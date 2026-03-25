Ezt senki sem akarta látni: borús számok érkeztek Németországból

Az elemzők által vártnál valamivel kevésbé romlott az ifo gazdaságkutató intézet márciusra vonatkozó német üzleti hangulatindexe februárhoz képest. A németországi gazdasági szereplők kilátásai romlottak, míg az aktuális helyzet megítélése stagnált az előző havihoz képest.

A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) németországi üzleti hangulatindexe

86,4 pont lett márciusban,

elmaradt a februári 88,4 ponttól. Szakértői várakozások átlagában az szerepelt, hogy a mutató némileg erőteljesebben, 86,2 pontra romlik.

Az index összetevői közül a kilátások megítélése 86 pontra esett a februári 90,2 pontról, míg az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő almutató a februárival megegyező, 86,7 pont volt márciusban.

A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete havi rendszerességgel végez felmérést mintegy kilencezer németországi gazdasági szereplő körében az aktuális üzleti környezetről és a jövőbeni kilátások alakulásáról alkotott véleményükről.

