Feladta a leckét az édességgyártóknak a kakaó áringadozása

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint a korábban évtizedekig stabil, tonnánkénti 3000 dollár körüli kakaóár ma már a múlté.

Két évvel ezelőtt az alapanyag ára 12-14 ezer dollárra lőtt ki.

Ezt a termőterületeket sújtó kártevők, a szélsőséges időjárás, valamint az indiai és a kínai piac növekvő csokoládéfogyasztása okozta. A drágulás azonnal megmutatkozott a fogyasztói árakban is, különösen a magas kakaótartalmú termékek esetében. Bár a közelmúltban a világpiaci ár hirtelen visszaesett a korábbi 2-3 ezer dolláros szintre, ez megnyugvás helyett tovább növelte a bizonytalanságot.

A cégek jelenleg egyszerűen nem tudják, milyen beszerzési költségekkel tervezzenek a jövőben.

A helyzetet a devizaárfolyamok ingadozása és az emelkedő logisztikai költségek is nehezítik. A hazai gyártók a biztonság kedvéért jellemzően 400 forintos euróárfolyammal kalkulálnak, és a növekvő szállítási díjakat is be kell építeniük az üzleti terveikbe.

Ebben a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a vállalatok legfőbb célja a kockázatok minimalizálása.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyersanyagok esetleges áresését nem követi automatikusan a fogyasztói árak tartós csökkenése, hiszen a cégeknek tartalékolniuk kell egy újabb, váratlan árugrásra. A piac a folyamatos árazás helyett a rugalmasabb, időszakos akciókra állt át. Ezek segítségével gyorsabban tudnak reagálni az aktuális piaci helyzetre, különösen a kiemelt ünnepi szezonokban.

A drágulás hatására a kereslet is átalakult.

Az eladott volumen érzékelhetően, bár nem drasztikusan csökkent, a bevételeket pedig a magasabb árak tartják szinten. Bár a vásárlók árérzékenyebbé váltak, a minőségből nem hajlandók engedni. A korábbi válságokra jellemző, alacsony kakaótartalmú bevonómasszából készült helyettesítő termékek nem tértek vissza a polcokra. A fogyasztók ehelyett inkább a kisebb kiszereléseket, vagy a jobb ár-érték arányú saját márkás édességeket keresik.

A gyártók számára eközben a csomagolás is egyre nagyobb kihívást jelent.

A szigorodó környezetvédelmi előírások és az ezekhez kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak komoly pluszköltséget rónak a vállalatokra. Mindemellett a kiskereskedelmi láncok polcain folyó éles verseny miatt továbbra is elengedhetetlen a figyelemfelkeltő és innovatív dizájn alkalmazása.

