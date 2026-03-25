Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

A bizottsági közlemény szerint az erdőtüzek Európa-szerte nagyobbak, gyakoribbak és súlyosabbak, ezért átfogó megközelítésre van szükség. Az új stratégia a megelőzésre, a felkészültségre, a reagálásra és a helyreállításra egyaránt kiterjed, célja pedig az európai társadalmak, a környezet, az infrastruktúra és a kulturális örökség fokozott védelme.
2025-ben a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűzszezonját élte át, több mint egymillió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll
- írják.
A stratégia kiemelt hangsúlyt helyez a megelőzésre, különösen a természetalapú megoldásokra. A bizottság célja tűzállóbb tájak kialakítása és az ökoszisztémák helyreállítása, amelyek ellenállóbbak a tüzekkel szemben. Ennek részeként útmutatót fogadtak el a Natura 2000 területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásáról, amely segíti a tagállamokat a kockázatok csökkentésében és a gyors beavatkozásban vészhelyzet esetén.A felkészültség erősítése érdekében az Európai Bizottság folytatja a tűzoltók kockázatos térségekbe történő előzetes telepítését, valamint ösztönzi a szakemberek közötti tapasztalatcserét. Emellett fejlesztik a Copernicus műholdas rendszerre épülő európai erdőtűz-információs rendszert, valamint mesterséges intelligenciával támogatott előrejelző eszközöket vezetnek be.
A mentési kapacitások bővítésére az uniós flottát 12 tűzoltó repülőgéppel és öt helikopterrel erősítik.
A bizottság egy európai tűzoltási központ létrehozását is tervezi Cipruson, amely képzési és műveleti bázisként szolgál majd. Emellett adatgyűjtéssel kívánják feltárni a tűzoltók egészségügyi kockázatait, valamint támogatják a tüzek utáni helyreállítást a klímaváltozásnak ellenállóbb ökoszisztémák kialakítása érdekében.
A közlemény szerint a stratégia alapjául szolgáló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot a bizottság a közeljövőben terjeszti elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
