Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit

Donald Trump amerikai elnök
a technológiai szektor legmeghatározóbb vezetőit kéri fel a mesterséges intelligenciával összefüggő szakpolitikai tanácsadó testület tagjainak.
Az Elnöki Tudományos és Technológiai Tanácsadó Testület (PCAST) első körben tizenhárom tagot delegál az iparágból. A kinevezettek között szerepel Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, Larry Ellison, az Oracle igazgatótanácsának elnöke, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Szergej Brin, a Google társalapítója és Lisa Su, az AMD vezérigazgatója is.
A testület egy tavaly januári elnöki rendelet értelmében összesen akár huszonnégy tagot is számlálhat. A tanács fő feladata, hogy
az MI-stratégia és más tudományos-technológiai kérdések alakításában nyújtson támogatást a Fehér Háznak.
A PCAST várhatóan meghatározó szerepet játszik majd abban, hogy Washington miként reagál a mesterséges intelligencia terén élesedő globális versenyre. Ez a kérdés különösen Kína esetében kulcsfontosságú, ahol az államilag támogatott vállalatok már eddig is jelentős MI-kapacitásokat építettek ki.
Az Alphabet, az Nvidia és az Oracle a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
