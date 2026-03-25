144 ezer Toyotát hívnak vissza

A Toyota 144 200 járművet hív vissza az Egyesült Államokban. A döntés oka, hogy hátramenetbe kapcsoláskor a tolatókamera képe bizonyos esetekben nem jelenik meg a kijelzőn – közölte szerdán az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA). Ez a hiba jelentősen növeli a balesetek kockázatát, írja a Reuters.

A Toyota 144200 járművet rendel vissza az Egyesült Államokban, mert előfordulhat, hogy hátramenetbe kapcsoláskor a tolatókamera képe nem jelenik meg a kijelzőn.

A visszahívás több Lexus modellt is érint. A kampányba a 2022–2025-ös modellévű NX350-es és NX250-es, a 2023–2026-os RX350-es, valamint a 2024–2026-os TX350-es típusok tartoznak bele.

A márkaszervizek szoftverfrissítéssel, illetve szükség esetén a tolatókamera cseréjével orvosolják a hibát. A javítás a tulajdonosok számára mindkét esetben teljesen díjmentes.

Forrás: Reuters

