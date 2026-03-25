Erre vártak a piacok: kimondta az EKB elnöke, hogy reagál a jegybank az energiaválságra
Gazdaság

Erre vártak a piacok: kimondta az EKB elnöke, hogy reagál a jegybank az energiaválságra

Az Európai Központi Bank nem fog tétlenül várakozni, ha az iráni konfliktus nyomán megugró energiaárak széles körű inflációs nyomással fenyegetnek - jelentette ki Christine Lagarde. Az EKB elnöke egy frankfurti konferencián beszélt erről, hangsúlyozva, hogy az intézmény egyelőre a sokk mértékét és tartósságát méri fel. Szükség esetén azonban a jegybank bármelyik ülésén kész a kamatok emelésére - írta meg a Bloomberg.

Lagarde mai beszédében hangsúlyozta, hogy a helyzet eltér a 2022-es orosz-ukrán háború okozta energiaválságtól. Ugyanakkor hozzátette,

hogy van ok az éberségre

A jegybankelnök három forgatókönyvet vázolt fel.

  1. Ha a sokk korlátozott és rövid életű, az EKB-nak nem kell reagálnia, mivel a monetáris politika transzmissziója késleltetett.
  2. Ha az infláció jelentősen, de csak átmenetileg haladja meg a célt, egy mérsékelt kamatlépés lehet indokolt.
  3. Ha viszont tartós és érdemi eltérés várható a 2 százalékos inflációs céltól,

    határozott válaszlépésekre lesz szükség, különben az inflációs várakozások horgonyvesztése fenyeget.

    Még több Gazdaság

    Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

    Drasztikus bejelentést tett Orbán Viktor: leállítják a gázszállításokat Ukrajna irányába

    Fontos szerződést hosszabbítottak meg a mobilszolgáltatók - Ez minden előfizetőt érint

Kapcsolódó cikkünk

Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

Döntött a kamatokról az EKB, nagyot változott az inflációs és növekedési előrejelzés

Üzent az EKB első embere: "A nemzeti kormányok is tanuljanak 2022-ből!"

Az EKB akár már jövő hónapban kamatot emelhet az iráni háború okozta inflációs nyomás miatt

Európai bérrobbanás és háborús infláció szoríthatja sarokba az EKB-t

Történelmi zuhanás: kíméletlen gazdasági lejtmenetet előtt állnak az európai családok

Az EKB legfrissebb alapforgatókönyve idén 2,6 százalékos inflációval számol az euróövezetben. Szélsőséges esetben, ha az energiaellátási zavarok elhúzódnak, az áremelkedés üteme akár a 6,3 százalékot is elérheti. Mindez éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy néhány héttel ezelőtt az infláció még a 2 százalékos cél alá csúszással fenyegetett.

A dráguló olaj és földgáz az euróövezet gazdasági növekedését is veszélyezteti. A kedden közzétett makrogazdasági adatok szerint a versenyszféra aktivitása tavaly május óta nem látott ütemre lassult.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára

Lagarde rámutatott, hogy a történelmi tapasztalatok alapján az energiaárak széles körű másodkörös hatása az euróövezetben inkább kivétel, mint szabály. Ugyanakkor figyelmeztetett az Öböl-térség energetikai infrastruktúráját érő támadások veszélyeire. Ezek miatt ugyanis a gyors normalizálódás esélye csökken.

Ez a helyzet felgyorsíthatja a megnövekedett költségek fogyasztókra történő áthárítását, valamint felerősítheti a béremelési igényeket.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke korábban jelezte, hogy a 2022-es tapasztalatok "fontos szerepet játszanak" a döntéshozatalban. Kiemelte ezt annak ellenére is, hogy az EKB most jobb kiindulási helyzetből várja a fejleményeket. Az infláció jóval alacsonyabb, a monetáris politikai kondíciók pedig semlegesek, nem pedig lazák. Lagarde maga is elismerte, hogy a közelmúlt magas inflációjának emléke komolyan befolyásolhatja a gazdasági szereplők viselkedését. Ez meghatározhatja, hogy a vállalatok milyen gyorsan hárítják át a költségeket, és milyen hamar jelentkeznek az újabb bérkövetelések.

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára
Itt a bejelentés, amit sokan nem akartak hallani: hosszú évekre leáll a gázszállítás a pusztító támadás után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility