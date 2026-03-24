Visszatér a reklámadó 2026-ban: sokkal több céget érinthet, mint elsőre gondolnánk

A 2026-os adóváltozások egyik figyelemre méltó eleme, hogy július 1-jétől ismét alkalmazandóvá válik a reklámadó. Noha maga az adónem nem új a magyar adórendszerben, a hosszabb felfüggesztési időszak miatt a vállalkozások jelentős részénél ez a terület gyakorlatilag kikerült a mindennapi adózási fókuszból. Ez most megváltozhat. Sok cég számára nem is elsősorban az a kérdés, hogy hallott-e már a reklámadóról, hanem az, hogy jelenlegi üzleti modellje, marketinggyakorlata, szerződéses rendszere és számviteli folyamatai alapján ténylegesen érintetté válik-e.

Nem új adóról van szó, de a helyzet most mégis új

A reklámadót 2014-ben vezették be, eredetileg progresszív adókulcsokkal. A szabályozás hamar uniós jogi viták tárgyává vált, majd az évek során több ponton módosult. Később megszűntek a progresszív kulcsok, az adómentességi határ is csökkent, és végül a reklám közzétételéből származó éves nettó 100 millió forintot meghaladó árbevételre 7,5 százalékos adómérték került bevezetésre.

Annak ellenére, hogy végül az EU Bizottság végül elismerte az adónem létjogosultságát, 2019-től a reklámadó alkalmazását praktikusan felfüggesztették, ezért az elmúlt években az érintett cégek többségénél nem keletkezett tényleges adófizetési kötelezettség. A szabályozás azonban nem tűnt el, és a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint 2026. július 1-jétől ismét élesedik.

Szakértőink tapasztalata szerint éppen ez a hosszabb szünet okozhat most gyakorlati problémákat: a korábban kialakított folyamatok elavulhattak, a szerződéses gyakorlat átalakulhatott, új típusú digitális reklámmegoldások terjedtek el, miközben a reklámadóval kapcsolatos belső kontrollok sok helyen háttérbe szorultak.

Kik lehetnek érintettek?

A reklámadó elsődlegesen a reklám közzétevőjét terheli. Ide tartozhatnak például a médiacégek, kiadók, szabadtéri reklámfelületeket üzemeltető társaságok, illetve az online hirdetési felületek szolgáltatói.

A gyakorlatban azonban az érintettek köre ennél szélesebb lehet. Bizonyos esetekben ugyanis nemcsak a reklám közzétevőjénél, hanem a reklámot megrendelő félnél is keletkezhet kötelezettség.

Ez különösen akkor válhat fontossá, ha a hirdető nem rendelkezik a szükséges nyilatkozattal arról, hogy a szolgáltató reklámadó-fizetésre kötelezett-e, vállalja-e annak teljesítését, vagy rá éppen nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

Ezért a reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a klasszikus reklámpiaci szereplők, hanem sok olyan vállalkozás számára is releváns lehet, amely rendszeresen vásárol reklámszolgáltatásokat, különösen digitális csatornákon keresztül.

A digitális hirdetések miatt még több cégnek lehet dolga vele

Az egyik legfontosabb gyakorlati kérdés az, hogy a reklámadó nem kizárólag a hagyományos reklámhordozók világában releváns. A szabályozás online és digitális hirdetések esetén is jelentős lehet, ezért a digitális marketinget aktívan használó vállalkozásoknak is érdemes áttekinteniük az érintettségüket.

A reklámadó hatálya alá tartozhatnak többek között:

a sajtótermékekben megjelenő hirdetések,

a televíziós és rádiós reklámok,

a szabadtéri reklámfelületek,

valamint az internetes és digitális hirdetések.

Külön figyelmet érdemelnek azok az esetek, amikor a vállalkozás külföldi reklámszolgáltatóval vagy nemzetközi digitális platformmal dolgozik.

Ilyenkor ugyanis nemcsak az adókötelezettség, hanem a nyilatkozati háttér, a szerződéses dokumentáció és az adminisztratív megfelelés is érzékeny pont lehet.

Mennyi az adó, és mi alapján kell számolni?

A jelenlegi szabályok szerint a reklámadó alapja a reklám közzétételéből származó éves nettó árbevétel. Az adózás logikája lényegében árbevétel-alapú, vagyis nem a nyereséget, hanem a reklámtevékenységből származó bevételt terheli.

A fő szabály egyszerű:

100 millió forintig adómentes a reklámtevékenységből származó árbevétel,

az ezt meghaladó rész után 7,5 százalék reklámadó fizetendő.

Ugyanakkor a szabályozás nem minden esetben ennyire egyenes vonalú. A reklámot megrendelő társaságok oldalán is keletkezhet adókötelezettség, tipikusan akkor, ha a szükséges nyilatkozatok nem állnak rendelkezésre. Ilyen esetekben a jogszabály a megrendelőre telepítheti az adófizetési kötelezettséget, ami főként külföldi szolgáltatók igénybevételekor válhat gyakorlati kérdéssé. Az adómentes sáv ez esetben havi 2,5 millió forint, míg a fizetendő adó mértéke 5%.

