Fontos szerződést hosszabbítottak meg a mobilszolgáltatók - Ez minden előfizetőt érint

A frekvenciahasználati jogosultságok eredetileg csak 2027 júniusában jártak volna le. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azonban jóval a határidő előtt, már idén februárban megkezdte az egyeztetéseket a cégekkel. Az elmúlt években nem jelent meg új szereplő a magyar piacon.

Mivel az érintett sáv stratégiai fontosságú a mobilszolgáltatók számára, a megállapodás borítékolható volt.

A szerződést a Telekom és a Yettel már aláírta, a One esetében pedig a napokban várható a hivatalos lépés. A mostani hosszabbítás tizenöt évre szól, amely opciósan további öt évvel meghosszabbítható.

A 2100 MHz-es sávot a vállalatok korábban a 3G hálózatok működtetésére használták. A technológia 2022-es lekapcsolása után a felszabadult, értékes erőforrást a gyorsabb 4G és 5G rendszerekhez csoportosították át. Ezt a frekvenciát leginkább városi területeken alkalmazzák. Segítségével megfelelő lefedettséget és stabil kapcsolatot biztosítanak a megnövekedett adatforgalom kiszolgálásához.

Idén egy fontos piaci átrendeződés is történt ebben a sávban. A hatóság jóváhagyásával a Magyar Telekom átruházta az egyik frekvenciablokkját a Yettelnek. Ezzel a lépéssel a három nagy szolgáltató spektrumkapacitása a 2100 MHz-es tartományban teljesen kiegyenlítetté vált.

