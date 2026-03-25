A kormány bevezette a "tolerálható adósságot" - Van, aki már kongatja a vészharangot

A Magyar Közlönyben megjelent szabályozás az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekre vonatkozik. Fő célja a felhalmozott tartozások rendezése. A most kiutalt 15,5 milliárd forint annak a 95,5 milliárdos csomagnak az utolsó részlete, amelyről még tavaly döntött a kormány. Ebből a keretből 80 milliárd forintot már februárban kifizettek.
A rendelet legfontosabb újítása a fenntartók számára meghatározott "tolerálható adósság" bevezetése.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ezen értékhatár, valamint az év végén fennálló tartozásállomány alapján határozza meg a kifizetéseket. Ennek során dől el, hogy az egyes intézmények mennyi működési támogatást kapnak a számláik rendezésére.
A kórházak és rendelőintézetek a kapott forrást kizárólag adósságtörlesztésre fordíthatják, méghozzá szigorú időrendi sorrendben. Először a legrégebbi, 60 napon túl lejárt számlákat kell kifizetniük. Ezt követhetik a 31–60 napos, majd a 30 napon belüli, végül pedig az egyéb tartozások. A támogatásból tilos felújítást, beruházást vagy fejlesztést finanszírozni. Emellett a fenntartó felé fennálló adósság sem rendezhető belőle. A NEAK március 31-ig utalja el az összegeket az intézményeknek. A kórházaknak ezután április 30-ig kell kifizetniük a beszállítókat, a pénz szabályos felhasználását pedig nyár végéig ellenőrzik.
A menetrendből kiderül, hogy a beszállítók hónapokat kénytelenek várni a járandóságukra, Takács Péter egészségügyi államtitkár korábbi ígérete ellenére. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a "tolerálható adósság" intézményét rejtett szankciónak, egyfajta büntetőtételnek nevezte az adósságrendezési folyamatban. Kiemelte:
a kifizetések folyamatos csúszása miatt az állam gyakorlatilag hónapokig a beszállítókkal hitelezteti a magyar egészségügy működését.
Óriási EU-s pénzmozgás érinti Magyarországot: milliárdok sorsa dőlt el, de a végén jöhet a hidegzuhany
Hatalmas átcsoportosításról döntöttek Brüsszelben.
Meddig emelkedhet most az arany?
Itt a fordulat.
Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit
Erős névsor látott napvilágot.
Megfigyeltek valami furcsát a magyarok hangulatában: íme a minta, ami mindig a szavazások előtt ismétlődik meg
Megjelent a GKI új konjunktúrafelmérése.
Kezdődik: energetikai vészhelyzetet hirdetett egy ország
A szükségállapot egy évre szól.
Annyi eső esik két nap alatt, mint amennyi másfél hónap alatt szokott
Érdemes erre készülni
Véget értek az aranyévek, elszálltak a költségek, lépéskényszerben a magyar bankok
Tömeges elbocsátások jönnek?
Érkeznek a kormány bejelentései
A szokott időben tartják a Kormányinfót.
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.