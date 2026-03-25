Fontos hírek érkeztek az olajfinomítóból, amelyben robbanás történt
A Valero Energy a héten tervezi újraindítani azt a texasi finomítóját, amelyet egy robbanás és az azt követő tűz miatt kellett leállítani, írja a Reuters.

A Valero Energy napi 380 ezer hordó kapacitású Port Arthur-i finomítója kedden állt le, miután hétfőn robbanás történt és tűz ütött ki az üzemben.

A detonációt a Louisiana határánál fekvő létesítménytől 18 kilométerre is érezni lehetett. A vállalat hatósági bejelentése szerint a balesetet a 243-as számú dízel-hidrokrakkoló egységből kiszabaduló technológiai folyadék okozta. Ez a berendezés napi 47 ezer hordós kapacitással működik. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A helyreállítási munkálatok szerdán megkezdődtek, a dolgozók először a sérült egység betápláló vezetékeinek elzárásán fáradoztak. A teljes leállításra azért volt szükség, hogy a keddi tüzet el tudják oltani. A vezetékek lezárása után a Valero ismét földgázt vezet az üzembe, ezt követően újragyújtják a biztonsági fáklyarendszert és a kazánokat. Ezek a kazánok termelik a gőzt a segédüzemi berendezések és a termelőegységek fűtéséhez.

A nyersanyag betáplálása csak azután indulhat újra, hogy mind a 14 további termelőegység elérte az üzemi hőmérsékletet. Ezt követi a termékek minőségének szabványokhoz igazítása. Végül a finomító termelését fokozatosan felfuttatják a tervezett, maximális kapacitáshoz közeli szintre.

A kiesés különösen érzékenyen érinti a piacot, mivel a finomítói árrések jelenleg kifejezetten magasak. Az iráni konfliktus miatt lezárt Hormuzi-szoros ugyanis jelentős mennyiségű közel-keleti finomított terméket vágott el a globális kínálattól.

