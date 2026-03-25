Az egyik legnagyobb árat Magyarország fizetheti az amerikai háborúért, nyomás alá kerül a költségvetés és az összes magyar pénztárcája

Az amerikai–iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli eszkaláció nem a világgazdaság összeomlásának, hanem egy újraéledő, területileg nagyon egyenlőtlen inflációs sokknak a történetét írja a BNP Paribas és az S&P Global Market Intelligence frissített analízisei szerint. A két nagy intézményi olvasat ugyanazt a fő csatornát látja – az energiát –, mégis eltérő időképet rajzol: az egyik szerint a megrázkódtatás nagy, de lecsenghet, a másik szerint a tartós árnyomás és a keményebb jegybanki válasz már most a valószínűbb pálya. A fókusz közben kicsúszik az olaj szűk keretéből: a gáz, a szállítási útvonalak, sőt a műtrágya és az élelmiszer is ugyanabba a dominósorba kapcsolódik, amely átárazza a kamatokat, a kötvényeket és a devizákat. Magyarország innen nézve nem elsősorban a fizikai hiány miatt kerül veszélyzónába, hanem azért, mert az üzemanyag, az élelmiszer és az árfolyam egyszerre képes visszahozni a már egyszer legyőzöttnek hitt drágulási spirált.

Ez Magyarország szempontjából különösen fontos, mert a két anyag alapján a magyar gazdaságot nem elsősorban a fizikai ellátási hiány, hanem az üzemanyag-, élelmiszer- és árfolyamcsatorna fenyegeti.

Ellátási válság lesz, vagy keresleti nyomás?

Az S&P Global forgatókönyve szerint a konfliktus akkor okozna igazán nagy globális sokkot, ha a Hormuzi-szoros zárva maradna és a Vörös-tenger – valamint a Szuezi-csatorna – kulcsfontosságú útvonalát is blokád alá vonnák, mert ez egyszerre rántaná meg a kereskedelmet, a szállítási láncokat és az energiaárazást.

A modelljükben a kőolajár nagyjából 30 százalékkal emelkedik a bázispálya fölé – hordónként 125-140 dollár közötti szintre –, miközben a Hormuzi-szorosnál kikötőkkel rendelkező országok a világ nyersolajexportjának körülbelül egyharmadát adják, de csak a globális ellátás 20-25 százaléka halad át a kritikus tengeri szakaszon.

Az S&P szerint ez minden régióban reál-GDP-veszteséget okozna 2026 második negyedévében, de a legnagyobb ütést a Közel-Kelet–Észak-Afrika térség és Ázsia–Csendes-óceán szenvedné el, míg Észak-Amerika nettó energiaexportőrként jóval ellenállóbb lenne. Az S&P hangsúlyosan azt mondja: ha a zavar csak hetekig, és nem hónapokig tart, akkor a kár nagy, de rövid életű marad.

A BNP Paribas ennél jóval borúlátóbb: négy forgatókönyvet vázoltak fel, és a gyors deeszkalációt már nem tekinti valószínűnek.

Az 1. forgatókönyv: gyors deeszkaláció és a konfliktus viszonylag gyors lezárása, vagyis az energiapiaci zavar inkább átmeneti marad.

A 2. forgatókönyv: a szénhidrogén-áramlások gyorsan újraindulnak, de tartós geopolitikai instabilitás mellett.

A 3. forgatókönyv: csak részleges helyreállás jön, a feszültségek a következő negyedévben lassan enyhülnek, ezért 2026–2027-ben is magasabb olaj- és gázárak maradnak.

A 4. forgatókönyv: a Hormuzi-szoros forgalmát nagyon súlyos korlátozások bénítják 2026 harmadik negyedévéig, ezért az energiaárak tartósan nagyon magasan ragadnak.

Az első két forgatókönyv alapvetően nem befolyásolná a bank elemzőinek korábbi alappályáját, ezért ezekre külön nem térünk ki. Viszont a harmadik forgatókönyvükben a Brent, amely 2025-ben átlagosan 68 dollár hordónként, 2026-ban valamivel 80 dollár fölé emelkedne, és 2027-ben is nagyjából ezen a szinten maradna.

A negyedik, legsúlyosabb pályán 2026-ban 100 dolláros Brent-átlag jönne, csak 2027-ben ereszkedne vissza 80 dollár környékére.

Közben a valós idejű piaci adatok már most feszültséget mutatnak: március 19-én a Brent 116 dollár volt, ami a konfliktus kezdete óta 60 százalékos, egy hét alatt pedig 16 százalékos drágulás; a 2027 februári futures ugyanakkor 83 dolláron állt, vagyis a piac még mindig bízik a normalizációban.

