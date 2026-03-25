Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be
Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

MTI
Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.
A bizottsági közlemény szerint az erdőtüzek Európa-szerte nagyobbak, gyakoribbak és súlyosabbak, ezért átfogó megközelítésre van szükség. Az új stratégia a megelőzésre, a felkészültségre, a reagálásra és a helyreállításra egyaránt kiterjed, célja pedig az európai társadalmak, a környezet, az infrastruktúra és a kulturális örökség fokozott védelme.

2025-ben a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűzszezonját élte át, több mint egymillió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll

- írják.

A stratégia kiemelt hangsúlyt helyez a megelőzésre, különösen a természetalapú megoldásokra. A bizottság célja tűzállóbb tájak kialakítása és az ökoszisztémák helyreállítása, amelyek ellenállóbbak a tüzekkel szemben. Ennek részeként útmutatót fogadtak el a Natura 2000 területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásáról, amely segíti a tagállamokat a kockázatok csökkentésében és a gyors beavatkozásban vészhelyzet esetén.A felkészültség erősítése érdekében az Európai Bizottság folytatja a tűzoltók kockázatos térségekbe történő előzetes telepítését, valamint ösztönzi a szakemberek közötti tapasztalatcserét. Emellett fejlesztik a Copernicus műholdas rendszerre épülő európai erdőtűz-információs rendszert, valamint mesterséges intelligenciával támogatott előrejelző eszközöket vezetnek be.

A mentési kapacitások bővítésére az uniós flottát 12 tűzoltó repülőgéppel és öt helikopterrel erősítik.

A bizottság egy európai tűzoltási központ létrehozását is tervezi Cipruson, amely képzési és műveleti bázisként szolgál majd. Emellett adatgyűjtéssel kívánják feltárni a tűzoltók egészségügyi kockázatait, valamint támogatják a tüzek utáni helyreállítást a klímaváltozásnak ellenállóbb ökoszisztémák kialakítása érdekében.

A közlemény szerint a stratégia alapjául szolgáló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot a bizottság a közeljövőben terjeszti elő.

A címlapkép illusztráció.

