A kormány bevezette a
A kormány bevezette a "tolerálható adósságot" - Van, aki már kongatja a vészharangot

Kedden hatályba lépett az a kormányrendelet, amely 15,5 milliárd forintot biztosít az egészségügyi intézmények adósságrendezésére. A jogszabály egyúttal bevezet egy új fogalmat is, a "tolerálható adósságot". A döntés értelmében a beszállítók a korábban ígért január helyett csak április végén jutnak hozzá a pénzükhöz. Az ágazati érdekvédők szerint emiatt az állam továbbra is a cégekkel hitelezteti az ellátórendszer működését - jelentette a 24.hu.

A Magyar Közlönyben megjelent szabályozás az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekre vonatkozik. Fő célja a felhalmozott tartozások rendezése. A most kiutalt 15,5 milliárd forint annak a 95,5 milliárdos csomagnak az utolsó részlete, amelyről még tavaly döntött a kormány. Ebből a keretből 80 milliárd forintot már februárban kifizettek.

A rendelet legfontosabb újítása a fenntartók számára meghatározott "tolerálható adósság" bevezetése.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ezen értékhatár, valamint az év végén fennálló tartozásállomány alapján határozza meg a kifizetéseket. Ennek során dől el, hogy az egyes intézmények mennyi működési támogatást kapnak a számláik rendezésére.

A kórházak és rendelőintézetek a kapott forrást kizárólag adósságtörlesztésre fordíthatják, méghozzá szigorú időrendi sorrendben. Először a legrégebbi, 60 napon túl lejárt számlákat kell kifizetniük. Ezt követhetik a 31–60 napos, majd a 30 napon belüli, végül pedig az egyéb tartozások. A támogatásból tilos felújítást, beruházást vagy fejlesztést finanszírozni. Emellett a fenntartó felé fennálló adósság sem rendezhető belőle. A NEAK március 31-ig utalja el az összegeket az intézményeknek. A kórházaknak ezután április 30-ig kell kifizetniük a beszállítókat, a pénz szabályos felhasználását pedig nyár végéig ellenőrzik.

A menetrendből kiderül, hogy a beszállítók hónapokat kénytelenek várni a járandóságukra, Takács Péter egészségügyi államtitkár korábbi ígérete ellenére. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a "tolerálható adósság" intézményét rejtett szankciónak, egyfajta büntetőtételnek nevezte az adósságrendezési folyamatban. Kiemelte:

a kifizetések folyamatos csúszása miatt az állam gyakorlatilag hónapokig a beszállítókkal hitelezteti a magyar egészségügy működését.

Járműipar 2026