Sok a határterület, ezért nem elég csak a törvényt elolvasni

A reklámadó egyik legnagyobb kihívása nem feltétlenül az adómértékben rejlik, hanem az értelmezési kérdésekben. A gyakorlatban ugyanis számos olyan konstrukció létezik, amelynél nem magától értetődő, hogy mi minősül reklámközzétételnek, illetve ki tekinthető a közzétevőnek.

Ilyen kérdés lehet például:

bérbeadott reklámfelület esetén ki az adó alanya,

hogyan kezelendők a bartermegállapodások,

miként minősülnek a konferenciákon, eseményeken történő megjelenések,

és milyen megítélés alá esnek az összetettebb marketing-együttműködések.

Ezeknél az eseteknél a szerződéses konstrukció, az ellenérték jellege és az adott ügylet tényleges gazdasági tartalma egyaránt lényeges lehet. Vagyis a reklámadóval összefüggő kockázatok felmérése sok esetben nem oldható meg pusztán egy általános jogszabályértelmezéssel: konkrét, ügyletenkénti vizsgálat lehet indokolt.

Nemcsak adófizetésről, hanem komoly adminisztrációról is szó van

Még azoknál a vállalkozásoknál is keletkezhet feladat, ahol végül nem merül fel tényleges adófizetési kötelezettség. A reklámadó ismételt alkalmazása ugyanis adminisztratív és számviteli oldalról is előkészületet igényelhet.

A reklámszolgáltatóknak célszerű megfelelően elkülöníteniük a reklámközzétételből származó bevételeiket a számviteli nyilvántartásokban, hogy az adóalap alátámasztható legyen. A reklámszolgáltatást megrendelő vállalkozásoknak pedig át kell tekinteniük szerződéseiket, nyilatkozataikat és belső folyamataikat annak érdekében, hogy szükség esetén az adókalkuláció és a bevallás pontosan, utólagos kapkodás nélkül elkészíthető legyen.

A külföldi, de Magyarországon reklámközzétételt végző vállalkozások számára külön bejelentkezési kötelezettség is felmerülhet, ennek elmulasztása pedig jelentős kockázatot hordozhat.

2026 átmeneti év lesz

A 2026-os év a reklámadó szempontjából átmeneti időszaknak tekinthető. Naptári éves adózók esetében az adóév 2026. július 1-jétől december 31-ig tart majd, ugyanakkor adóelőleg-fizetési kötelezettség már a 2026-os évre is felmerülhet.

A szabályok alapján az előző adóév reklámtevékenységéből származó árbevételét kell alapul venni, azonban a tört évre tekintettel ennek csak a felét kell előlegként megfizetni. Az előlegfizetés időzítésére is speciális átmeneti szabályok vonatkoznak, ami külön figyelmet tehet szükségessé a 2026-os üzleti és adózási tervezésben.

Ez azért is fontos, mert sok társaságnál az adóelőleg kérdése első ránézésre kevésbé látványos, mint maga az éves adó, ugyanakkor pénzügyi és compliance szempontból kifejezetten lényeges terület lehet.

Mire érdemes most felkészülni?

A vállalkozásoknak már most érdemes lehet áttekinteniük:

keletkezhet-e náluk reklámadó-kötelezettség,

megfelelően elkülöníthetők-e a reklámhoz kapcsolódó bevételek és költségek,

rendelkezésre állnak-e a szükséges nyilatkozatok a szolgáltatóktól,

indokolt-e szerződésmódosítás vagy belső folyamatfejlesztés,

kezelhetők-e megfelelően a digitális platformokon keresztül megvalósuló reklámügyletek,

és felkészültek-e a 2026-os átmeneti szabályok alkalmazására.

A legnagyobb kockázat sok esetben nem is az, hogy a cégek ne hallottak volna a reklámadóról, hanem az, hogy a szabályozást túl szűken, kizárólag a klasszikus médiapiaci szereplőkre vonatkozó kérdésként kezelik. A jelenlegi üzleti környezetben azonban a digitális hirdetési gyakorlat miatt jóval szélesebb körben merülhet fel érintettség.

Az időben megkezdett felkészülés most különösen fontos

A reklámadó újbóli alkalmazása miatt 2026 második felétől ismét valós adózási és adminisztratív kötelezettségek jelenhetnek meg. Azok a vállalkozások járhatnak el a legkörültekintőbben, amelyek még a hatálybalépés előtt felmérik érintettségüket, áttekintik a releváns szerződéseiket és nyilvántartásaikat, valamint szükség esetén kialakítják vagy frissítik a reklámadó kezeléséhez kapcsolódó belső folyamataikat.

A reklámadó visszatérése tehát nemcsak egy régi szabály újraéledése, hanem sok vállalkozás számára egy olyan compliance-kérdés, amely a digitális reklámköltések, a külföldi platformhasználat és a dokumentációs hiányosságok miatt a vártnál jóval több feladatot hozhat.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images