A Kínából érkező autóimport az első félévben több mint egyharmaddal, 465 ezer darabra nőtt, ami már a teljes uniós import 26,6 százalékát adja. Ezzel szemben az EU-ból Kínába irányuló kivitel gyakorlatilag összeomlott: darabszámban 42,8, értékben 42,2 százalékos visszaesés történt, ami különösen fájdalmas az európai gyártók számára egy korábban stabil felvevőpiacon.

Az európai autóipari termelés földrajzi szerkezete is látványosan átrendeződik. Németország továbbra is a legnagyobb gyártó, 35,2 százalékos részaránnyal, őt követi Spanyolország 15,6, majd Csehország 12,3 százalékkal. Magyarország a hetedik helyen áll, 3,7 százalékos európai részesedéssel. Világszinten Európa a globális autóipari termelés 20, Észak-Amerika 15 százalékát adja. A szektor dominanciája ugyanakkor egyértelműen Ázsiáé, amely a teljes világtermelés 60 százalékát uralja. Ezen belül Kína részesedése 34, Japáné 9,5, Indiáé 7 százalék.

A trendforduló csődhullámot indíthat el

A gyengülő gazdasági környezetet jól tükrözi, hogy az Allainz Trade elemzése szerint a fizetésképtelenségi eljárások száma nemzetközi és hazai szinten is magas szinten állapodott meg. Világszerte 2025-ben 475 olyan nagyméretű csődöt regisztráltak, ahol a vállalat árbevétele legalább 25 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 469 esettel. Ágazati bontásban a szolgáltatások, az építőipar és a kiskereskedelem áll az élen, míg az autóipar 7 százalékos aránnyal az ötödik leginkább érintett szektor. Regionálisan a fizetésképtelenségi ügyek 72 százaléka Nyugat-Európában, 15 százaléka Észak-Amerikában, 10 százaléka pedig Ázsiában jelentkezett.

Az Allianz Trade szektorkockázati besorolása szerint az autóipar a négyfokozatú skálán globálisan és Magyarországon is a hármas, kiemelten sérülékeny kategóriába tartozik.

Ez a minősítés a szektor strukturális törékenységét, a magas csőd- és fizetési kockázatot, a profitmarzsokra nehezedő erős versenyt, valamint az ellátási láncok megszakadásának folyamatos veszélyét jelzi, amit a geopolitikai környezetből fakadó vis maior kockázatok tovább súlyosbítanak.

Magyarországon a felszámolási eljárások aránya szorosan követi a nemzetközi trendeket. A járműipari cégek – beleértve a gyártással, kereskedelemmel és alkatrész-forgalmazással foglalkozó vállalkozásokat – felszámolásai az összes hazai eljárás 7–8 százalékát teszik ki, miközben továbbra is az építőipar dominál mintegy 26 százalékos részesedéssel. A hazai cégállományban az autóipari vállalkozások aránya nagyjából 3 százalék, számuk pedig 2023 óta évről évre 1 és 5 százalék közötti mértékben csökken. Az Allianz Trade elemzése szerint a fizetésképtelenségi esetek elsősorban az úgynevezett Tier2 beszállítói körben, valamint a kereskedőknél koncentrálódnak. Ezekben a szegmensekben a kisebb profitmarzs és a gyengébb ártranszfer-képesség miatt a készletek és a vevőkövetelések finanszírozása jóval nagyobb terhet ró a vállalatok pénzügyi folyamataira.

Nagy baj lehet

A jelenlegi környezetben a magyar autóipar helyzete egyszerre kiszolgáltatott és sérülékeny, jóllehet a szektor gazdasági jelentősége vitathatatlan. A feldolgozóiparon belül – amely az ipari termelés mintegy 80 százalékát adja – a járműgyártás 25 százalékos súlyt képvisel, és a teljes ipari kibocsátás 20 százalékát adja. A hazai járműgyártás önmagában a GDP mintegy 6 százalékát állítja elő, a beszállítói hálózattal együtt számolva pedig 12–14 százalékos hozzájárulással bír.

A termelési adatok ugyanakkor jelentős volatilitásra és romló trendre utalnak.

Míg 2023-ban még 12 százalékos növekedést mértek a hazai járműgyártásban, 2024-re ez 5 százalékra lassult, 2025-ben pedig már 2 százalékos visszaesés következett be. Mivel az ágazat rendkívül exportorientált, és az értékesítés 90 százaléka külföldi piacokra irányul, a teljesítmény erősen függ az európai konjunktúrától. Ezzel párhuzamosan a bérek, az energiaárak és az alapanyagok drágulása szűkíti a vállalatok fedezetét, miközben a technológiai átállás költségei is nőnek, amelyek megtérülése a lassan bővülő kereslet mellett erősen bizonytalan.

A nemzetközi összehasonlítások a régiós gyengeségekre is rávilágítanak. Az Allianz Trade negyedéves elemzése szerint Kína és India autóipara mind a beszállítói, mind a gyártói oldalon kedvezőbb, kettes kockázati kategóriába tartozik.

Ezzel szemben Mexikó, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság autóipara már a nagyon magas kockázatot jelző négyes kategóriába sorolódott.

Nem kell még temetni Európát, de nem árt az óvatosság

Az iparág kilátásait ugyanakkor számos erősség is támogatja. Idetartozik a mérséklődő infláció és kamatszint, az ágazat gazdasági súlyából fakadó jelentős politikai befolyás, az Európában és Kínában alkalmazott fiskális ösztönzők, a csökkenő akkumulátorárak, a járművek egyre kifejezettebb csúcstechnológiás jellege, valamint a technológia-megosztást és a költségek csökkentését segítő nemzetközi közös vállalatok. Ezzel szemben komoly gyengeséget jelent a ritkaföldfémek kínai dominanciája, az európai piacot is nyomás alá helyező amerikai vámpolitika, a világszerte eltérő szén-dioxid-kibocsátási szabályozások miatt nehezedő tervezési bizonytalanság, a fogyasztók elektromos járművek hatótávolságával és töltőhálózatával kapcsolatos kételyei, valamint a gyakori technológiai visszahívások okozta bizalomvesztés.

Diagramok: Allianz Trade

