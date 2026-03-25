A háború odavághat a brit inflációnak is

A brit fogyasztói árak éves szinten 3 százalékkal emelkedtek februárban, ami megegyezik a januári ütemmel – derül ki a szerdán közzétett hivatalos adatokból. Az infláció a közel-keleti háború hatására várhatóan tovább gyorsul a következő hónapokban.

A Reuters által megkérdezett elemzők pontosan ezt az értéket várták, amely 2025 márciusa óta a legalacsonyabb szint. A Bank of England (BoE) az Irán elleni amerikai–izraeli támadás előtt még azzal számolt, hogy az infláció áprilisra a 2 százalékos inflációs cél közelébe süllyed. Ekkor ugyanis módosulnak a szabályozott háztartási energiaárak.

A jegybank azonban a múlt héten jelentősen megemelte az előrejelzését, és az év közepére már 3,5 százalék körüli pénzromlással számol.

A BoE által szorosan figyelt szolgáltatószektori infláció februárban 4,2 százalékra mérséklődött a januári 4,4 százalékról. Ez 2022 márciusa óta a legalacsonyabb érték, egyúttal kedvezőbb az elemzői várakozásoknál is. A csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy lassult az éttermek, a kávézók, valamint a koncert- és kulturális rendezvényjegyek árának emelkedése. Ezzel szemben a maginfláció enyhén, 3,2 százalékra nőtt a januári 3,1 százalékról. Ez a mutató nem tartalmazza a volatilisabb élelmiszer-, energia-, alkohol- és dohányárakat.

Három kamatemelést áraznak

A pénzpiacok jelenleg három, egyenként 25 bázispontos kamatemelést áraznak az idei évre a BoE részéről. Sok közgazdász azonban úgy véli, hogy a jegybank inkább tartani fogja az alapkamatot, mivel a magasabb energiaköltségek önmagukban is fékezik a gazdasági növekedést. Andrew Bailey jegybankelnök a múlt héten óva intett attól, hogy bárki biztosra vegye a kamatemelést.

A brit infláció jelenleg a legmagasabb a fejlett gazdaságok között. Az ország ráadásul a földgázfüggősége miatt különösen kitett az energiapiaci áringadozásoknak. Bár a háztartások energiadíjait jelenleg hatósági ársapka korlátozza, júliusban új tarifák lépnek életbe. Eközben a feldolgozóipari szereplők 1992 óta nem látott mértékű költségnövekedésről számoltak be, amelyet várhatóan áthárítanak majd a fogyasztókra.

Keir Starmer kormánya lépéseket tett a megélhetési költségek emelkedésének fékezésére. Rachel Reeves pénzügyminiszter azonban kedden jelezte, hogy az esetleges idei energiatámogatások már célzottabbak lesznek. Nem terveznek olyan széles körű segítséget nyújtani, mint amilyen a 2022-es gázárrobbanás idején volt.

