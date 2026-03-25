Annyi eső esik két nap alatt, mint amennyi másfél hónap alatt szokott

A változást hozó időjárási frontrendszereknek köszönhetően az ország jelentős részén kiadós esőzés várható. A csapadék mennyisége nyugat felé haladva folyamatosan nő. Péntek estig a Dunántúl nyugati felén általában 40-50 milliméternyi eső hullhat, de helyenként ennél is nagyobb mennyiség fordulhat elő. Mivel a márciusi országos átlag 34 milliméter, a nyugati tájakon

mindössze két nap alatt másfél havi csapadék is összegyűlhet.

A bőséges csapadékra már nagy szükség van, mivel a talaj felső húsz centiméteres rétegének nedvességtartalma sokfelé kritikus, 20-30 százalékos szintre csökkent. Bár az érkező eső a Dunántúlon és az ország középső részén jelentősen enyhíti az aszályos helyzetet, keleten és északkeleten tovább kell várni a csapadékra.

Nyugaton a csapadék halmazállapota is megváltozik. A Dunántúl nyugati peremén és a Bakonyban holnap délutántól az esőt egyre többfelé havas eső, majd havazás váltja fel. A magasabban fekvő területeken akár több centiméternyi vizes, tapadó hóréteg is kialakulhat.