A fizikai piacon ennél is erősebb a stressz: az ománi nyersolaj 167 dollárig ment, az ománi és a Brent ár közti rés 55 dollárra nyílt. A BNP egyik beszédes grafikonja szerint a Perzsa-öböl exportőreinél is nagyon aszimmetrikus a hatás: a szénhidrogénszektor átlagosan a régió GDP-jének 28 százalékát, az állami bevételek 62 százalékát és az exportbevételek kétharmadát adja, de Kuvait és Katar esetében ez elérheti a 80 százalékot is; a Hormuzi-szoros egyhavi lezárása Bahreinnek éves szinten a GDP 1,6 százalékának, Kuvaitnak 2 százalékának, Katarnak 2,4 százalékának megfelelő exportveszteséget okozhat, miközben Omán inkább nyerhet a magasabb árakon.

A legnagyobb kérdés azonban most már nem csak az olaj, hanem a gáz és az abból tovaterjedő másodkörös sokk.

A BNP Paribas szerint Katar LNG-exportja, amely a globális kínálat mintegy 20 százalékát adja, akadozik, a Ras Laffan terminál elleni támadások utáni helyreállítás pedig 3–5 évig is eltarthat; a QatarEnergy becslése szerint a katari kapacitás 17 százaléka érintett. Ennek nyomán az ázsiai JKM-gázár 96 százalékkal emelkedett a konfliktus kezdete óta, a holland TTF 108 százalékkal nőtt február vége óta és 30 százalékkal az utóbbi egy hétben. A TTF így 66 euró/MWh körül járt, ami még mindig messze a 2022-es, 134 eurós éves átlag és a 240 eurós augusztusi csúcs alatt van, de már elég magas ahhoz, hogy átárazza az európai inflációs képet.

Ugyanez a sokk a szén piacára is átfolyt, ahol a BNP 25 százalékos emelkedést jelez.

Ráadásul a földgáz a műtrágyagyártás egyik fő inputja, a világ műtrágyakínálatának nagyjából egyharmada pedig a Hormuzi-szoroson halad át, így az energiasokk gyorsan átcsúszhat az élelmiszerárakba is. Ugyanebben az anyagban szerepel, hogy a Közel-Kelet a világ alumíniumtermelésének 9 százalékát, Katar pedig a globális héliumkínálat 30 százalékát adja, ami már az elektronikai és chipipari láncok felől is kockázat.

A legnagyobb veszély az infláció

Az euróövezet szempontjából a BNP Paribas a legfontosabb üzenetet az inflációban látja: a bankház szerint márciusban már szinte biztosan egy közel 0,6 százalékpontos emelkedés volt az eddigi alappályájukhoz képest, vagyis az eurózónás infláció 2,5 százalékra ugorhat a háború előtti 1,9 százalékos pályához képest. Megjegyzik, hogy az Európai Központi Bank alternatív forgatókönyvei között olyan eshetőséggel is számolnak, hogy a Brent 145 dollárig, a TTF-gázár 106 euró/MWh-ig menne fel 2026 második negyedévében, ami 2026-ra 4,4 százalékos, 2027-re 4,8 százalékos euróövezeti inflációt eredményezne.

A BNP saját legsúlyosabb pályáján az infláció 6 százalék közelébe is felmehet és 2027-ben is cél fölött ragadhat.

Ebből következik, hogy a BNP már három egymást követő, 25 bázispontos ECB-kamatemelést vár júniusban, júliusban és szeptemberben. Az S&P egy retrospektív elemzéssel látja igazoltnak ezeket a félelmeket: 2008-ban a Brent havi átlagban valamivel 133 dollár fölött tetőzött, 2012-ben 125 dollár körül, de az igazán veszélyes epizód 2022 volt, amikor a globális infláció 8 százalék fölé, a maginfláció 6 százalék fölé ugrott, a Fed pedig egy év alatt 450 bázispontot, az ECB 400 bázispontot emelt.

Az S&P saját grafikonja közben azt mutatja, hogy Nyugat-Európa alapinflációs környezete eredetileg viszonylag nyugodt lett volna: 2026-ra nagyjából 1,8, 2027-re 1,9 százalékos éves infláció látszott. Pont ezért olyan érzékeny most a régió egy új energiasokkra: most 5-6 százalékos inflációs csúcsot látnak 2026-ra egy elhúzódó konfliktus esetében.

