Eddig megfizethetetlen terápiákat támogatna a magyar kormány, rengeteg beteget érintő döntés készül
Új, drága célzott terápiák szélesebb körű támogatását készíti elő a kormány egy társadalmi egyeztetésre került tervezet alapján, amely főként a daganatos, autoimmun és ritka betegségek kezelésében hozhat érdemi hozzáférésbővülést, miközben a finanszírozási rendszer működését is gyorsabb és centralizáltabb döntések felé terelné.

Több ponton bővítené a kormány a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek körét, és egyben a finanszírozási szabályokat is átalakítaná – derül ki a Belügyminisztérium szerdán társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetéből. A támogatási szabályok átalakításának lényege, hogy új, többnyire drága és korszerű készítmények jelenhetnének meg az államilag támogatott terápiák között, főként daganatos, autoimmun, ritka genetikai és egyes súlyos krónikus betegségek kezelésében.

A tervezet nem általános árleszállítást ígér, hanem azt, hogy több modern terápia válhat elérhetővé támogatott formában.

Az összesen 83 gyógyszer befogadásáról szóló tervezetben a legnagyobb bővítés az onkológiában látszik, ahol több új hatóanyag vagy új indikáció kerülne be a támogatott körbe tüdőrák, emlőrák, vastagbélrák, gyomorrák, nyelőcsődaganat, petefészekrák, méhnyakrák és melanoma kezelésére, és ezek között a szélesebb körben ismert készítmények közül is megjelennek olyanok, mint a pembrolizumab, a nivolumab, az atezolizumab, a durvalumab, az osimertinib vagy a trastuzumab egyes alkalmazásai.

Látható, hogy sok esetben nem teljesen új gyógyszerekről van szó, hanem már használt készítmények újabb betegcsoportoknál vagy új kezelési vonalban történő támogatásáról.

Az autoimmun és gyulladásos betegségek területén is komoly bővítés körvonalazódik, mivel a tervezet támogatottá tenne vagy új indikációban nyitna meg több korszerű immunológiai készítményt, például az upadacitinibet, a rizankizumabot, a guszelkumabot, a dupilumabot vagy az anifrolumabot, amelyek atópiás dermatitiszben, lupusban, egyes bélgyulladásokban, illetve orrpolippal járó krónikus melléküreg-gyulladásban jelennek meg.

A ritka vagy súlyos, speciális ellátást igénylő betegségek esetében is több új vagy kibővített támogatási forma látszik a normaszöveg tervezetében: így például a spinalis izomatrófia kezelésében a nusinersen, az onaszemnogén abeparvovek és a riszdiplám, a Fabry-kórnál a migalasztat és a pegunigalsidase-alfa, illetve a transzplantált betegek nehezen kezelhető CMV-fertőzésére adott maribavir is bekerül a finanszírozott körbe.

Továbbá új támogatási pontok jelennek meg krónikus vesebetegséghez társuló policisztás vesebetegségben, egyes tüdőfibrózisos kórképekben, uveitisben és hólyagfájdalom-szindrómában is.

Emellett a szabályozás a krónikus szívelégtelenség és a migrén megelőző kezelésének támogatását is kiterjeszti.

A rendelet nemcsak a gyógyszerlistát bővítené, hanem az adminisztrációs folyamatokat is átalakítaná, mivel a jövőben a NEAK külön közleményben tenné közzé, hogy egy új, tételes elszámolású hatóanyagot mely intézmények számolhatnak el, és erre a miniszteri döntés után viszonylag gyors, 15 napos határidők épülnének. A szabályozás azt is rögzíti, hogy az újonnan bekerülő tételek alkalmazása közbeszerzéshez igazodhat, de legkésőbb a hatálybalépést követő negyedik hónap elejétől el kell indulnia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

