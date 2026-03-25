Erre vártak a piacok: kimondta az EKB elnöke, hogy reagál a jegybank az energiaválságra

Lagarde mai beszédében hangsúlyozta, hogy a helyzet eltér a 2022-es orosz-ukrán háború okozta energiaválságtól. Ugyanakkor hozzátette,

hogy van ok az éberségre

A jegybankelnök három forgatókönyvet vázolt fel.

Az EKB legfrissebb alapforgatókönyve idén 2,6 százalékos inflációval számol az euróövezetben. Szélsőséges esetben, ha az energiaellátási zavarok elhúzódnak, az áremelkedés üteme akár a 6,3 százalékot is elérheti. Mindez éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy néhány héttel ezelőtt az infláció még a 2 százalékos cél alá csúszással fenyegetett.

A dráguló olaj és földgáz az euróövezet gazdasági növekedését is veszélyezteti. A kedden közzétett makrogazdasági adatok szerint a versenyszféra aktivitása tavaly május óta nem látott ütemre lassult.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 25. Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára

Lagarde rámutatott, hogy a történelmi tapasztalatok alapján az energiaárak széles körű másodkörös hatása az euróövezetben inkább kivétel, mint szabály. Ugyanakkor figyelmeztetett az Öböl-térség energetikai infrastruktúráját érő támadások veszélyeire. Ezek miatt ugyanis a gyors normalizálódás esélye csökken.

Ez a helyzet felgyorsíthatja a megnövekedett költségek fogyasztókra történő áthárítását, valamint felerősítheti a béremelési igényeket.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke korábban jelezte, hogy a 2022-es tapasztalatok "fontos szerepet játszanak" a döntéshozatalban. Kiemelte ezt annak ellenére is, hogy az EKB most jobb kiindulási helyzetből várja a fejleményeket. Az infláció jóval alacsonyabb, a monetáris politikai kondíciók pedig semlegesek, nem pedig lazák. Lagarde maga is elismerte, hogy a közelmúlt magas inflációjának emléke komolyan befolyásolhatja a gazdasági szereplők viselkedését. Ez meghatározhatja, hogy a vállalatok milyen gyorsan hárítják át a költségeket, és milyen hamar jelentkeznek az újabb bérkövetelések.

