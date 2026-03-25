Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit

A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök a technológiai ipar legbefolyásosabb vezetőit nevezi ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakpolitikai tanácsadó testületébe, írja a Reuters.

Az Elnöki Tudományos és Technológiai Tanácsadó Testület (PCAST) első körben tizenhárom tagot delegál az iparágból. A kinevezettek között szerepel Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, Larry Ellison, az Oracle igazgatótanácsának elnöke, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Szergej Brin, a Google társalapítója és Lisa Su, az AMD vezérigazgatója is.

A testület egy tavaly januári elnöki rendelet értelmében összesen akár huszonnégy tagot is számlálhat. A tanács fő feladata, hogy

az MI-stratégia és más tudományos-technológiai kérdések alakításában nyújtson támogatást a Fehér Háznak.

A PCAST várhatóan meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy Washington miként reagál a mesterséges intelligencia terén élesedő globális versenyre. Ez a kérdés különösen Kína esetében kulcsfontosságú, ahol az államilag támogatott vállalatok már eddig is jelentős MI-kapacitásokat építettek ki.

Az Alphabet, az Nvidia és az Oracle a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált.

