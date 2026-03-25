Az óceán felett gyűjtött erőt a pusztító ciklon, amely 8 méteres hullámokkal tér vissza Ausztráliába

A viharrendszer a múlt hét második felében Ausztrália északi tájait érintette. A szárazföld felett a hétvégére jelentősen veszített erejéből. Kedden azonban kiért a nyílt óceánra, ahol ismét energiát gyűjtött. A folyamatosan erősödő ciklon az előrejelzések szerint csütörtökre visszanyerheti a 4-es kategóriát. A Narelle dél felé haladva éri el a nyugati partokat. Később a szárazföld fölött délkeleti irányba fordul, majd fokozatosan újra gyengülni kezd.

A ciklon érkezése komoly veszélyeket rejt. A partvidéken a következő napokban helyenként 180-200 milliméternyi csapadék is hullhat,

ami kiterjedt áradásokhoz vezethet.

A pusztítást tovább fokozza, hogy a széllökések sebessége többfelé átlépi a 200 km/órát, sőt, akár a 220 km/órát is elérheti. Ez a viharerősség már súlyos károkat képes okozni az épületekben, az infrastruktúrában és a természeti környezetben egyaránt. A part menti sávot mindemellett 6-8 méter magas hullámok ostromolhatják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio