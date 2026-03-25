Erre vártak a piacok: kimondta az EKB elnöke, hogy reagál a jegybank az energiaválságra

Lagarde mai beszédében hangsúlyozta, hogy a helyzet eltér a 2022-es orosz-ukrán háború okozta energiaválságtól. Ugyanakkor hozzátette,
hogy van ok az éberségre
A jegybankelnök három forgatókönyvet vázolt fel.
- Ha a sokk korlátozott és rövid életű, az EKB-nak nem kell reagálnia, mivel a monetáris politika transzmissziója késleltetett.
- Ha az infláció jelentősen, de csak átmenetileg haladja meg a célt, egy mérsékelt kamatlépés lehet indokolt.
- Ha viszont tartós és érdemi eltérés várható a 2 százalékos inflációs céltól,
határozott válaszlépésekre lesz szükség, különben az inflációs várakozások horgonyvesztése fenyeget.
Az EKB legfrissebb alapforgatókönyve idén 2,6 százalékos inflációval számol az euróövezetben. Szélsőséges esetben, ha az energiaellátási zavarok elhúzódnak, az áremelkedés üteme akár a 6,3 százalékot is elérheti. Mindez éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy néhány héttel ezelőtt az infláció még a 2 százalékos cél alá csúszással fenyegetett.
A dráguló olaj és földgáz az euróövezet gazdasági növekedését is veszélyezteti. A kedden közzétett makrogazdasági adatok szerint a versenyszféra aktivitása tavaly május óta nem látott ütemre lassult.
Lagarde rámutatott, hogy a történelmi tapasztalatok alapján az energiaárak széles körű másodkörös hatása az euróövezetben inkább kivétel, mint szabály. Ugyanakkor figyelmeztetett az Öböl-térség energetikai infrastruktúráját érő támadások veszélyeire. Ezek miatt ugyanis a gyors normalizálódás esélye csökken.
Ez a helyzet felgyorsíthatja a megnövekedett költségek fogyasztókra történő áthárítását, valamint felerősítheti a béremelési igényeket.
Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke korábban jelezte, hogy a 2022-es tapasztalatok "fontos szerepet játszanak" a döntéshozatalban. Kiemelte ezt annak ellenére is, hogy az EKB most jobb kiindulási helyzetből várja a fejleményeket. Az infláció jóval alacsonyabb, a monetáris politikai kondíciók pedig semlegesek, nem pedig lazák. Lagarde maga is elismerte, hogy a közelmúlt magas inflációjának emléke komolyan befolyásolhatja a gazdasági szereplők viselkedését. Ez meghatározhatja, hogy a vállalatok milyen gyorsan hárítják át a költségeket, és milyen hamar jelentkeznek az újabb bérkövetelések.
Címlapkép forrása: EU
