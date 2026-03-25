Drasztikus bejelentést tett Orbán Viktor: leállítják a gázszállításokat Ukrajna irányába
Gazdaság

A tervek szerint a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják, és az így felszabaduló mennyiséget belföldön tárolják - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon.

A miniszterelnök szerint ez lehetőséget ad arra, hogy a hazai gáztározók feltöltöttsége növekedjen, ami különösen fontos a következő időszak ellátásbiztonsága szempontjából.

Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk

- mondta a miniszterelnök.

A döntés hátterében az áll, hogy Orbán Viktor szerint a térség energiaáramlásai egyre kiszámíthatatlanabbá váltak, így felértékelődött a belső tartalékok szerepe.

Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl

- tette hozzá.

Ez a lépés több szempontból is problémásnak tűnik első olvasatra:

  • A kereskedelmi szerződések egyoldalú felrúgása súlyos kártérítési pereket és a piaci bizalom elvesztését jelentheti, ami könnyen alááshatja hazánk régiós gázhub elképzeléseit.
  • Másrészt: bár Ukrajna nem EU-tag, a gázszállítások leállítása sértené az Energiaközösségről szóló szerződést, amely az uniós piaci szabályokat a szomszédos partnerekre is kiterjeszti. A kivitel mesterséges korlátozása akadályozná a gázzal kereskedő uniós cégek szabad tevékenységét, ami az áruk szabad áramlásának durva megsértését jelenti a közös piacon. Emiatt pedig az Európai Bizottság adott esetben kötelezettségszegési eljárást indíthatna Magyarország ellen.
  • Az sem mellékes, hogy a lépés a nagynyomású földgázhálózatot üzemeltetőn (FGSZ) keresztül az ország tranzitbevétel-kieséséhez vezet, tehát negatív anyagi vonzata is van.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