Nem Európa, nem a régiónk a legnagyobb vesztes, Magyarország mégis aggódhat

Közép- és Kelet-Európa ebből a képből sajátos módon lóg ki mindkét elemzés szerint. A BNP Paribas számításai szerint a közép-európai térség közel-keleti fizikai energiafüggősége összességében viszonylag alacsony, Lengyelország a kivétel: olajimportjának mintegy 50 százaléka Szaúd-Arábiából, körülbelül 30 százaléka Norvégiából jön, gázimportjából pedig nagyjából 10 százalék köthető Katarhoz. Magyarország és Szlovákia ezzel szemben továbbra is inkább az orosz olaj- és gázkapcsolatok felől exponált, miközben a régió stratégiai készletei a BNP szerint hozzávetőleg 90 napos ellátást biztosítanak.

Vagyis a régiót nem az ázsiai típusú fizikai ellátási sokk fenyegeti – amely több országban már most fogyasztáskorlátozási lépésekhez vezetett –, hanem az árak, a kamatok és a devizapiac.

Ezt erősíti az S&P regionális elemzése is: a feltörekvő európai országok növekedése náluk 2025-ben körülbelül 2,5, 2026-ban 2,4, 2027-ben 2,8 százalék, jóval az ázsiai 4 százalék körüli pálya alatt. Más szóval a térség nem omlik össze, de eleve lassabb növekedési zónában éri a sokk.

A pénzpiaci reakciók alapján a BNP Paribas már most Kelet- és Közép-Európát sorolja a sérülékenyebb feltörekvő csoportba a kontinensen. Az Euro Stoxx 100 a konfliktus kezdete óta 7,4 százalékot esett, miközben az S&P 500 4,4 százalékkal csúszott le; a dollárindex 1,5 százalékkal emelkedett. A tízéves hozamok Németországban és Franciaországban 30 bázisponttal, Olaszországban és az Egyesült Királyságban 40 bázisponttal mentek fel, Japánban 15 bázisponttal. A feltörekvőknél a BNP szerint a leginkább érintettek Dél-Afrika, a Fülöp-szigetek, Pakisztán, a közép-európai országok és mindenekelőtt Törökország, ahol az ötéves állampapírhozam 330 bázispontot ugrott február 27. és március 20. között.

A devizapiacon az egyiptomi font 8,1 százalékot gyengült a dollárral szemben, a magyar forint 3,3 százalékot az euróval és 5,4 százalékot a dollárral szemben. Ez már nem csak elméleti sérülékenység, hanem tényleges átárazás.

Magyarország külön is szerepel a BNP Paribas kockázati térképén: a bankház szerint a vizsgált feltörekvő gazdaságok közül Thaiföld, India, a Fülöp-szigetek és Magyarország a legsérülékenyebbek az energia- és élelmiszerárak együttes emelkedésére, mert ezek a tételek a fogyasztói kosár több mint 30 százalékát adják, ezen belül az energia súlya 8–13 százalék. A közép-európai összevetésben is Magyarországot látják a leginkább kitettnek, mert az élelmiszer a háztartási kosár több mint ötödét teszi ki, miközben a forint volatilis.

A magyar üzemanyagársapka sem védte ki teljesen a sokkot: a BNP szerint a közel-keleti konfliktus előtti szinthez képest a benzin ára 6,8, a dízelé 7,1 százalékkal emelkedett.

Ugyanebben az összevetésben Szlovákiában 1,2 százalékos, Lengyelországban 12,8 százalékos benzináremelkedést írnak, Romániában pedig 11,1 százalékos drágulást, ami már a 2022-es csúcsokkal egyezik.

A magyar kormány ugyan bevezetett egy, a magyar rendszámú járművekre érvényes ársapkát és csökkentette az olajtermékadót, de a BNP szerint ez tovább ronthatja az idei költségvetési hiányt, amelyet 5,5 százalékra tesznek GDP-arányosan.

Innen nézve a magyar gazdaságban a háború első körös energiasokkja gyorsan átfordulhat inflációs, költségvetési és árfolyamproblémába.

A két elemzés együtt olvasva tehát elég világos képet ad: az S&P Global szerint a világgazdasági expanziót egy rövid konfliktus önmagában nem feltétlenül derékszögben töri meg, mert a veszteségek nagyok, de átmenetiek lehetnek. A BNP Paribas viszont azt mondja, hogy a mostani eseménysor már túl van azon a ponton, ahol pusztán átmeneti olajár-ugrásként lehetne kezelni: a gáz, a műtrágya, az élelmiszer, a kötvénypiac és a devizák egyszerre kezdtek reagálni. Közép-Európában és különösen Magyarországon ez azt jelenti, hogy miközben az ellátásbiztonsági helyzet egyelőre kezelhetőbb, mint Ázsiában, az inflációs másodkörös hatások, a kamatpálya újraárazása és a forint sebezhetősége miatt a térség könnyen az európai vesztesek közé kerülhet.

Címlapkép forrása: EU