Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A bizottsági közlemény szerint az erdőtüzek Európa-szerte nagyobbak, gyakoribbak és súlyosabbak, ezért átfogó megközelítésre van szükség. Az új stratégia a megelőzésre, a felkészültségre, a reagálásra és a helyreállításra egyaránt kiterjed, célja pedig az európai társadalmak, a környezet, az infrastruktúra és a kulturális örökség fokozott védelme.

2025-ben a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűzszezonját élte át, több mint egymillió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll

- írják.

A stratégia kiemelt hangsúlyt helyez a megelőzésre, különösen a természetalapú megoldásokra. A bizottság célja tűzállóbb tájak kialakítása és az ökoszisztémák helyreállítása, amelyek ellenállóbbak a tüzekkel szemben. Ennek részeként útmutatót fogadtak el a Natura 2000 területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásáról, amely segíti a tagállamokat a kockázatok csökkentésében és a gyors beavatkozásban vészhelyzet esetén.A felkészültség erősítése érdekében az Európai Bizottság folytatja a tűzoltók kockázatos térségekbe történő előzetes telepítését, valamint ösztönzi a szakemberek közötti tapasztalatcserét. Emellett fejlesztik a Copernicus műholdas rendszerre épülő európai erdőtűz-információs rendszert, valamint mesterséges intelligenciával támogatott előrejelző eszközöket vezetnek be.

A mentési kapacitások bővítésére az uniós flottát 12 tűzoltó repülőgéppel és öt helikopterrel erősítik.

A bizottság egy európai tűzoltási központ létrehozását is tervezi Cipruson, amely képzési és műveleti bázisként szolgál majd. Emellett adatgyűjtéssel kívánják feltárni a tűzoltók egészségügyi kockázatait, valamint támogatják a tüzek utáni helyreállítást a klímaváltozásnak ellenállóbb ökoszisztémák kialakítása érdekében.

A közlemény szerint a stratégia alapjául szolgáló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot a bizottság a közeljövőben terjeszti elő.

