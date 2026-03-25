A havazás miatt felszerelik a téli munkagépeket Magyarországon
Gazdaság

MTI
Portfolio
A Magyar Közút Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyék összes mérnökségén elrendelte a téli munkagépek felszerelését - közölte a társaság szerdán.

Az intézkedést a csütörtökön érkező mediterrán ciklonnal indokolták.

A várható havaseső és havazás miatt 117 téli munkagép áll készenlétben teljes személyzettel, ezen felül országosan további 64 téli munkagép vethető be. Síkosságmentesítéshez és hóeltakarításhoz szükséges anyagokból rendelkezésre állnak a megfelelő készletek, az érintett vármegyékben 17 041 tonna só, 417 383 liter kalcium-klorid oldat és 99 750 kilogramm kalcium-klorid granulátum van. Országos szinten 62 513 tonna sót, 2 164 220 liter kalcium-klorid oldatot és 794 150 kilogramm kalcium-klorid granulátumot tárolnak a közlemény szerint.

A Magyar Közút arra kéri a járművek vezetőit, hogy az érintett térségekben fokozott figyelemmel vezessenek. A közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és készüljenek a megváltozott téli körülményekre - tették hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

