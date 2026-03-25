  • Megjelenítés
Gazdaság

Brutális drágulást jelentettek be az egyik legszélesebb körben használt műanyagra

Portfolio
A Dow Chemical jelentős áremelést jelentett be a polietilén piacán: a társaság megduplázza az árakat, fontonként 0,15 dollárról 0,30 dollárra emelve azokat. Ez 100 százalékos drágulást jelent a világ legszélesebb körben használt műanyagára, és meghaladja a korábban kommunikált emelés mértékét is - minderről tájékoztatták a vevőikat is.

Az intézkedés minden fő polietilén-típusra kiterjed, így a nagy sűrűségű (HDPE), a lineáris alacsony sűrűségű (LLDPE) és az alacsony sűrűségű (LDPE) gyantákra egyaránt. Ezek az anyagok kulcsszerepet játszanak számos iparágban, a csomagolóipartól az építőiparon át a fogyasztási cikkek gyártásáig,

így az áremelés széles körű hatással járhat.

A drágulás az Egyesült Államokban és Kanadában értékesített termékeket érinti, és 2026. április 1-jén lép életbe, illetve a meglévő szerződésekben foglalt feltételek szerint. A lépés várhatóan továbbgyűrűzik az ellátási láncban, és hozzájárulhat a műanyag alapú termékek árának emelkedéséhez a következő hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility